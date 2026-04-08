Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, ami megvédi a családokat, a megfizethető üzemanyagot és az olcsó rezsit! + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
szomszédgyermekcsaládtragédia

A tragédia után azt hittük, meghalt az egész család – megszólaltak a szomszédok a szigethalmi gyilkosság után

Egyikük azt is elárulta, hogy mit kíván a gyilkosnak.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 04. 08. 18:58
mécses,gyász illusztráció Pexels
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezekben a pillanatokban is hatóvadászatot tart a rendőrség, miután április 6-án, húsvéthétfőn egy 41 éves férfi, F. Norbert meggyilkolta a feleségét, erről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.  

A Blikk tudósítója most elment a helyszínre, a portálnak az egyik szomszéd azt mondta, semmi nem volt gyanús az ötfős családban, nem voltak hangosak, szépen éltek. Kiderült az is, hogy a három gyermek nem volt otthon a tragédia idején, ők az anyai nagyszülőknél tartózkodtak. A gyilkosság áldozata egy 37 éves nő, aki korábban kozmetikusként, az utóbbi időben pedig ingatlanosként dolgozott. A portál értesülései szerint a férje puszta kézzel végzett vele. Az egyik szomszéd azt mondta, semmi jelét nem látta a tragédiának, hétfőn még integettek is egymásnak. 

Délután ötkor érkezett haza Anita a kocsival, és még intett is nekem ide, a túloldalra. Bement, két óra múlva pedig már rendőrök jöttek a házukhoz

– fogalmazott. Egy másik helyi azt mondta, először azt hitte, meghalt az egész család, de kiderült, hogy a gyermekek nem voltak otthon, amikor a tragédia megtörtént. „Ha engem kérdez, szerintem hasonlót érdemelne a férje is ezek után. Ráadásul jó körülmények között éltek, remélem, mielőbb elfogják” – ezt már egy harmadik szomszéd mondta a portálnak. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu