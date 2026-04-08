A tragédia után azt hittük, meghalt az egész család – megszólaltak a szomszédok a szigethalmi gyilkosság után

Ezekben a pillanatokban is hatóvadászatot tart a rendőrség, miután április 6-án, húsvéthétfőn egy 41 éves férfi, F. Norbert meggyilkolta a feleségét, erről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.
A Blikk tudósítója most elment a helyszínre, a portálnak az egyik szomszéd azt mondta, semmi nem volt gyanús az ötfős családban, nem voltak hangosak, szépen éltek. Kiderült az is, hogy a három gyermek nem volt otthon a tragédia idején, ők az anyai nagyszülőknél tartózkodtak. A gyilkosság áldozata egy 37 éves nő, aki korábban kozmetikusként, az utóbbi időben pedig ingatlanosként dolgozott. A portál értesülései szerint a férje puszta kézzel végzett vele. Az egyik szomszéd azt mondta, semmi jelét nem látta a tragédiának, hétfőn még integettek is egymásnak.
Délután ötkor érkezett haza Anita a kocsival, és még intett is nekem ide, a túloldalra. Bement, két óra múlva pedig már rendőrök jöttek a házukhoz
– fogalmazott. Egy másik helyi azt mondta, először azt hitte, meghalt az egész család, de kiderült, hogy a gyermekek nem voltak otthon, amikor a tragédia megtörtént. „Ha engem kérdez, szerintem hasonlót érdemelne a férje is ezek után. Ráadásul jó körülmények között éltek, remélem, mielőbb elfogják” – ezt már egy harmadik szomszéd mondta a portálnak.
