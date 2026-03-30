Magyar Péter volt embere ledobta az atomot: közzétette a Tisza energiapolitikai tervezetét, ami nem kicsit fájna, hanem nagyon

Közzétette a közösségi oldalán a Tisza energiapolitikai tervezetét Csercsa Balázs, ami az orosz energia végleges kivezetéséről és a brüsszeli energiapolitára való átállásról szól. A párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője azt írta, befújta hozzá a szél Kapitány István csapatának legújabb anyagát, ennek részeként azt tervezik a Tisza pártban, hogy

a választás után azonnal meg kell oldani az orosz energiáról való leválást.

„Magyarországnak rendeznie kell a konfliktusait az Európai Bizottsággal és Ukrajnával, erre pedig érdemi kompromisszumok nélkül nincs lehetőség az orosz energiahordozók kivezetése nélkül. Ez a fordulat egyben lehetőséget ad arra is, hogy a Tisza szakítson a Fidesz-kormányok túlzott állami kontrollra épülő modelljével - a hatósági árszabályozással és a hazai szereplők mesterséges előnyben részesítésével - és az Európai Bizottság iránymutatásaihoz igazodva liberalizálja a magyar energiapiacot” – olvasható a közzétett dokumentumban, amely szerint

ennek érdekében ki kell vezetni a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett piaci árat kell bevezeti, a MOL finomító átállítását el kell végezni, és az ennek költségeire fedezetet biztosító új energiafüggetlenségi adót kell bevezetni.

Kapitány István csapatának anyaga szerint a magyar energiapolitika legnagyobb problémája ma a túlzott állami beavatkozás. Szerintük a hatóságilag szabályozott közüzemi díjak és a közelmúltban bevezetett védett ár elszakadtak a piaci realitásoktól: egyszerre okoznak jelentős torzulásokat és veszik el a lakosságtól az energiatakarékossági ösztönzőket.

Azt is sérelmezik a tiszás szakértők, hogy

mindkét megoldás szembe megy az Európai Bizottság iránymutatásaival, amelyeket előbb-utóbb egyébként is át kell ültetni.

Mint fogalmaznak, „a védett árak túl nagy terhet tesznek az értéklánc szereplőire - különösen az üzemanyag-kereskedőkre -, minden piaci logikával szembe mennek, és diszkriminatív módon kedveznek a hazai fogyasztóknak, ami nem illeszkedik az EU közös piacra és versenyjogra épülő logikájához.”

A valóságot persze most is elhallgatnák. Amire készülnek, arról a Tisza szavazói semmit sem tudnak. Éppen az ilyenek miatt lett elegem a Tisza Pártból. Sokaknak elegük van a Tiszában abból, hogy az újonnan érkezettek már most úgy viselkednek, mint akiknek kezében van a korlátlan hatalom

– írta.

