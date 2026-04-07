Magyarország maradjon magyar ország!

Ezt a cikket nektek, magyaroknak címzem. Én külföldi vagyok, aki mindig Spanyolországban élt. Fiatal vagyok, így tudom, hogyan érezhetnek sokan közületek, fiatal magyarok. Nagy szerencsém volt, hogy számos alkalommal jártam Magyarországon: először 2017-ben, amikor az iskolámmal év végi kirándulásra mentem, majd 2021-ben újra, és azóta évente legalább két-három alkalommal visszatérek. Sőt, 2022 és 2023 között egy teljes évet nálatok éltem.

Nem ismerem egész Magyarországot, pedig nagyon szeretném, de így is elegendő időt töltöttem már nálatok. Amikor valaki elhagyja a saját országát, nagyon hamar rájön, mi az, ami hiány­zik neki. Én sok mindent hiányoltam (nyilván a családomat és a barátaimat), például az időjárást, az ételeket, a spanyolok mentalitását, a nyelvemet, de találtam olyan dolgokat is, amelyek az én országomban bizonyos helyeken már eltűntek, és amikor visszatértem Magyarországról, hiányoztak.

Nem fogom megmondani, kire szavazzatok, ez nem lenne helyes részemről mint külfölditől, és ezt már sokszor megtették különböző véleményvezérek. Csupán azt szeretném megmutatni, mit lehet elveszíteni ebben az országban.

Először is, az egyik legfontosabb dolog, amit észrevettem, amikor Magyarországra érkeztem, a biztonság volt.

Nemcsak azért, mert én nem éltem át semmilyen rossz tapasztalatot, hanem mert egyetlen ismerősöm sem került ilyen helyzetbe. A biztonság az egyik alapfeltétele a nyugodt életnek, amit sajnos sokan természetesnek vesznek. Sok magyar Németországra, Franciaországra, Belgiumra, sőt Spanyolországra és Olaszországra is példaképként tekint. Azonban ha ezek közül az országok közül néhányban pár hónapot töltenének el, a legtöbb városrészben kellemetlen meglepetés érné őket. Nyugat-Európa sajnos már nem az, ami volt: alacsony bűnözés, biztonságos élet. Természetesen nem Latin-Amerika szintjeiről beszélünk, de a biztonság romlása ezekben az országokban nagyon jelentős volt.

Nem is veszitek észre, mennyire fontos ez. Tudok olyan emberekről, akik Barcelonában, Párizsban vagy Brüsszelben már nem mennek ki este az utcára, vagy ha mégis, mindenképp taxit kell fogniuk. Ezzel szemben Budapesten ez nem így van. Sokszor voltam éjszaka étteremben vagy bárban, és gond nélkül sétáltam haza vagy vártam az éjszakai buszt anélkül, hogy attól kellett volna tartanom, hogy kirabolnak. Sok barátnőmnek sincs ilyen problémája, miközben ezekben a nyugat-európai városokban nemcsak a lopástól, hanem sokkal súlyosabb atrocitásoktól is félnek.

Ugyanígy Budapesten vannak barátaim, akik hagyják, hogy a kisgyerekeik egyedül menjenek iskolába tömegközlekedéssel. Ez elképzelhetetlen lenne az előbb említett városokban.

Egy barcelonai barátom azt mondta, hogy soha nem engedné a gyerekeit egyedül tömegközlekedni, mert nem biztos benne, hogy biztonságban megérkeznek. Párizsban vagy Berlinben ez még elképzelhetetlenebb. Ezek a dolgok húsz-harminc évvel ezelőtt még lehetségesek voltak ezekben a városokban, de az európai uniós menekültpolitika és a tömeges bevándorlás olyan kultúrákból, amelyek nem kompatibilisek a nyugatival, ezt a helyzetet eredményezte.