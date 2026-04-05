Dobrev Klára, Facebook: „Minden egyes baloldali vagy kutyapártos visszalépés ma már nem növeli, hanem csökkenti az összellenzéki szavazatok számát. Ez a helyzet, és ideje kimondani. Azok a DK-s és kutyapárti szavazók, akik az elmúlt két évben sem lettek Tisza-szavazók, nem véletlenül döntöttek így. Ennek oka van. És az elmúlt napok gesztusaira adott arrogáns, elutasító válaszok csak tovább növelték azok számát, akik végképp nem kérnek ebből és ha nincs kire szavazniuk, otthon maradnak. És ez a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének felelőssége, mert nem növeli ezekben az emberekben a bizalmat az, ha fideszes erőpolitikával találkoznak a Tisza Párt részéről. Ezek az emberek nem bíznak Magyar Péterben. Nem bíznak a Tiszában. És ezt nem lehet lesöpörni az asztalról.”
„Ezek az emberek nem bíznak Magyar Péterben”
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!