Minden egyes ingatlant megadóztatna Bokros Lajos, Magyar Péter szakértője + videó

Az ingatlanadó bevezetését javasolja Bokros Lajos, Magyar Péter szakértője – írja az Ellenpont. Az oknyomozó portál emlékeztetett, a Tisza Párt kiszivárgott programjából már tudjuk, hogy Magyar Péterék megemelnék a személyi jövedelemadót, megszüntetnék a rezsicsökkentést, és még a háziállatokat is megadóztatnák.

Bokros Lajos egy interjúban azt mondta: – Nagyobb szerepet kell tulajdonítani a jövőben az önkormányzati adóknak […] Az ingatlanadó az a legjobb önkormányzati saját bevételtípus. […] Én ezt már 25 éve papolom, hogy igenis az ingatlanok megadóztatása rendkívül fontos bevételi lehetőségeket teremtene az önkormányzatoknak, de hát ezt mind a baloldali, mind jobboldali kormányok egyaránt megutálták. Pedig

az ingatlanadó azért a legkitűnőbb önkormányzati adófajta, mert ennek az alapja, az adóalap, az nem mozog. Nem tud vándorolni az ingatlan. Az ingatlan az ott van

– fejtette ki Bokros, aki egyre gyakrabban ad tanácsokat a nyilvánosságban a Tiszának.

Az Ellenpont cikkében rámutatott, hogy mivel az ingatlan nem mozdítható, nem menekíthető ki az adófizetési kötelezettség alól, így mindenkit meg lehet sarcolni, függetlenül attól, hogy az ingatlant leszámítva rendelkezik-e bármiféle vagyonnal. Feltűnő, hogy Bokros Lajos messze nem szorítkozott a luxusingatlanok adóztatására, minden háztulajdonost megsarcolna, a nyugdíjasokat is – jegyezte meg az oknyomozó portál.

A cikk szerint nem véletlen, hogy – mint azt Bokros Lajos is megjegyzi – az eddigi kormányok inkább elvetették az ingatlanadót. Magyarországon ugyanis kiemelkedően magas a saját ingatlanban élők száma, az Európai Unióban a harmadik legjobb helyen állunk. Az Eurostat adatai szerint egész pontosan a lakosság 91,6 százaléka él saját lakásban, ami közel másfélszerese az uniós átlagnak (68,4 százalék). Mindez azt jelenti, hogy

a Bokros-féle új adó 10-ből 9 embert közvetlenül érintene, de az albérletek ára is megugorhat, hiszen a bérbeadók az új adót – legalábbis részben – a bérlőkre terhelnék tovább.

Egy ilyen sarc éppen beleilleszkedik annak a 600 oldalas megszorító tervezetnek a szellemiségébe, amely tavaly szivárgott ki a Tisza Párttól. Bár a kétarcú Magyar Péter tagadni próbál, de Bokros Lajossal egy újabb tanácsadója szólta el magát – mutatott rá az Ellenpont.

