Rendkívüli

J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
BudapestJD VanceVálasztás 2026

J. D. Vance a Hősök terén + videó

Az amerikai alelnök konvoja elhaladt a Hősök tere mellett, amiről Szentkirályi Alexandra videós bejelentkezésben tudósított. Mint mondta, nem minden nap jön J. D. Vance Magyarországra.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 12:18
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke és a fővárosi közgyűlési frakcióvezetője új videót osztott meg közösségi oldalán, amin az amerikai alelnök, J. D. Vance konvoja látható, amint a Hősök tere mellett halad el. Ahogy arról lapunk is beszámolt az alelnök a választási hajrában azért utazott Magyarországra, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktort.

J. D. Vance amerikai alelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter. Fotó: MTI

Szentkirályi Alexandra a videóban elmondja, hogy 

amúgy nem vagyok egy ilyen turistáskodós, de hát pont csak a Fidesz-székházból kellett kiugorjunk, és hát nem minden nap jön az amerikai alelnök Magyarországra.

Ezután kitért rá, hogy egészen pontosan ötven évvel ezelőtt volt itt utoljára (amerikai alelnök Magyarországon). 

Azt kell mondjam, hogy jó érzés, hogy a Big Brother is velünk van egy kampányban, és hát az elmúlt években nem ez az első, és valószínűleg ha maradunk, nem is az utolsó ilyen magas szintű látogatás külföldi vezetőktől, a világ vezetőitől

– fejtette ki Szentkirályi. Ezután kitért rá, hogy ő azt gondolja, hogy azzal a diplomáciai kapcsolatrendszerrel, amit Orbán Viktor az elmúlt több évtizedben kialakított, azzal szerinte minden vezető a világon nagyon boldog lenne. A videóhoz Szentkirályi azt írta:

Az USA alelnöke a Hősök terén!

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán emlékeztetett, hogy ma Magyarországra érkezett J. D. Vance amerikai alelnök, ő az első hivatalban lévő amerikai alelnök, aki a rendszerváltás óta hivatalos kétoldalú úton jár hazánkban, és egyben a legmagasabb szintű amerikai látogató George W. Bush 2006-os budapesti útja óta.

Borítókép: Vance érkezése (Fotó: Polyák Attila)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
