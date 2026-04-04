Magyarország és a diplomácia új szintje – Budapestre figyel a világ + videó

Új lendületet kapott a magyar–amerikai diplomáciai kapcsolat: februárban Marco Rubio amerikai külügyminiszter járt Budapesten, rövidesen pedig J. D. Vance amerikai alelnök érkezik Orbán Viktor meghívására. Ennek apropóján áttekintettük az amerikai vezetők korábbi magyarországi látogatásait.

2026. 04. 04. 7:28
J. D. Vance hazánkba látogat, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktort Forrás: MTI
Április 7–8-án J. D. Vance érkezik Budapestre, hogy a közelgő országgyűlési választások előtt támogatásáról biztosítsa Orbán Viktort. Az alelnök látogatása nagy súllyal bír, mivel 2006 óta nem járt ilyen magas rangú amerikai vezető hazánkban – akkor George W. Bush látogatott Magyarországra. A közelgő találkozó kapcsán az Origo felidézi az amerikai vezetők magyarországi látogatásait.

Fotó: MTI

George H. W. Bush 1989-ben történelmet írt azzal, hogy hivatalban lévő amerikai elnökként elsőként látogatott Magyarországra. A Kossuth téren, esőben tartott beszédében széttépte az előre megírt beszédét és közvetlen hangon szólt a magyarokhoz. 2020-ban szobrot is állítottak tiszteletére a budapesti Szabadság téren.

Bill Clinton 1994-ben és 1996-ban is járt Magyarországon, látogatásai a NATO-bővítés és a térség biztonságpolitikai kérdései köré szerveződtek.

Az ifjabb George W. Bush 2006-ban az 1956-os forradalom 50. évfordulója előtt tisztelgett Budapesten.

Akadtak olyan amerikai elnökök is, akik „hivatalon kívül” tették tiszteletüket hazánkban:

  • Theodore Roosevelt 1910-ben európai útja során magánemberként látogatott Magyarországra, Apponyi Albert vendégeként. 
  • Richard Nixon 1963-ban – korábbi alelnökként – a Fény utcai piacon tűnt fel, majd 1982-ben, volt elnökként is visszatért Budapestre.

Nemcsak elnökök, más magas rangú amerikai tisztviselők is jártak nálunk: 

  • 1978-ban Cyrus Vance az Egyesült Államok nevében visszaadta Magyarországnak a Szent Koronát;
  • 2011-ben Hillary Clinton a Lantos Intézet megnyitójára érkezett Budapestre; 
  • 2026 februárjában pedig Marco Rubio látogatott Budapestre, és hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor meghatározó szereplő az amerikai érdekek szempontjából.

Az Egyesült Államok stratégiai partnerként tekint Magyarországra, és a nemzetközi színtéren is kiemelt szerepet szán az országnak, ami Orbán Viktor és Donald Trump baráti viszonyának köszönhető.

Borítókép: J. D. Vance hazánkba látogat, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktort (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

