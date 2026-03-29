Orbán Viktor: Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás követőit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből

„Ez a háborús helyzetet és az általános biztonsági intézkedéseket figyelembe véve is elfogadhatatlan számunkra, keresztények számára. Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből” – rögzítette Orbán Viktor.

This is a painful Palm Sunday. The authorities in Jerusalem have prevented the Latin Patriarch from entering the Church of the Holy Sepulchre.



This is unacceptable for us as Christians, even taking into account the wartime situation and general security measures. We must not… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 29, 2026

Az izraeli rendőrség vasárnap reggel megakadályozta Pierbattista Pizzaballa bíboros, a jeruzsálemi latin pátriárka belépését a Szent Sír-Templomba és a virágvasárnapi szertartás elvégzését.

A keresztény hagyomány szerint a Jézus halálát jelölő Golgotát és a Szent Sírt magába foglaló templomban is ezen a napon tartják a virágvasárnapi szertartást, amely a katolikus húsvéti hét eseményeit nyitja meg. A rendőrség közölte, hogy a polgári védelmi parancsnokság utasításai alapján járt el.

A pátriárkátus szerint viszont előre egyeztették a bíboros érkezését, aki a Vatikán szent helyekért felelős őrével, Francesco Pattonnal, valamint még két kísérővel kívánt belépni a templomba. A pátriárka még a görög ortodox egyháztól is engedélyt kért arra, hogy egy hozzájuk tartozó mellékúton közelítse meg a templom bejáratát, hogy ne keltsen feltűnést. Miután útját elzárták, Pizzaballa visszatért a latin pátriárkátushoz, és ott tartotta meg a szertartást.

A virágvasárnapi szertartás a jeruzsálemi egyház egyik legrégebbi rítusa. Legalább száz éve most történt meg először, hogy nem tarthatták meg a Szent Sír-templomban, és a jeruzsálemi keresztények szerint az elmúlt évszázadokban nem volt példa arra sem, hogy a pátriárkát megakadályozták a templomba való belépésben.

