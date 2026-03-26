Az ukrán kémként azonosított informatikus napi rendszerességel járt be a Tisza Párt irodájába

A Tisza legbelsőbb köreiből származó értesülések szerint Maróti Buddha Tamás irányította a párt informatikusait, írta meg a Ripost.

A portál fotói egyértelműen bizonyítják: az ukrán kémként azonosított tiszás informatikusnak szabad bejárása volt a párt központi irodájába.

A kijevi titkosszolgálatokhoz bekötött férfit az Alkotmányvédelmi Hivatal kedden közzétett jelentése leplezte le, később az Indexnek sikerült személy szerint is beazonosítania őt egy, a Tisza Párt által közzétett fényképen.

A lap szerint az érintett személy Maróti Tamás, akit hekkerberkeken belül csak „Buddha” néven emlegetnek.

A titkosítás alól feloldott jelentés szerint a brit–magyar kettős állampolgárságú Maróti Tamás, más néven Buddha már korábban is a hatóságok látókörébe került, több büntetőeljárás indult ellene informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt.

Aktív megfigyelését már 2019-ben elrendelték – évekkel a Tisza párt megjelenése előtt –, miután illegálisan próbált titkosszolgálati eszközökhöz, valamint engedélyköteles, kettős felhasználású termékekhez hozzájutni. A jelentés azt is rögzíti, hogy az elmúlt időszakban többször járt Kijevben, és rendszeres látogatója volt a budapesti ukrán nagykövetségnek, ahol feltételezhetően eligazításokat és megbízásokat kapott.

A Ripost által készített exkluzív fényképek egyértelműen bizonyítják: Marótinak szabad bejárása volt a Tisza Párt korábbi központi irodájába (Lajos u. 96.) 2025 januárja és szeptembere között. Több tiszás forrásunk egybehangzóan azt állította, hogy Maróti gondosan ügyelt arra, hogy a mindig egyedül érkezzen és egyedül távozzon. Ennek ellenére sikerült róla egy olyan fényképet is készíteni melyen Maróti a párt kampányfőnökével, Tóth Péterrel együtt lép ki az irodából.