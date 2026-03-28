Brüsszel–Kijev–Tisza-paktum az olajblokádról

Amíg nemzeti kormány van, garantálni tudjuk Magyarország békéjét és biztonságát.

Zsigmond Barna Pál
magyarország ukrajna biztonság brüsszel blokád akció Nemzeti Kormány barátság vezeték 2026. 03. 28. 6:45
Miközben minden technikai feltétel adott lenne a Barátság kőolajvezeték újraindításához, Ukrajna politikai okokból továbbra is visszatartja a Magyarországra irányuló olajszállítást. 

A magyar kormány szerint Volodimir Zelenszkij lépése nemcsak az ellátásbiztonságot veszélyezteti, hanem súlyosan sérti a nemzetközi megállapodásokat is. Brüsszel ahelyett, hogy beavatkozna a magyarok és szlovákok oldalán, mélyen hallgat.

Semmilyen érdemi akadálya nincs, hogy az ukránok újraindítsák a kőolajszállítást. A Barátság kőolajvezetéken január 27. óta nem érkezik olaj Magyarországra és Szlovákiába. A csővezeték nem sérült, semmilyen fizikai vagy technikai akadálya nem lenne, hogy az ukránok újraindítsák az áramlást. Zelenszkij elutasította, hogy vizsgálóbizottságok a helyszínen tekintsék meg, milyen állapotban van a Barátság-vezeték – ez is bizonyítja, hogy szándékos cselekményről van szó.

Az ukránok megsértik a nemzetközi szerződéseiket. Az olajblokáddal az ukrán vezetés megsértette az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodást. Orbán Viktor miniszterelnök levélben szólította fel Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak, amely előírja a Magyarországnak járó olajszállítmányok továbbítását.

A nemzeti kormány megbuktatására létrejött a Brüsszel–Kijev–Tisza-tengely. A tiszásokat is soraiban tudó néppárt vezetői, köztük a bizottsági elnök erről hallgat. Brüsszel megkötött egy paktumot, és ezzel akarja segíteni Zelenszkijt és a tiszásokat. 

Brüsszelben egyértelmű az elvárás: nemzeti érdekek ide vagy oda, fegyvert és pénzt akarnak küldeni Ukrajnának, és azonnal fel akarják őket venni az Euró­pai Unióba. Olyan kormányra van szükségük Budapesten, amely nem tud nemet mondani a követeléseikre.

Káoszt akarnak csinálni Magyarországon, hogy egy ukrán- és Brüsszel-barát kormány legyen. 

Nyilvánvaló, hogy Zelenszkij politikai okokból nem engedi a tranzitot. Nap mint nap zsarolják Magyarországot, és halálosan megfenyegették Orbán Viktort és családját, hogy engedjen a háborúpárti nyomásnak. 

Ellátási zavarokat és áremelkedést akarnak Magyarországon, hogy ezzel segítsék egy ukránpárti, brüsszelita kormány hatalomra juttatását.

A magyarok többsége fel van háborodva és visszautasítja a zsarolásokat. A Századvég kutatásából kiderül, a magyar felnőtt lakosság 89 százaléka értesült arról, hogy Ukrajna lezárta a Barátság vezetéket Magyarország és Szlovákia felé. 

A magyarok túlnyomó többsége elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán vezetés politikai megfontolásokból akadályozza a Barátság kőolajvezeték újraindítását, ezzel veszélyeztetve Magyarország olajellátását. A magyarok csaknem kétharmada elutasítja az orosz energiahordozók kizárására irányuló brüsszeli törekvéseket is.

Brüsszel látszólag visszavonulót fújt az olcsó orosz energia kérdésében. Friss fejlemény, hogy az Európai Bizottság egyelőre levette a napirendről az orosz olaj azonnali végleges betiltását célzó kezdeményezést, mivel az egekbe ugrott az energiahordozók ára. Nem lenne ilyen rossz állapotban az európai ipar, ha korábban hallgattak volna a magyar álláspontra. Azonban biztosak lehetünk benne, hogy nem fogják feladni ezt a törekvésüket sem, Brüsszelnek ugyanis nem a tagállami érdekek a fontosak, és nem is a józan ész, hanem a háború, az ideológiai harc és a birodalmi építkezés. Két hete még arról beszélt Ursula von der Leyen, hogy stratégiai hiba lenne az orosz fosszilis energiához történő visszatérés. Épp ideje volt, hogy hallgasson a magyarokra!

Arányos válaszokat fogunk adni a támadásokra. 

Magyarországot nem lehet megzsarolni és megfélemlíteni. Határozott és világos válaszlépéseket hoztunk. A tiszásokkal szemben nekünk nem Ukrajna, hanem Magyarország és a magyar emberek ellátásbiztonsága az első. Így cselekszik egy szuverén, nemzeti kormány.

Amíg nemzeti kormány van, garantálni tudjuk Magyarország békéjét és biztonságát. Megvédjük Magyarország energiabiztonságát, a védett benzinárakat és a rezsicsökkentést. 

A kormány intézkedéseinek köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában. A magyar energiabiztonságot meg kell védenünk az ukránok olajblokádja és a velük összejátszó tiszás és brüsszeli törekvésekkel szemben.

Ukrán helyett magyar tárolók. Korábban már leállítottuk a dízelexportot, most pedig a gázszállítást. El kell tárolni a hazánkban maradó gázmennyiséget arra az esetre, ha az ukránok a jövőben is tovább folytatnák a hazánk energiabiztonsága elleni támadásokat. Ukrajna a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell, és jobb, ha nem az ukrán, hanem a magyar tárolókat töltjük fel.

Kiállunk a béke és a biztonság mellett! 

Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Ahogy pénzt sem kap és brüsszeli hitelt sem, amíg Zelenszkijék veszélyeztetik Magyarországot. 

Mondjunk közösen nemet a háborúra és a zsarolásokra, igent a békére! Csak a Fidesz a biztos választás!

A szerző az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekPátrovics Géza

A 72 éves Pátrovics Géza képtelen abbahagyni a súlyemelést. Kétszer indulhatott volna olimpián, egyszer a politikai, másszor a sportvezetés fosztotta meg ettől.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
