Tisza Párttiszás kémbotrányHidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs: Minden napra jut egy tiszás kémbotrány + videó

Ordít az ukrán befolyás a Tiszáról – írja posztjában Hidvéghi Balázs. Szerinte egyre több kém bukik le a párt körül, akik ukrán érdekekért dolgoznak.

2026. 03. 26. 15:41
Fotó: Hatlaczki Balázs
Egészen döbbenetes, ami ma Magyarország ellen zajlik azért, hogy egy ukránbarát kormányt juttassanak hatalomra! – írja Hidvéghi Balázs közösségi oldalán. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára posztjában kifejti: van itt minden az ukrán olajblokádtól a gázvezetékünk megtámadásán át nyílt zsarolásokig, életveszélyes fenyegetésekig, és külföldi titkosszolgálati beavatkozásokig.

Egyre több kém bukik le a Tisza körül, akik ukrán érdekekért dolgoznak, folytatja a politikus, majd felsorolja, hogy kik buktak már le eddig. Panyi Szabolcs, a magát újságírónak álcázó kém, valamint a Tiszában informatikusként dolgozó további két kém, akik rendsezresen az ukrán nagykövetségre járnak. Hidvéghi Balázs így fogalmaz:

Ma már ordít az ukrán befolyás a Tiszáról. Összejátszanak az ukránokkal és Zelenszkijjel. Kémekkel dolgoznak együtt. És ez rendkívüli veszély, mert a kémbotrányok, az olajblokád, a zsarolások, a fenyegetések valójában mind egy dologról szólnak.

Az államtitkár szerint:

Ukrajna, Brüsszel és a Tisza azon dolgozik, hogy itt egy ukránbarát kormány alakuljon, amely támogatja a háborút és kész a magyarok pénzét odaadni az ukránoknak.

Óriási a választás tétje – zárja sorait a politikus, mert szerinte nem hagyhatjuk, hogy végül Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alakítson kormányt Magyarországon. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs/MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
