Kényszersorozás Ukrajnában: randira hívják, majd elviszik a férfiakat + videó

Ukrajnában egyre kifinomultabb módszerekkel zajlik a mozgósítás. A beszámolók szerint a toborzók már társkereső alkalmazásokon keresztül veszik fel a kapcsolatot férfiakkal, hogy később besorozzák őket, és Hmelnickijben is új trükköt vetettek be. A kényszersorozás folyamatos, mivel a hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait. Egy súlyos beteg magyar férfit is a frontra vittek, majd nyoma veszett. A korrupció is egyre nagyobb gondot jelent: mind több panasz érkezik arról, hogy pénzért egyesek mentesülhetnek a szolgálat alól.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 12:31
Ukrajnában egyre kifinomultabb módszerekkel zajlik a mozgósítás
Egyre több civil beszámoló szól arról, hogy a kényszersorozás során erőszakos vagy vitatott módszereket alkalmaznak a toborzók. Az Origo arról írt, hogy a toborzóközpontok női alkalmazottai társkereső oldalakon keresztül veszik fel a kapcsolatot férfiakkal, majd így próbálják őket besorozni. Több városban pedig már civil ruhás toborzók igazoltatják az embereket az utcán. Ma újabb megdöbbentő történet látott napvilágot: a kárpátaljai Szűcs Tibor lábában fémprotézis volt, a gyomrával is gondjai voltak, ennek ellenére is besorozták. A férfi azóta eltűnt, a családja pedig hiába fordult az ukrán hatóságokhoz, nem kapott érdemi választ.

Új módszerek a kényszersorozásban

Egy névtelenséget kérő alkalmazott a Strana.ua-nak arról beszélt, hogy a katonai toborzók már társkereső oldalakat is használnak a férfiak felkutatására és találkozók megszervezésére. Az állítás egy, az interneten terjedő videóban hangzott el. A beszámoló szerint 

a módszer egyszerű: felveszik a kapcsolatot a kiszemelt férfiakkal, majd személyes találkozót egyeztetnek velük. 

A találkozó azonban nem a megszokott módon zajlik.

Regisztráltam a weboldalon, majd megbeszéltünk egy találkozót, egy randit. Aztán jöttek a srácok és felvettek

– mondta egy Szvetlana nevű nő, aki elmondása szerint három éve dolgozik a toborzóközpontnál. A nő arról beszélt, hogy ez a módszer már bevett gyakorlatnak számít. Hozzátette, hogy elsősorban a fiatalabb korosztályt célozzák, és a társkereső oldalakon főként negyven év alatti, energikus férfiakat próbálnak megszólítani.

Egy ponton tréfálkozva utalt a módszerre: „Hogy egész éjjel tartson, és ne úgy, hogy az első kör után elaludjon.”

Hmelnickijben is megváltozott a toborzók módszere. A területi toborzóközpontok munkatársai egyre gyakrabban civil ruhában tartanak ellenőrzéseket. A videókon az látszik, hogy az 

utcán sétáló embereket állítanak meg, majd katonai nyilvántartási iratokat kérnek tőlük. 

Amikor az érintettek rákérdeznek, kik ők és milyen alapon járnak el, a toborzók igazolják magukat. A civil ruhás ellenőrzések célja feltehetően az, hogy a férfiak ne ismerjék fel azonnal a toborzókat, és ne tudjanak kitérni az intézkedés elől.

Korrupciós botrányok a kényszersorozás körül
A területi toborzóközpontok egyes munkatársai több ezer dollárt kérhetnek a mozgósítás alóli mentességért 

– erről Artem Novov ügyész beszélt egy parlamenti bizottsági ülésen, szavait a Strana.ua idézte. Elmondása szerint az összegek 4 ezer és akár 80 ezer dollár között mozoghatnak. 

Azt is közölte, hogy jelenleg 63 büntetőeljárás folyik a toborzóközpontok képviselői ellen, több ügy jogellenes fogva tartással és erőszakkal függ össze.

Odáig fajult a helyzet, hogy egy férfit egy benzinkút mosdójából rángattak ki

Poltavában a beszámolók szerint a toborzók egy benzinkúton találtak rá egy férfira, aki előlük próbált elrejtőzni. A férfi a mosdóba zárkózott, de ez sem jelentett számára védelmet. A helyszínen dolgozók megpróbálták megakadályozni az intézkedést, a toborzók azonban erőszakosan léptek fel.

Berúgták az ajtót, majd a férfit elvitték a helyszínről.

Az esetről készült felvételek is felkerültek az internetre: az egyiken egy nő tiltakozik a történtek miatt, egy másikon pedig az látható, ahogy a férfit egy kisbuszhoz kísérik.

Harkovban egy férfit úgy vittek el, hogy semmilyen hivatalos értesítést nem kapott, és eljárás sem előzte meg az intézkedést. A beszámolók szerint ezt követően rövid időn belül a frontra került.

A felvételen egy nő is feltűnik – feltehetően a hozzátartozója –, aki megpróbál közbelépni, a toborzók azonban vele szemben is durván lépnek fel.

Az elmúlt hónapokban számos hasonló jelenet került nyilvánosságra Ukrajnából. Felvételek tanúsága szerint a toborzók utcán, piacokon vagy éppen bevásárlóközpontok környékén állítanak meg hadköteles korú férfiakat, és viszik be őket mozgósításra.

Kétségbeesetten keresik a súlyos beteg kárpátaljai magyar férfit

Lapunk nemrég arról is beszámolt, hogy egy súlyos beteg magyar férfit is a frontra vittek, majd nyoma veszett. Szűcs Tibor lábában fémprotézis volt, a gyomrával is gondjai voltak, ennek ellenére is besorozták. 

A férfi azóta eltűnt, a családja pedig hiába fordult az ukrán hatóságokhoz, nem kapott érdemi választ. 

Végső kétségbeesésükben már a nyilvánosságtól kértek segítséget.

