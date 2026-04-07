Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Az Egyesült Államok alelnökét Szijjártó Péter fogadta a Liszt Ferenc repülőtéren. J. D. Vance két napos hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. Progamja során tárgyal Orbán Viktorral és közös sajtótájékoztatót is tartanak a kormányfővel, valamint részt vesz a „Magyar-Amerikai Barátság Napja" címmel meghirdetett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban.

Mint arról korábban írtunk, az amerikai alelnök történelmi budapesti látogatásán stratégiai partnerként kezeli Magyarországot.

J. D. Vance pozitívan nyilatkozik a magyar családpolitikáról és szuverenista modellről, miközben véget vetne Ukrajna feltétlen finanszírozásának, sürgeti a béketárgyalásokat, és keményen bírálja Zelenszkij korrupt kormányát valamint Európa elhibázott migrációs politikáját.

Szijjártó Péter a reptéren úgy fogalmazott a magyar-amerikai kapcsolatokról:

Minden magyar család profitál ebből a jó együttműködésből. Ugye az Egyesült Államoknak elnöki rendszer van, és ebből az elnöki rendszerből az fakad, hogy az elnökkel való személyes kapcsolatnak óriási szerepe van az államközi együttműködés szempontjából. Tehát Orbán Viktor és Donald Trump barátsága gyakorlatilag ezt az új aranykort létrehozta ebben a kapcsolatrendszerben.

Ennek olyan gyakorlati hasznai vannak például, hogy hogyha valaki az Egyesült Államokba utazik, akkor nem kell vízumot kérnie, hanem egyszerűen regisztrál, vagy hogy az amerikai elnök engedélyezte, hogy Magyarország továbbra is olcsó orosz energiát vásároljon. Ezzel segített nekünk megvédeni a rezsicsökkentést, hogyha Orbán Viktor nem tudott volna megállapodni erről Donald Trumppal, akkor ma háromszor annyit kéne fizetni a rezsire. És ez egy ilyen helyzetben, mint a mostani, amikor egy nagyon durva energiaválság felé halad az európai kontinens, az kritikus fontosságú, hiszen Európában a közeljövőben nagyon könnyen alakulhat ki olajhiány és gázhiány. Lehet egy nagyon drámai áremelkedés, sajnos ez is valószínű, viszont mi magyarok meg tudjuk védeni magunkat ettől abban az esetben, hogyha a keleti irányú energiaszállítások is megmaradhatnak, ehhez az amerikai elnök a beleegyezését adta – tette hozzá a tárcavezető.