Orbán Viktor: Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás követőit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből

„Ez a háborús helyzetet és az általános biztonsági intézkedéseket figyelembe véve is elfogadhatatlan számunkra, keresztények számára. Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből” – rögzítette Orbán Viktor.
Az izraeli rendőrség vasárnap reggel megakadályozta Pierbattista Pizzaballa bíboros, a jeruzsálemi latin pátriárka belépését a Szent Sír-Templomba és a virágvasárnapi szertartás elvégzését.
A keresztény hagyomány szerint a Jézus halálát jelölő Golgotát és a Szent Sírt magába foglaló templomban is ezen a napon tartják a virágvasárnapi szertartást, amely a katolikus húsvéti hét eseményeit nyitja meg. A rendőrség közölte, hogy a polgári védelmi parancsnokság utasításai alapján járt el.
A pátriárkátus szerint viszont előre egyeztették a bíboros érkezését, aki a Vatikán szent helyekért felelős őrével, Francesco Pattonnal, valamint még két kísérővel kívánt belépni a templomba. A pátriárka még a görög ortodox egyháztól is engedélyt kért arra, hogy egy hozzájuk tartozó mellékúton közelítse meg a templom bejáratát, hogy ne keltsen feltűnést. Miután útját elzárták, Pizzaballa visszatért a latin pátriárkátushoz, és ott tartotta meg a szertartást.
A virágvasárnapi szertartás a jeruzsálemi egyház egyik legrégebbi rítusa. Legalább száz éve most történt meg először, hogy nem tarthatták meg a Szent Sír-templomban, és a jeruzsálemi keresztények szerint az elmúlt évszázadokban nem volt példa arra sem, hogy a pátriárkát megakadályozták a templomba való belépésben.
Borítókép: Orbán Viktor
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!