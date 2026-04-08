A tragédia után azt hittük, meghalt az egész család – megszólaltak a szomszédok a szigethalmi gyilkosság után

A Blikk tudósítója most elment a helyszínre, a portálnak az egyik szomszéd azt mondta, semmi nem volt gyanús az ötfős családban, nem voltak hangosak, szépen éltek. Kiderült az is, hogy a három gyermek nem volt otthon a tragédia idején, ők az anyai nagyszülőknél tartózkodtak. A gyilkosság áldozata egy 37 éves nő, aki korábban kozmetikusként, az utóbbi időben pedig ingatlanosként dolgozott. A portál értesülései szerint a férje puszta kézzel végzett vele. Az egyik szomszéd azt mondta, semmi jelét nem látta a tragédiának, hétfőn még integettek is egymásnak.