A választók szerint a rezsicsökkentés garanciája a Fidesz-kormány

A Nézőpont Intézet kutatása alapján az emberek a jelenlegi kormányt tartják a rezsicsökkentés garanciájának. A Tisza Párt esetében biztos áremelkedéstől tartanak.

Forrás: MTI2026. 04. 08. 21:18
A Fidesztől várják az emberek a rezsicsökkentés fenntartását − mondta Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában.

A szakember elmondta: az emberek a jelenlegi kormányhoz kötik a rezsicsökkentést, hiszen ez vezette be. A Nézőpont Intézet napokban készült felmérése szerint 60 százalék feltételezi, hogy a Fidesz-győzelem esetén fennmarad a rezsicsökkentés, míg Tisza-győzelem esetén 56 százalék úgy véli, hogy emelkedni fognak a rezsiköltségek.

Magyar Péter és sok Tiszához köthető ember elmondta, hogy a rezsicsökkentést kifejezetten károsnak tartja, ebből joggal lehet arra következtetni, hogy kormányra kerülve eltörölné azt a párt, és ezzel még a Tisza választóinak egy része is tisztában van. Ráadásul a párt politikai hitelessége is megbicsaklik, hiszen miközben elmondják, hogy rossz a rezsicsökkentés, mégis arról beszélnek, hogy szükség van rá − jegyezte meg Erdélyi Rezső Krisztián.

A Nézőpont Intézet és a közmédia együttműködésében készült felmérés kapcsán a szakember kifejtette: az EU-ban a tagállamok szuverenitásának része az energiapolitika, az egyes országok maguk dönthetnek arról, milyen forrásból szerzik be. Amikor azonban a tiszás Kapitány István arról beszél, hogy meg kell találni az orosz energiáról való leválás praktikus módját, akkor a brüsszeli elvárásoknak felel meg.

Az olcsó orosz energiáról való leválás és az iráni konfliktus következtében Nyugat-Európában az energiaköltségek sokkal magasabbak, mint Magyarországon, ahol viszont azért alacsonyabbak, mert a magyar kormány ezt biztosítja a lakosságnak − fűzte hozzá az elemző.

Erdélyi Rezső Krisztián emlékeztetett arra is, hogy J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatásán kiemelte: Orbán Viktor volt az egyetlen európai vezető, aki a realitások alapján tudott józan döntést hozni többek között az energiakrízis ügyében.

A Nézőpont Intézet elemzője az ukrán aranykonvoj ügyében felmerülő pénzmosás és nemzetközi szálak kapcsán beszélt arról is: a magyar választási kampányba Nyugatról és Keletről is megpróbálnak beavatkozni. Brüsszelnek és Kijevnek is létérdeke, hogy Magyarországon ne szuverenista kormány legyen. Az Egyesült Államokban éppen J. D. Vance fogja vezetni azt a bizottságot, amely az ottani ukrán beavatkozást vizsgálja, tehát nem egyedi eset, hogy Ukrajnából akár pénzügyi eszközökkel beavatkozzanak a választásokba és ez alapvető szuverenitási kérdés − hangsúlyozta Erdélyi Rezső Krisztián.

Borítókép: Erdélyi Rezső Krisztián (Forrás: Facebook)


A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekbihari zoltán

Bihari Zoltán Tisza-jelölt

Bayer Zsolt avatarja

Egy aljas, mocsok gazember vagy, Bihari Zoltán. Egy Lenin-fiú.

