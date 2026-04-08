Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, ami megvédi a családokat, a megfizethető üzemanyagot és az olcsó rezsit! + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
rezsicsökkentéstisza pártcsillag istvánVálasztás 2026Magyar Péter

Önző parasztoknak nevezte a rezsicsökkentés támogatóit Magyar Péter tanácsadója + videó

Csillag István szerint a nemzeti kormány embereket védő intézkedései feleslegesek, azokat a Tiszának el kell törölni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 20:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismét a vidékiek kerültek a baloldal támadásainak középpontjába: Csillag István, Magyar Péter egyik legnagyobb támogatója és tanácsadója egy műsorban „önző parasztoknak” nevezte a rezsicsökkentést, a 13. valamint a 14. havi nyugdíjat támogató magyar választókat – írja az Ellenpont.

A volt SZDSZ-es közlekedési miniszter úgy fogalmazott:

Ez a kampány egészen egyszerűen arról szól, hogy előhívja az önző parasztot a magyarból. Azt mondhassuk, hogy mi, igen, szeretnénk megtartani, amit eddig szereztünk és ezt mind Orbánnak köszönhetjük. A 14. havi nyugdíjat, a 13. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést, a frász tudja mit.

Majd lenézően azt is hozzátette: ezek az emberek azt is elhiszik, hogy a Tisza Párt Ukrajna támogatására fordítaná a megszorításokból beszedett pénzt.

Az oknyomozó portál emlékeztetett, hogy a baloldal jelöltjei mindig gyalázták a jobboldali szavazókat és a vidékieket. Magyar Péter elődje, Márki-Zay Péter négy éve többször is arról beszélt, hogy a vidékiek buták, agymosottak és reggel tíz órára már nagyon be vannak rúgva.

Budapest, 2017. február 24. Csillag István közgazdász, volt gazdasági és közlekedési miniszter Katona Kálmán egykori közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter temetésén a budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkert ravatalozójában 2017. február 24-én. MTI Fotó: Soós Lajos
Csillag István (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Az Ellenpont cikke szerint

Csillag István egyértelműen kimondta, hogy a nemzeti kormány intézkedései, amelyekkel az embereket védi, feleslegesek, azokat a Tiszának el kell törölni.

Ez egybevág a Tisza Párt Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott programjával – mutatott rá az oknyomozó portál. A néhány hónapja még közvetlenül Magyar Péter mellett dolgozó politikus szerint a baloldali párt brutális megszorító intézkedéseket tervez bevezetni.

Felidézték, a Tisza Párt egyik legfontosabb politikusa, Kapitány István ugyancsak az olcsó orosz energiáról történő leválásról beszélt. Magyar Péter energetikai tanácsadója szerint a kormány túl sokszor avatkozik bele a multik dolgába, ezért nem kell rezsicsökkentés, és vissza kell vonni a védett árat.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknógrádi zoltán

A polgármester válasza

Bayer Zsolt avatarja

Olvassák el a polgármester válaszát. Irigylem az eleganciáját és a higgadtságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu