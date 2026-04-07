A szakértő úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban a magyar–amerikai kapcsolatok „teljesen átalakultak, javultak, fejlődtek és erősödtek”, és szerinte a kétoldalú viszony „igazi aranykorba lépett”.
J. D. Vance csak Magyarországra jön – Kiss Rajmund szerint ez nem véletlen
Az amerikai alelnök Budapestre látogat, melynek jelentőségéről Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium Diplomáciai Műhelyének vezetője is nyilatkozott lapunknak. A szakértő szerint jelentősen megerősödtek a magyar–amerikai kapcsolatok az elmúlt időszakban, és az időzítés sem véletlen, a vizitnek egyértelmű üzenete van.
A szakértő rámutatott: ebben szerepet játszik a két ország vezetőinek személyes kapcsolata, valamint az is, hogy az elmúlt hónapokban több magas szintű találkozóra is sor került. Felidézte, hogy 2025 novembere óta három alkalommal is egyeztetett egymással Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor, ami ritkaságnak számít a nemzetközi politikában.
Kiss Rajmund kiemelte azt is, hogy februárban Budapestre látogatott Marco Rubio amerikai külügyminiszter, ami szintén jelentős esemény volt, hiszen hasonló szintű amerikai politikus két évtizede nem járt Magyarországon.
A látogatás időzítésével kapcsolatban úgy fogalmazott:
„a diplomáciában és a politikában nincsenek véletlenek”. Szerinte Donald Trump eddig sem titkolta személyes szimpátiáját Orbán Viktor iránt, és többször is nyíltan kiállt mellette. Mint mondta, bár az alelnök látogatása nem kampányesemény, annak egyértelmű üzenete van: az amerikai politikai vezetés a jelenlegi magyar kormányt támogatja.
A szakértő az Európai Unió várható reakciójáról szólva úgy fogalmazott: a fogadtatás vegyes lehet, ugyanakkor szerinte az sem kizárt, hogy több európai vezető is szívesen látta volna saját országában az amerikai alelnököt. Kiemelte:
a jelenlegi információk szerint J. D. Vance kizárólag Magyarországra látogat, ami ritkának számít, hiszen az amerikai vezetők közép-európai útjai általában több országot is érintenek. Példaként említette, hogy Marco Rubio februári látogatása előtt Münchenben is részt vett egy nemzetközi konferencián.
Kiss Rajmund arról is beszélt, hogy az Európai Unió és a jelenlegi amerikai adminisztráció kapcsolata nem tekinthető kiegyensúlyozottnak. Ugyanakkor hangsúlyozta: az Egyesült Államok az elmúlt évszázadban Európa egyik legfontosabb szövetségese volt politikai, gazdasági és biztonságpolitikai értelemben is. Hozzátette: szerinte fontos lenne, hogy a brüsszeli politikai vezetők és az Európai Bizottság irányítói is felismerjék, hogy Donald Trump szerepe meghatározó, és Európának – ahogyan a világnak is – szüksége van rá.
Borítókép: J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: AFP)
