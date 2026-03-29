Orbán ViktorJeruzsálemvirágvasárnap

Orbán Viktor: Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás követőit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből

Fájdalmas Virágvasárnap – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. A jeruzsálemi hatóságok megakadályozták, hogy a jeruzsálemi latin pátriárka belépjen a Szent Sír-bazilikába – olvasható Orbán Viktor bejegyzésében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 23:05
Orbán Viktor
„Ez a háborús helyzetet és az általános biztonsági intézkedéseket figyelembe véve is elfogadhatatlan számunkra, keresztények számára. Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből” – rögzítette Orbán Viktor.

Az izraeli rendőrség vasárnap reggel megakadályozta Pierbattista Pizzaballa bíboros, a jeruzsálemi latin pátriárka belépését a Szent Sír-Templomba és a virágvasárnapi szertartás elvégzését.

A keresztény hagyomány szerint a Jézus halálát jelölő Golgotát és a Szent Sírt magába foglaló templomban is ezen a napon tartják a virágvasárnapi szertartást, amely a katolikus húsvéti hét eseményeit nyitja meg. A rendőrség közölte, hogy a polgári védelmi parancsnokság utasításai alapján járt el. 

A pátriárkátus szerint viszont előre egyeztették a bíboros érkezését, aki a Vatikán szent helyekért felelős őrével, Francesco Pattonnal, valamint még két kísérővel kívánt belépni a templomba. A pátriárka még a görög ortodox egyháztól is engedélyt kért arra, hogy egy hozzájuk tartozó mellékúton közelítse meg a templom bejáratát, hogy ne keltsen feltűnést. Miután útját elzárták, Pizzaballa visszatért a latin pátriárkátushoz, és ott tartotta meg a szertartást.

A virágvasárnapi szertartás a jeruzsálemi egyház egyik legrégebbi rítusa. Legalább száz éve most történt meg először, hogy nem tarthatták meg a Szent Sír-templomban, és a jeruzsálemi keresztények szerint az elmúlt évszázadokban nem volt példa arra sem, hogy a pátriárkát megakadályozták a templomba való belépésben.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Stirlitz, Bond meg a „hős”

Bayer Zsolt avatarja

Bond vagyok, Bence Bond. A valóságot rázva és keverve szeretem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

