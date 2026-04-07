J. D. Vance a Hősök terén + videó

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke és a fővárosi közgyűlési frakcióvezetője új videót osztott meg közösségi oldalán, amin az amerikai alelnök, J. D. Vance konvoja látható, amint a Hősök tere mellett halad el. Ahogy arról lapunk is beszámolt az alelnök a választási hajrában azért utazott Magyarországra, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktort.
Az amerikai alelnök konvoja elhaladt a Hősök tere mellett, amiről Szentkirályi Alexandra videós bejelentkezésben tudósított. Mint mondta, nem minden nap jön J. D. Vance Magyarországra.
Szentkirályi Alexandra a videóban elmondja, hogy
amúgy nem vagyok egy ilyen turistáskodós, de hát pont csak a Fidesz-székházból kellett kiugorjunk, és hát nem minden nap jön az amerikai alelnök Magyarországra.
Ezután kitért rá, hogy egészen pontosan ötven évvel ezelőtt volt itt utoljára (amerikai alelnök Magyarországon).
Azt kell mondjam, hogy jó érzés, hogy a Big Brother is velünk van egy kampányban, és hát az elmúlt években nem ez az első, és valószínűleg ha maradunk, nem is az utolsó ilyen magas szintű látogatás külföldi vezetőktől, a világ vezetőitől
– fejtette ki Szentkirályi. Ezután kitért rá, hogy ő azt gondolja, hogy azzal a diplomáciai kapcsolatrendszerrel, amit Orbán Viktor az elmúlt több évtizedben kialakított, azzal szerinte minden vezető a világon nagyon boldog lenne. A videóhoz Szentkirályi azt írta:
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán emlékeztetett, hogy ma Magyarországra érkezett J. D. Vance amerikai alelnök, ő az első hivatalban lévő amerikai alelnök, aki a rendszerváltás óta hivatalos kétoldalú úton jár hazánkban, és egyben a legmagasabb szintű amerikai látogató George W. Bush 2006-os budapesti útja óta.
J.D. Vance magyarországi látogatása
