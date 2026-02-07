Az európaiak is a békét akarják, mint a magyar kormány

A Fidesz iránti barátsággal nem vádolható Eurobarométer legújabb kutatása is azt igazolja, hogy az európai emberek többsége a magyar kormánnyal, nem pedig a brüsszeli politikai elittel ért egyet – a megkérdezettek 52 százaléka a békét tartja a legfontosabbnak, 72 százalékuk pedig komolyan aggódik a biztonsági helyzet miatt. Az Európai Parlament évente több alkalommal készít felmérést az uniós közvélemény alakulásáról Eurobarométer néven. A 2025 novemberében készült közvélemény-kutatás eredményeit ez év elején hozták nyilvánosságra.

Az Eurobarométer legfrissebb felmérése szerint az EU 27 tagállamában megkérdezettek 52 százaléka úgy véli, hogy az Euró­pai Parlamentnek a békét kellene elsődleges prioritásként kezelnie. Ezzel párhuzamosan az európaiak túlnyomó többsége, 72 százaléka nagyon aggódik a biztonsági helyzet miatt,

mindenekelőtt az Európai Unió közvetlen közelében zajló fegyveres konfliktusok és háborúk következtében. Ezek a számok arról tanúskodnak, hogy Európa békét akar. Brüsszelben azonban nem hallják meg az európai polgárok hangját, és az uniót egyre mélyebben a háború irányába terelik.

Az Ukrajnába öntött eurómilliárdok brüsszeli háborús politikája, egy háborúban álló ország erőltetett, akár már 2027-re tervezett uniós felvétele, valamint Manfred Weber azon elképzelése, hogy uniós zászló alatt vonuló német katonák jelenjenek meg Ukrajnában, együtt vezettek oda, hogy a békét akaró európai polgárok bizalma megrendült az Európai Unióban.

Ezt az Eurobarométer-felmérés adatai is alátámasztják, hiszen 2025 májusa óta romlott az uniós polgárok Európai Unióról alkotott megítélése. Sokat elmond a brüsszeli politika állapotáról az is, hogy a válaszadóknak az EU jövőjével kapcsolatos optimizmusa tavaly május óta kilenc százalékponttal csökkent, miközben nyolc százalékponttal nőtt azok aránya, akik kifejezetten negatívan látják az unió jövőjét.

A háború mellett az illegális migráció szintén a legnagyobb aggodalmat kiváltó kérdések közé tartozik. Az uniós felmérés szerint az európaiak közel kétharmadánál (65 százalék) a migráció komoly félelmet vált ki. Rendkívül magas azok aránya is, akik Európában a migráció következményeként megjelenő terrorveszély miatt aggódnak.

Kiemelkedő a félelem a terrorizmustól Spanyolországban (nyolcvan százalék), ahol jelenleg a baloldali kormány ötszázezer illegális bevándorlónak adna tartózkodási engedélyt. Ugyanakkor Franciaországban (74 százalék) és Olaszországban (83 százalék) is bőven az uniós átlag (67 százalék) felett van azok aránya, akik kifejezetten aggódnak a terrorizmus miatt.

Magyarország több mint egy évtizede figyelmeztet arra, hogy Európa nem építheti a jövőjét a bevándorlásra. Ennek ellenére Brüsszel továbbra is erőlteti a migrációs és menekültügyi paktumot, valamint a kötelező betelepítést, miközben egyértelműen látszik, hogy az európai polgárok ezt határozottan elutasítják.

Az Európai Parlament által a jobboldali–konzervatív kormányokkal szemben politikai eszközként alkalmazott jogállamiságot az Eurobarométer-felmérésben megkérdezett uniós polgárok mindössze a nyolcadik helyre sorolják a prioritások között. A felmérés az EU mind a 27 tagállamában azt is megerősíti, hogy az Európai Parlamentnek sokkal inkább az infláció, az emelkedő árak és a megélhetési költségek kezelésére, valamint a gazdaságra és a munkahelyteremtésre kellene összpontosítania. Ezeknek a területeknek a támogatottsága az előző Eurobarométer-felméréshez képest öt százalékponttal nőtt. Mindez azt mutatja, hogy az európaiak az Európai Parlamenttől több, a gazdasági növekedést és a versenyképesség erősítését szolgáló intézkedést várnak, miközben kevesebb, Magyarországgal kapcsolatos jogállamisági jelentést és vitát tartanak indokoltnak.

Az Eurobarométer-felmérésben megfogalmazott vélemények világos üzenetet küldenek a brüsszeli elitnek. Az európaiak a négy éve tartó brüsszeli háborús pszichózis helyett békét akarnak. Elutasítják az illegális migrációt, és tartanak az azzal együtt járó terrorfenyegetettségtől.

Kevesebb ideológiai nyomásgyakorlást és több, a mindennapi életet érintő gazdasági intézkedést várnak el. A brüsszeli buborékban is meg kell érteniük: változásra van szükség. Európa jobbat, többet érdemel.

A szerző az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára