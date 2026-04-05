Dobrev Klára, Facebook: „Minden egyes baloldali vagy kutyapártos visszalépés ma már nem növeli, hanem csökkenti az összellenzéki szavazatok számát. Ez a helyzet, és ideje kimondani. Azok a DK-s és kutyapárti szavazók, akik az elmúlt két évben sem lettek Tisza-szavazók, nem véletlenül döntöttek így. Ennek oka van. És az elmúlt napok gesztusaira adott arrogáns, elutasító válaszok csak tovább növelték azok számát, akik végképp nem kérnek ebből és ha nincs kire szavazniuk, otthon maradnak. És ez a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének felelőssége, mert nem növeli ezekben az emberekben a bizalmat az, ha fideszes erőpolitikával találkoznak a Tisza Párt részéről. Ezek az emberek nem bíznak Magyar Péterben. Nem bíznak a Tiszában. És ezt nem lehet lesöpörni az asztalról.”