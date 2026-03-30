A kiugrott tiszás szerint Magyar Péterék újabb, energiapolitikai tervet akarnak eltitkolni

Magyar Péter pártjának volt bennfentese, Csercsa Balázs történész, a Tisza egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője részletes interjút adott az Indexnek, a tiszás ügynökbotrányról is beszélt. Elmondta: 2021 óta különböző szinteken része az ellenzéki közéletnek és kampányoknak, és ebben az időszakban több forrásból is hallott olyan pletykákat, miszerint Panyi Szabolcs kapcsolatban állhat külföldi szolgálatokkal, bár ezekre saját tapasztalata nincs, és konkrét bizonyítékot nem látott. Utalt arra is, hogy a titkosszolgálatok az általa hivatkozott könyv szerint időnként újságírókat is felhasználhatnak információszerzésre.

Csercsa Emellett megemlítette, hogy egyes források szerint Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke korábban külföldi titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkezhetett.

Érdekesnek találom azt is, hogy bizonyos források tényként írnak arról, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt jelenlegi alelnöke kapcsolatokat épített ki korábbi nyugati titkosszolgálati szereplőkkel, miután lelkészi hivatását feladni kényszerült. Tarr ma a Tiszában egyfajta szürke eminenciás szerepét tölti be, és köztudott, hogy a Tisza vezetésébe sokan az ő ajánlása alapján kerültek be, olyannyira, hogy egy korábbi munkatársam őt a „Tisza hr-esének” nevezte.

– fogalmazott a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője.

A kérdésre, hogy ismeri-e az ukrán kémként azonosított két tiszás informatikust, azt válaszolta: nem, „bár Buddhát több alkalommal láttam a Tisza Párt központjában”.

Arról is beszélt: ha azt gondoljuk, hogy az orosz titkosszolgálatok beavatkoznak a magyar választásokba dezinformáció révén, akkor hogyan gondolhatjuk, hogy az ukrán vagy más érdekelt szolgálatok nem teszik meg ugyanezt?

Csercsa úgy látja, hogy a Tisza korábban orosz titkosszolgálati beavatkozás lehetőségéről beszélt, sőt felvetette a miniszterelnök elleni önmerénylet lehetőségét is, ami szerinte alkalmas arra, hogy későbbi gyanús történéseket erre hivatkozva magyarázzanak, és a felelősséget elhárítsák.