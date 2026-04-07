Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Szijjártó Péter: A magyar–amerikai energia-együttműködés kulcsfontosságú

Stratégiai szinten erősödik Magyarország és az Egyesült Államok együttműködése, különösen az energiapolitika és a gazdaság területén. Szijjártó Péter szerint mindez kulcsfontosságú az ország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés megőrzése szempontjából. A miniszter arra is figyelmeztetett, hogy Európa súlyos energiaválság felé sodródik.

2026. 04. 07. 11:00
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: AFP
Stratégiai együttműködés áll fenn Magyarország és az Egyesült Államok kormánya között, többek között az energiapolitika és a gazdaság területén, de folyamatos eszmecsere zajlik a nyugati civilizáció nagy kérdéseit illetően is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint kedden Budapesten.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI Fotószerkesztőség

A tárcavezető az amerikai alelnök, J. D. Vance látogatását megelőzően arról számolt be, hogy Európa hatalmas lépéseket tesz egy nagyon súlyos energiaválság irányába, könnyen alakulhat ki földgáz- és kőolajhiány, így drámai energiaár-emelkedés is várható.

„Ez következménye annak az átideologizált, észszerűtlen brüsszeli energiapolitikának, amelynek keretében az orosz energiahordozókat kitiltották a kontinensről. Ezzel szemben az Egyesült Államok egy észszerű energiapolitikát visz, ennek keretében az elmúlt időszakban feloldottak szankciókat, és Donald Trump engedélyezte Magyarországnak, nekünk, hogy olcsó orosz olajat és olcsó orosz gázt vásároljunk” – húzta alá.

Mindezek nélkül Magyarországon a rezsiköltségek a háromszorosukra emelkedtek volna, és mi is áldozatául eshetnénk annak az energiaválságnak, ami Európát fenyegeti. A magyar–amerikai energia-együttműködés tehát kulcsfontosságú Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés megvédése szempontjából

– tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy hasonlóképpen komoly jelentősége van a két ország közötti gazdasági együttműködésnek is, amely tavaly nagy rekordokat hozott.

Soha akkora nem volt a kereskedelmi forgalom a két ország között, mint tavaly. Soha annyi beruházás nem jött egy év alatt Amerikából Magyarországra, mint tavaly, és a lendület kitart. Eddig idén 50 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalmunk, és csak márciusban hat amerikai vállalati beruházást jelentettünk be Magyarországon százmilliárd forint értékben

– tudatta.

„A két kormány közötti stratégiai együttműködés tehát folyamatos. Folyamatos az eszmecsere és a tapasztalatcsere a nyugati civilizáció nagy kérdéseinek tekintetében, így van ez a családpolitika, a gender, a globális biztonság vagy éppen a migráció tekintetében is, és ez a stratégiai együttműködés fenn fog maradni” – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

