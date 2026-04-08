Önző parasztoknak nevezte a rezsicsökkentés támogatóit Magyar Péter tanácsadója + videó

Ismét a vidékiek kerültek a baloldal támadásainak középpontjába: Csillag István, Magyar Péter egyik legnagyobb támogatója és tanácsadója egy műsorban „önző parasztoknak” nevezte a rezsicsökkentést, a 13. valamint a 14. havi nyugdíjat támogató magyar választókat – írja az Ellenpont.

A volt SZDSZ-es közlekedési miniszter úgy fogalmazott:

Ez a kampány egészen egyszerűen arról szól, hogy előhívja az önző parasztot a magyarból. Azt mondhassuk, hogy mi, igen, szeretnénk megtartani, amit eddig szereztünk és ezt mind Orbánnak köszönhetjük. A 14. havi nyugdíjat, a 13. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést, a frász tudja mit.

Majd lenézően azt is hozzátette: ezek az emberek azt is elhiszik, hogy a Tisza Párt Ukrajna támogatására fordítaná a megszorításokból beszedett pénzt.

Az oknyomozó portál emlékeztetett, hogy a baloldal jelöltjei mindig gyalázták a jobboldali szavazókat és a vidékieket. Magyar Péter elődje, Márki-Zay Péter négy éve többször is arról beszélt, hogy a vidékiek buták, agymosottak és reggel tíz órára már nagyon be vannak rúgva.

Az Ellenpont cikke szerint

Csillag István egyértelműen kimondta, hogy a nemzeti kormány intézkedései, amelyekkel az embereket védi, feleslegesek, azokat a Tiszának el kell törölni.

Ez egybevág a Tisza Párt Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott programjával – mutatott rá az oknyomozó portál. A néhány hónapja még közvetlenül Magyar Péter mellett dolgozó politikus szerint a baloldali párt brutális megszorító intézkedéseket tervez bevezetni.

Felidézték, a Tisza Párt egyik legfontosabb politikusa, Kapitány István ugyancsak az olcsó orosz energiáról történő leválásról beszélt. Magyar Péter energetikai tanácsadója szerint a kormány túl sokszor avatkozik bele a multik dolgába, ezért nem kell rezsicsökkentés, és vissza kell vonni a védett árat.

