Az ukrán kémként azonosított informatikus napi rendszerességel járt be a Tisza Párt irodájába

Buddhának szabad bejárása volt a párt központi irodájába.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 16:31
A Tisza legbelsőbb köreiből származó értesülések szerint Maróti Buddha Tamás irányította a párt informatikusait, írta meg a Ripost.

A portál fotói egyértelműen bizonyítják: az ukrán kémként azonosított tiszás informatikusnak szabad bejárása volt a párt központi irodájába. 

A kijevi titkosszolgálatokhoz bekötött férfit az Alkotmányvédelmi Hivatal kedden közzétett jelentése leplezte le, később az Indexnek sikerült személy szerint is beazonosítania őt egy, a Tisza Párt által közzétett fényképen.

 

A lap szerint az érintett személy Maróti Tamás, akit hekkerberkeken belül csak „Buddha” néven emlegetnek. 

A titkosítás alól feloldott jelentés szerint a brit–magyar kettős állampolgárságú Maróti Tamás, más néven Buddha már korábban is a hatóságok látókörébe került, több büntetőeljárás indult ellene informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. 

Aktív megfigyelését már 2019-ben elrendelték – évekkel a Tisza párt megjelenése előtt –, miután illegálisan próbált titkosszolgálati eszközökhöz, valamint engedélyköteles, kettős felhasználású termékekhez hozzájutni. A jelentés azt is rögzíti, hogy az elmúlt időszakban többször járt Kijevben, és rendszeres látogatója volt a budapesti ukrán nagykövetségnek, ahol feltételezhetően eligazításokat és megbízásokat kapott.

A Ripost által készített exkluzív fényképek egyértelműen bizonyítják: Marótinak szabad bejárása volt a Tisza Párt korábbi központi irodájába (Lajos u. 96.) 2025 januárja és szeptembere között. Több tiszás forrásunk egybehangzóan azt állította, hogy Maróti gondosan ügyelt arra, hogy a mindig egyedül érkezzen és egyedül távozzon. Ennek ellenére sikerült róla egy olyan fényképet is készíteni melyen Maróti a párt kampányfőnökével, Tóth Péterrel együtt lép ki az irodából.

Borítókép: Az ukrán kém Maróti és Tóth Péter tiszás kampányfőnök együtt hagyják el a pártszékházat (Forrás: Ripost)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
