Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Az Egyesült Államok alelnökét Szijjártó Péter fogadta a repülőtéren. J. D. Vance pozitívan nyilatkozik a magyar családpolitikáról és szuverenista modellről. A tavalyi esztendőben a magyar-amerikai gazdasági együttműködés a rekordok éve volt minden túlzás nélkül, nyilatkozta Szijjártó Péter.

2026. 04. 07. 9:54
J. D. Vance amerikai alelnök Fotó: Getty Images via AFP
Az Egyesült Államok alelnökét Szijjártó Péter fogadta a Liszt Ferenc repülőtéren. J. D. Vance két napos hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. Progamja során tárgyal Orbán Viktorral és közös sajtótájékoztatót is tartanak a kormányfővel, valamint részt vesz a  „Magyar-Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban.

OXON HILL, MARYLAND - FEBRUARY 20: U.S. Vice President JD Vance arrives on stage during the Conservative Political Action Conference (CPAC) at the Gaylord National Resort Hotel And Convention Center on February 20, 2025 in Oxon Hill, Maryland. The annual four-day gathering brings together conservative U.S. lawmakers, international leaders, media personalities and businessmen to discuss and champion conservative ideas. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
Budapestre érkezik J. D. Vance Fotó: Andrew Harnik / Getty Images North America

Mint arról korábban írtunk, az amerikai alelnök történelmi budapesti látogatásán stratégiai partnerként kezeli Magyarországot. 

J. D. Vance pozitívan nyilatkozik a magyar családpolitikáról és szuverenista modellről, miközben véget vetne Ukrajna feltétlen finanszírozásának, sürgeti a béketárgyalásokat, és keményen bírálja Zelenszkij korrupt kormányát valamint Európa elhibázott migrációs politikáját.

Szijjártó Péter a reptéren úgy fogalmazott a magyar-amerikai kapcsolatokról: 

Minden magyar család profitál ebből a jó együttműködésből. Ugye az Egyesült Államoknak elnöki rendszer van, és ebből az elnöki rendszerből az fakad, hogy az elnökkel való személyes kapcsolatnak óriási szerepe van az államközi együttműködés szempontjából. Tehát Orbán Viktor és Donald Trump barátsága gyakorlatilag ezt az új aranykort létrehozta ebben a kapcsolatrendszerben.

Ennek olyan gyakorlati hasznai vannak például, hogy hogyha valaki az Egyesült Államokba utazik, akkor nem kell vízumot kérnie, hanem egyszerűen regisztrál, vagy hogy az amerikai elnök engedélyezte, hogy Magyarország továbbra is olcsó orosz energiát vásároljon. Ezzel segített nekünk megvédeni a rezsicsökkentést, hogyha Orbán Viktor nem tudott volna megállapodni erről Donald Trumppal, akkor ma háromszor annyit kéne fizetni a rezsire. És ez egy ilyen helyzetben, mint a mostani, amikor egy nagyon durva energiaválság felé halad az európai kontinens, az kritikus fontosságú, hiszen Európában a közeljövőben nagyon könnyen alakulhat ki olajhiány és gázhiány. Lehet egy nagyon drámai áremelkedés, sajnos ez is valószínű, viszont mi magyarok meg tudjuk védeni magunkat ettől abban az esetben, hogyha a keleti irányú energiaszállítások is megmaradhatnak, ehhez az amerikai elnök a beleegyezését adta – tette hozzá a tárcavezető. 

Ez a különbség a brüsszeli és az amerikai energiapolitika között – húzta alá. Kiemelte: 

A tavalyi esztendőben a magyar-amerikai gazdasági együttműködés a rekordok éve volt minden túlzás nélkül, hiszen soha korábban nem volt akkora kereskedelmi forgalom a két ország között, mint tavaly. Tavaly érte el először a 10 milliárd dollárt, és tavaly rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások száma és összértéke is. 

16 amerikai beruházás 200 milliárd forintnyi értéket képviselt, és ez a lendület nem áll le most sem, hiszen már több mint 50 százalékos növekedés van a kereskedelmi forgalomban idén eddig, és csak az elmúlt három hétben hat amerikai vállalat beruházását jelentettük be Magyarországon 100 milliárd forint értékben, 20 milliárd forint kormányzati támogatással. Mindez azt mutatja, hogy olyan lendülete van ennek az együttműködésnek, amely kitart.

A nap további eseményeiről szólva Szijjártó Péter megjegyezte: Amikor az alelnök megérkezik a Karmelita kolostorba, akkor először egy szűk körű tanácskozás lesz, ahol majd négyen leszünk, ugye a miniszterelnököt és az alelnököt is egy-egy delegációs tag kíséri, ez a miniszterelnök esetében majd én leszek, és utána pedig egy plenáris tanácskozásra kerül sor, ahol már a szélesebb körű delegációk is részt vesznek. 

Napirenden lesznek természetesen a nyugati civilizáció jövőjének nagy kérdései. Tehát a migrációs politika, ahol az amerikai és a magyar kormány egy követ fúj, fellépünk határozottan az illegális migrációval szemben. Napirenden lesznek a családpolitikai kihívások. Ugye látjuk, hogy a genderideológiát hogyan próbálják elterjeszteni a szélsőséges liberális körök a világban. Napirenden lesz az együttműködésünk, a globális béke vagy globális biztonság kérdésében, hiszen Magyarország ugye egyetlen európai uniós tagországként tagja a Béketanácsnak, amelyet Donald Trump elnök hozott létre, tehát a béke ügyében is van egy szoros együttműködés a két ország között, és a nyugati civilizáció nagy kérdései mellett természetesen a praktikus kérdések, mint például a gazdasági vagy az energia együttműködésünk kérdése is napirenden lesznek

 – mondta Szijjártó Péter.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

