Rendkívüli

Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
J D VanceVálasztás 2026BudapestEgyesült Államoklátogatásalelnök

Szigorú biztonsági intézkedések mellett érkezik Budapestre J. D. Vance

Az Egyesült Államok hadban áll – több fronton is –, ezért igen kényes időpontban kerül sor az alelnöki látogatásra, mondta lapunknak Horváth József J. D. Vance budapesti látogatása kapcsán.

Szabó István
2026. 04. 07. 11:27
J. D. Vance Magyarországon Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke 2026. április 7–8-án Budapestre látogat, ahol Orbán Viktorral találkozik, majd közös sajtótájékoztatót követően beszédet mond a magyar–amerikai barátság napja alkalmából. Ez a látogatás történelmi jelentőségű, hiszen évtizedek óta nem járt amerikai alelnök Magyarországon.

J. D. Vance amerikai alelnök Budapestre érkezik (Fotó: AFP)

A mostani út különlegessége, hogy J. D. Vance nem egy szélesebb európai körút részeként érkezik, hanem kifejezetten Budapestre fókuszáló, célzott program keretében. A biztonsági előkészületek ennek megfelelően kiemelt szintűek.

A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a biztonsági protokoll ez esetben majdnem megegyező az amerikai elnökével.

Saját járműveket hoznak, mert ugyan a delegációk mozgatását a magyar rendőrség és a Terrorelhárító Központ biztosítja, de saját járművel történik ilyenkor az alelnök szállítása

– mondta lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő.

A háttérben összetett munka zajlik. Az amerikai Secret Service a védett személy közvetlen biztonságáért felel, míg a külső biztosítást a magyar hatóságok – köztük a rendőrség és a Terrorelhárítási Központ – látják el.

– fogalmazott.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő (Fotó: Éberling András)

J. D. Vance biztonsága jó kezekben

A szakértő arról is beszélt, hogy már a látogatást hetekkel megelőzően felveszik a kapcsolatot a magyar titkosszolgálatokkal, terrorelhárítással, a rendvédelmi szervekkel, és szoros együttműködés van a látogatás végéig, egészen addig, amíg az alelnök gépe el nem hagyja a magyar légteret.

Ennek az együttműködésnek van egy szabad szemmel is látható biztonsági része és van egy láthatatlan is, amikor például feltérképezik azt, hogy van-e ellenséges titkosszolgálat, terrorszervezet vagy akár egy magányos merénylő által jelentett veszély vagy támadás. Amikor megtörtént a programok egyeztetése, onnantól kezdődik el az ismert útvonalak, rendezvényhelyszínek bejárása és ellenőrzése

– tette hozzá.

Látványos része a biztonságnak az útvonal mellett lévő csatornafedelek lehegesztése, hiszen a csatornarendszer akár robbanóanyag elrejtésére vagy terroristák búvóhelyeként is szolgálhat.

Idősebb George Bush amerikai elnök 1989-es látogatása is hasonló biztonsági protokoll szerint zajlott, emlékeztetett a szakértő. Vance mostani látogatása pedig Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya melletti kiállásként is értékelhető, hangsúlyozta Horváth József.

Milyen jogosítványai vannak a Secret Service-nek idegen országban?

Az amerikai szolgálat, a Secret Service az elnök és az alelnök biztonságáért felelős.

A védett személy személyes biztonságáért és közvetlen környezetéért felelnek, az összes többi az a magyar szervek feladata. Az együttműködés keretei bejáratottak és jól körülhatároltak, amiket a két ország kapcsolattartói előre már pontosan egyeztettek és meghatároztak

– mutatott rá a biztonságpolitikai szakértő.

A lehető legaprólékosabb, sziszifuszi munkáról beszélünk, aminek a leglátványosabb része, amikor látjuk az útlezárásokat, az utcák kiürítését, a parkoló autók elszállítását, de ez a munka nagyon aprólékos és nagyon hosszadalmas, és igen nagy odafigyelést és hozzáértést követel mindkét féltől

– összegezte Horváth József.

Orbán Viktor és J. D. Vance Washingtonban  (Fotó: MTI)

A mostani vizit ugyanakkor jelentős politikai üzenetet is hordoz: a szakértő szerint az alelnök jelenléte egyértelműen értelmezhető az Egyesült Államok magyar kormány melletti kiállásaként a nemzetközi térben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
