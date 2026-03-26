Hidvéghi Balázs: Minden napra jut egy tiszás kémbotrány + videó

Egészen döbbenetes, ami ma Magyarország ellen zajlik azért, hogy egy ukránbarát kormányt juttassanak hatalomra! – írja Hidvéghi Balázs közösségi oldalán. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára posztjában kifejti: van itt minden az ukrán olajblokádtól a gázvezetékünk megtámadásán át nyílt zsarolásokig, életveszélyes fenyegetésekig, és külföldi titkosszolgálati beavatkozásokig.

Egyre több kém bukik le a Tisza körül, akik ukrán érdekekért dolgoznak, folytatja a politikus, majd felsorolja, hogy kik buktak már le eddig. Panyi Szabolcs, a magát újságírónak álcázó kém, valamint a Tiszában informatikusként dolgozó további két kém, akik rendsezresen az ukrán nagykövetségre járnak. Hidvéghi Balázs így fogalmaz:

Ma már ordít az ukrán befolyás a Tiszáról. Összejátszanak az ukránokkal és Zelenszkijjel. Kémekkel dolgoznak együtt. És ez rendkívüli veszély, mert a kémbotrányok, az olajblokád, a zsarolások, a fenyegetések valójában mind egy dologról szólnak.

Az államtitkár szerint:

Ukrajna, Brüsszel és a Tisza azon dolgozik, hogy itt egy ukránbarát kormány alakuljon, amely támogatja a háborút és kész a magyarok pénzét odaadni az ukránoknak.

Óriási a választás tétje – zárja sorait a politikus, mert szerinte nem hagyhatjuk, hogy végül Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alakítson kormányt Magyarországon.