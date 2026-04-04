Magyarország és a diplomácia új szintje – Budapestre figyel a világ + videó

Április 7–8-án J. D. Vance érkezik Budapestre, hogy a közelgő országgyűlési választások előtt támogatásáról biztosítsa Orbán Viktort. Az alelnök látogatása nagy súllyal bír, mivel 2006 óta nem járt ilyen magas rangú amerikai vezető hazánkban – akkor George W. Bush látogatott Magyarországra. A közelgő találkozó kapcsán az Origo felidézi az amerikai vezetők magyarországi látogatásait.

George H. W. Bush 1989-ben történelmet írt azzal, hogy hivatalban lévő amerikai elnökként elsőként látogatott Magyarországra. A Kossuth téren, esőben tartott beszédében széttépte az előre megírt beszédét és közvetlen hangon szólt a magyarokhoz. 2020-ban szobrot is állítottak tiszteletére a budapesti Szabadság téren.

Bill Clinton 1994-ben és 1996-ban is járt Magyarországon, látogatásai a NATO-bővítés és a térség biztonságpolitikai kérdései köré szerveződtek.

Az ifjabb George W. Bush 2006-ban az 1956-os forradalom 50. évfordulója előtt tisztelgett Budapesten.