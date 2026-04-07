J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke 2026. április 7–8-án Budapestre látogat, ahol Orbán Viktorral találkozik, majd közös sajtótájékoztatót követően beszédet mond a magyar–amerikai barátság napja alkalmából. Ez a látogatás történelmi jelentőségű, hiszen évtizedek óta nem járt amerikai alelnök Magyarországon.
Szigorú biztonsági intézkedések mellett érkezik Budapestre J. D. Vance
Az Egyesült Államok hadban áll – több fronton is –, ezért igen kényes időpontban kerül sor az alelnöki látogatásra, mondta lapunknak Horváth József J. D. Vance budapesti látogatása kapcsán.
A mostani út különlegessége, hogy J. D. Vance nem egy szélesebb európai körút részeként érkezik, hanem kifejezetten Budapestre fókuszáló, célzott program keretében. A biztonsági előkészületek ennek megfelelően kiemelt szintűek.
A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a biztonsági protokoll ez esetben majdnem megegyező az amerikai elnökével.
Saját járműveket hoznak, mert ugyan a delegációk mozgatását a magyar rendőrség és a Terrorelhárító Központ biztosítja, de saját járművel történik ilyenkor az alelnök szállítása
– mondta lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő.
A háttérben összetett munka zajlik. Az amerikai Secret Service a védett személy közvetlen biztonságáért felel, míg a külső biztosítást a magyar hatóságok – köztük a rendőrség és a Terrorelhárítási Központ – látják el.
– fogalmazott.
J. D. Vance biztonsága jó kezekben
A szakértő arról is beszélt, hogy már a látogatást hetekkel megelőzően felveszik a kapcsolatot a magyar titkosszolgálatokkal, terrorelhárítással, a rendvédelmi szervekkel, és szoros együttműködés van a látogatás végéig, egészen addig, amíg az alelnök gépe el nem hagyja a magyar légteret.
Ennek az együttműködésnek van egy szabad szemmel is látható biztonsági része és van egy láthatatlan is, amikor például feltérképezik azt, hogy van-e ellenséges titkosszolgálat, terrorszervezet vagy akár egy magányos merénylő által jelentett veszély vagy támadás. Amikor megtörtént a programok egyeztetése, onnantól kezdődik el az ismert útvonalak, rendezvényhelyszínek bejárása és ellenőrzése
– tette hozzá.
Látványos része a biztonságnak az útvonal mellett lévő csatornafedelek lehegesztése, hiszen a csatornarendszer akár robbanóanyag elrejtésére vagy terroristák búvóhelyeként is szolgálhat.
Idősebb George Bush amerikai elnök 1989-es látogatása is hasonló biztonsági protokoll szerint zajlott, emlékeztetett a szakértő. Vance mostani látogatása pedig Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya melletti kiállásként is értékelhető, hangsúlyozta Horváth József.
Milyen jogosítványai vannak a Secret Service-nek idegen országban?
Az amerikai szolgálat, a Secret Service az elnök és az alelnök biztonságáért felelős.
A védett személy személyes biztonságáért és közvetlen környezetéért felelnek, az összes többi az a magyar szervek feladata. Az együttműködés keretei bejáratottak és jól körülhatároltak, amiket a két ország kapcsolattartói előre már pontosan egyeztettek és meghatároztak
– mutatott rá a biztonságpolitikai szakértő.
A lehető legaprólékosabb, sziszifuszi munkáról beszélünk, aminek a leglátványosabb része, amikor látjuk az útlezárásokat, az utcák kiürítését, a parkoló autók elszállítását, de ez a munka nagyon aprólékos és nagyon hosszadalmas, és igen nagy odafigyelést és hozzáértést követel mindkét féltől
– összegezte Horváth József.
A mostani vizit ugyanakkor jelentős politikai üzenetet is hordoz: a szakértő szerint az alelnök jelenléte egyértelműen értelmezhető az Egyesült Államok magyar kormány melletti kiállásaként a nemzetközi térben.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!