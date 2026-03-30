A kiugrott tiszás szerint Magyar Péterék újabb, energiapolitikai tervet akarnak eltitkolni

A kiugrott tiszás szerint Magyar Péterék újabb, energiapolitikai tervet akarnak eltitkolni

Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt korábbi önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője interjút adott az Indexnek, amelyben beszélt a párton belüli feszültségekről, vitákat kiváltó szakpolitikai anyagokról, valamint az ügynökbotrányról is.

Forrás: Index2026. 03. 30. 7:48
Magyar Péter pártjának volt bennfentese, Csercsa Balázs történész, a Tisza egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője részletes interjút adott az Indexnek, a tiszás ügynökbotrányról is beszélt. Elmondta: 2021 óta különböző szinteken része az ellenzéki közéletnek és kampányoknak, és ebben az időszakban több forrásból is hallott olyan pletykákat, miszerint Panyi Szabolcs kapcsolatban állhat külföldi szolgálatokkal, bár ezekre saját tapasztalata nincs, és konkrét bizonyítékot nem látott. Utalt arra is, hogy a titkosszolgálatok az általa hivatkozott könyv szerint időnként újságírókat is felhasználhatnak információszerzésre.

Csercsa Emellett megemlítette, hogy egyes források szerint Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke korábban külföldi titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkezhetett. 

Érdekesnek találom azt is, hogy bizonyos források tényként írnak arról, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt jelenlegi alelnöke kapcsolatokat épített ki korábbi nyugati titkosszolgálati szereplőkkel, miután lelkészi hivatását feladni kényszerült. Tarr ma a Tiszában egyfajta szürke eminenciás szerepét tölti be, és köztudott, hogy a Tisza vezetésébe sokan az ő ajánlása alapján kerültek be, olyannyira, hogy egy korábbi munkatársam őt a „Tisza hr-esének” nevezte.

– fogalmazott a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője. 

A kérdésre, hogy ismeri-e az ukrán kémként azonosított két tiszás informatikust, azt válaszolta: nem, „bár Buddhát több alkalommal láttam a Tisza Párt központjában”.

Arról is beszélt: ha azt gondoljuk, hogy az orosz titkosszolgálatok beavatkoznak a magyar választásokba dezinformáció révén, akkor hogyan gondolhatjuk, hogy az ukrán vagy más érdekelt szolgálatok nem teszik meg ugyanezt? 

Csercsa úgy látja, hogy a Tisza korábban orosz titkosszolgálati beavatkozás lehetőségéről beszélt, sőt felvetette a miniszterelnök elleni önmerénylet lehetőségét is, ami szerinte alkalmas arra, hogy későbbi gyanús történéseket erre hivatkozva magyarázzanak, és a felelősséget elhárítsák.

– Először az ukránok elzárják a Barátság kőolajvezetéket. Ezután megfenyegetik a magyar miniszterelnök és családja testi épségét. Majd titokzatos pénzszállítmány érkezik Magyarországra, ismeretlen célállomással. Közben Panyi hírverést kelt egy esetleges orosz beavatkozás körül. Végül képbe kerül a Tiszának dolgozó két informatikus, akiket esetleg az ukrán titkosszolgálatok képeztek ki. Mindeközben a semmiből egyszer csak, éppen a megfelelő pillanatban feltűnik egy százados, aki mindenféle bizonyíték nélkül, többször önellentmondásba keveredve, a magyar szolgálatokat vádolja a Tiszával szembeni beavatkozással. Csak nem ő Cattani felügyelő, akinek feltűnését Magyar Péter korábban bejelentette? Mindenesetre a százados ügyvédje véletlenül pont ugyanaz, aki az ukrán pénzszállítmány kísérőit is képviseli, és aki a Tisza Párt szakpolitikai tevékenységében is aktív szerephez jutott korábban. Mindez csak a véletlen műve lenne? – sorolta a történéseket Csercsa, aki saját történészi szemléletével nehezen látja mindezt véletlenek sorozatának, inkább egy összefüggő folyamat részeiként értelmezi, és felveti a kérdést, kinek állhat ez az egész az érdekében.

Adócsomag után energiapolitika?

A kiszivárgott adócsomaggal kapcsolatosan elmondta, hogy a Tisza Párt korábban azt állította, jogerős bírósági döntés mondja ki, hogy a vitatott adócsomag nem létezik, ezzel szemben azonban a valóság az, hogy nincs olyan per, amelyben a párt ebben az ügyben jogerősen győzött volna. Hozzátette, már olyan ítélet is született, amelyben a közmédia és a Magyar Nemzet is nyert a Tiszával szemben.

Arról is beszélt, hogy nemrég a Tisza központjából úgy értesült: 

már nemcsak az adótervekkel kapcsolatos anyagok léteznek, hanem egy energiapolitikai tervet is kidolgoztak. 

Szerinte ez a párton belül, különösen Magyar Péter belső ellenzékében komoly felháborodást váltott ki, és többen közérdeknek tartanák, hogy a terv még a választások előtt nyilvánosságra kerüljön. Hangsúlyozta, hogy ezzel az állásponttal egyetért. 

Mint mondta, őt nem érték retorziók, ugyanakkor a tanúvallomásában hivatkozott egy korábbi közeli munkatársára, aki a Tisza szakpolitikai koordinátora volt, hozzáfért szinte az összes szakpolitikai anyaghoz, és akinek a laptopján korábban látta a 600 oldalas tanulmánygyűjtemény egyes részeit. Hozzátette, ezt a munkatársat elbocsátották a Tiszánál betöltött pozíciójából azon a napon, amikor a vele készült korábbi Index-interjú megjelent.  Elondása szerint a Tisza vezetői a bíróságon azzal indokolták a munkatárs elbocsátását, hogy elégedetlenek voltak a munkájával, illetve bizalmas dokumentumokat töltött le jogosulatlanul. A férfi később egy, a párthoz köthető felületen megszólalva cáfolta az ő állításait, majd a Tisza és a közmédia perében is tanúskodott, ahol szerinte bizonytalanul és ellentmondásosan viselkedett.

Csercsa hozzátette, információi szerint az érintettet azóta visszavették a párthoz, ráadásul magasabb pozícióba, amit ellentmondásosnak tart annak fényében, hogy korábban elégedetlenségre és biztonsági kockázatra hivatkoztak vele kapcsolatban. Szerinte különösen figyelemre méltó, hogy ez azután történt, hogy a férfi a nyilvánosságban és a bíróság előtt is a pártra nézve kedvező kijelentéseket tett.

A kérdésre, hogy mi lehet a magyarázat erre úgy fogalmazott: szerinte többféle magyarázat lehetséges a kialakult helyzetre.

Az egyik az, hogy a Tisza vezetői hazudtak korábban a bíróság előtt ezt a munkatársamat illetően. Ha ez igaz, akkor miben hazudtak még? A másik lehetőség, hogy ezt a szerencsétlen kirúgott embert megfenyegették, továbbá újra állással kínálták meg, azért, hogy hajlandó legyen a Tisza narratíváját képviselni a nyilvánosságban és a bíróság előtt. Illetve lehet, hogy a Tisza vezetői belátták tévedésüket, és rájöttek, hogy ez az ember mégis jó munkaerő, és nem jelent biztonsági kockázatot

 – mondta.

Borítókép: Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője. (Forrás: Képernyőfotó)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu