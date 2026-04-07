Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
bokros lajostisza pártVálasztás 2026Magyar Péter

Minden egyes ingatlant megadóztatna Bokros Lajos, Magyar Péter szakértője + videó

A sarc gyakorlatilag minden magyar embert érintene, azt is, akinek nincs saját lakása.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 22:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ingatlanadó bevezetését javasolja Bokros Lajos, Magyar Péter szakértője – írja az Ellenpont. Az oknyomozó portál emlékeztetett, a Tisza Párt kiszivárgott programjából már tudjuk, hogy Magyar Péterék megemelnék a személyi jövedelemadót, megszüntetnék a rezsicsökkentést, és még a háziállatokat is megadóztatnák.

Bokros Lajos egy interjúban azt mondta: – Nagyobb szerepet kell tulajdonítani a jövőben az önkormányzati adóknak […] Az ingatlanadó az a legjobb önkormányzati saját bevételtípus. […] Én ezt már 25 éve papolom, hogy igenis az ingatlanok megadóztatása rendkívül fontos bevételi lehetőségeket teremtene az önkormányzatoknak, de hát ezt mind a baloldali, mind jobboldali kormányok egyaránt megutálták. Pedig

az ingatlanadó azért a legkitűnőbb önkormányzati adófajta, mert ennek az alapja, az adóalap, az nem mozog. Nem tud vándorolni az ingatlan. Az ingatlan az ott van

– fejtette ki Bokros, aki egyre gyakrabban ad tanácsokat a nyilvánosságban a Tiszának.

Az Ellenpont cikkében rámutatott, hogy mivel az ingatlan nem mozdítható, nem menekíthető ki az adófizetési kötelezettség alól, így mindenkit meg lehet sarcolni, függetlenül attól, hogy az ingatlant leszámítva rendelkezik-e bármiféle vagyonnal. Feltűnő, hogy Bokros Lajos messze nem szorítkozott a luxusingatlanok adóztatására, minden háztulajdonost megsarcolna, a nyugdíjasokat is – jegyezte meg az oknyomozó portál.

Budapest, 2016. október 23. Bokros Lajos, a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) elnöke a baloldali ellenzéki pártok kormányellenes tüntetésén a Blaha Lujza téren 2016. október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján. A Mossuk le a gyalázatot! Emlékezés 1956 hõseire és tüntetés az európai Magyarországért címû rendezvényt magánszemélyek jelentették be, de azon ellenzéki politikai pártok vezetõi is felszólalnak. MTI Fotó: Balogh Zoltán
A cikk szerint nem véletlen, hogy – mint azt Bokros Lajos is megjegyzi – az eddigi kormányok inkább elvetették az ingatlanadót. Magyarországon ugyanis kiemelkedően magas a saját ingatlanban élők száma, az Európai Unióban a harmadik legjobb helyen állunk. Az Eurostat adatai szerint egész pontosan a lakosság 91,6 százaléka él saját lakásban, ami közel másfélszerese az uniós átlagnak (68,4 százalék). Mindez azt jelenti, hogy

a Bokros-féle új adó 10-ből 9 embert közvetlenül érintene, de az albérletek ára is megugorhat, hiszen a bérbeadók az új adót – legalábbis részben – a bérlőkre terhelnék tovább.

Egy ilyen sarc éppen beleilleszkedik annak a 600 oldalas megszorító tervezetnek a szellemiségébe, amely tavaly szivárgott ki a Tisza Párttól. Bár a kétarcú Magyar Péter tagadni próbál, de Bokros Lajossal egy újabb tanácsadója szólta el magát – mutatott rá az Ellenpont.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekÁBRAHÁM RÓBERT

Ábrahám Robi filmje

Bayer Zsolt avatarja

Kérlek benneteket, hogy üljetek le, és megtisztított lélekkel és szellemmel nézzétek végig Ábrahám Róbert Bábel című filmjét!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
