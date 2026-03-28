Miközben minden technikai feltétel adott lenne a Barátság kőolajvezeték újraindításához, Ukrajna politikai okokból továbbra is visszatartja a Magyarországra irányuló olajszállítást.

A magyar kormány szerint Volodimir Zelenszkij lépése nemcsak az ellátásbiztonságot veszélyezteti, hanem súlyosan sérti a nemzetközi megállapodásokat is. Brüsszel ahelyett, hogy beavatkozna a magyarok és szlovákok oldalán, mélyen hallgat.

Semmilyen érdemi akadálya nincs, hogy az ukránok újraindítsák a kőolajszállítást. A Barátság kőolajvezetéken január 27. óta nem érkezik olaj Magyarországra és Szlovákiába. A csővezeték nem sérült, semmilyen fizikai vagy technikai akadálya nem lenne, hogy az ukránok újraindítsák az áramlást. Zelenszkij elutasította, hogy vizsgálóbizottságok a helyszínen tekintsék meg, milyen állapotban van a Barátság-vezeték – ez is bizonyítja, hogy szándékos cselekményről van szó.

Az ukránok megsértik a nemzetközi szerződéseiket. Az olajblokáddal az ukrán vezetés megsértette az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodást. Orbán Viktor miniszterelnök levélben szólította fel Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak, amely előírja a Magyarországnak járó olajszállítmányok továbbítását.

A nemzeti kormány megbuktatására létrejött a Brüsszel–Kijev–Tisza-tengely. A tiszásokat is soraiban tudó néppárt vezetői, köztük a bizottsági elnök erről hallgat. Brüsszel megkötött egy paktumot, és ezzel akarja segíteni Zelenszkijt és a tiszásokat.

Brüsszelben egyértelmű az elvárás: nemzeti érdekek ide vagy oda, fegyvert és pénzt akarnak küldeni Ukrajnának, és azonnal fel akarják őket venni az Euró­pai Unióba. Olyan kormányra van szükségük Budapesten, amely nem tud nemet mondani a követeléseikre.

Káoszt akarnak csinálni Magyarországon, hogy egy ukrán- és Brüsszel-barát kormány legyen.

Nyilvánvaló, hogy Zelenszkij politikai okokból nem engedi a tranzitot. Nap mint nap zsarolják Magyarországot, és halálosan megfenyegették Orbán Viktort és családját, hogy engedjen a háborúpárti nyomásnak.

Ellátási zavarokat és áremelkedést akarnak Magyarországon, hogy ezzel segítsék egy ukránpárti, brüsszelita kormány hatalomra juttatását.