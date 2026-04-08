Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
VanceOrbán ViktorBudapestlátogatás

J. D. Vance Budapesten: Orbán Viktort méltatta, a magyar modellt példaként említette

Magyarországra érkezett J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, akit a repülőtéren Szijjártó Péter fogadott, majd Budapesten Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokat. A nap egyértelműen legfontosabb eseménye az amerikai alelnök látogatása volt, amelyet közös sajtótájékoztató, nagygyűlés és több, a magyar–amerikai együttműködést érintő nyilatkozat is kísért.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 1:00
J. D. Vance kendőzetlenül beszélt a választási beavatkozásról Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nap legfontosabb eseménye kétségkívül az volt, hogy Magyarországra érkezett J. D. Vance amerikai alelnök. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Szijjártó Péter fogadta, aki hangsúlyozta: a magyar–amerikai kapcsolatok jelenleg új aranykorukat élik, és ebből minden magyar család profitálhat.

J. D. Vance amerikai alelnököt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Fotó: MTI/KKM

A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, hogy az Egyesült Államokkal való együttműködésnek kézzelfogható haszna van a gazdaságban, az energiabiztonságban és a beruházások terén is. Szijjártó Péter szerint a tavalyi év rekordév volt a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban, az idei számok pedig továbbra is erősödést mutatnak.

Orbán Viktorral tárgyalt az amerikai alelnök

Az amerikai alelnök budapesti programjának középpontjában az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélés állt. A találkozón napirendre került a gazdasági együttműködés, az energiabiztonság, a családpolitika, a migráció kérdése, valamint a nyugati civilizáció jövőjét érintő politikai kihívások is.

A megbeszélést követően mindkét fél világossá tette, hogy Magyarországot Washington stratégiai partnernek tekinti, és a két ország számos kérdésben hasonló álláspontot képvisel. J. D. Vance méltatta Orbán Viktor politikáját, és hangsúlyozta, hogy nagyra értékeli a magyar kormányfő barátságát.

Nagygyűlés a magyar–amerikai barátság jegyében

A nap másik kiemelt eseménye a magyar–amerikai barátság napja alkalmából tartott budapesti nagygyűlés volt, ahol Orbán Viktor és J. D. Vance is beszédet mondott. A miniszterelnök hangsúlyozta: a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorukat élik, és kiemelte, hogy a két ország barátsága nem pusztán diplomáciai természetű, hanem a közös szabadságeszményből és történelmi tapasztalatokból fakad. Úgy fogalmazott, „nem egyszerűen egy diplomáciai eseményen vagyunk”, hanem a két nemzet küzdelmeinek és reményeinek találkozását ünneplik.

J. D. Vance a nagygyűlésen hangsúlyozta, hogy Magyarország a szuverenitás és a szabadság élharcosa, és méltatta Orbán Viktor vezetését, amely szerinte képes megvédeni a nemzeti érdekeket és a nyugati civilizáció alapjait.

 Az amerikai alelnök bírálta a brüsszeli bürokráciát és a progresszív ideológiákat, valamint kiemelte: Magyarország példát mutat Európának az energiabiztonság, a családpolitika és a határvédelem terén.

Trump telefonon üzent

A rendezvény egyik legnagyobb visszhangot kiváltó pillanata az volt, amikor J. D. Vance telefonon felhívta Donald Trump amerikai elnököt. Trump a vonal túlsó végéről méltatta Orbán Viktort, és arról beszélt, hogy nagyon szereti Magyarországot, illetve nagyra tartja a magyar miniszterelnök munkáját.

Az amerikai elnök szerint Orbán Viktor megőrizte országa szuverenitását, és olyan vezető, akiben egyszerre van jelen a diplomáciai érzék és a bölcsesség.

Vance: Magyarország a szuverenitás élharcosa

J. D. Vance beszédében azt hangsúlyozta, hogy Magyarország példát mutat a szuverenitás, a családpolitika és az energiabiztonság terén. Az alelnök szerint Orbán Viktor olyan politikát képvisel, amely képes megvédeni a nemzeti érdeket, a keresztény civilizáció alapjait és a társadalmi stabilitást.

Vance több ponton is bírálta a brüsszeli bürokráciát, az illegális migrációt támogató politikákat és a progresszív ideológiai nyomást. Azt mondta, Magyarország bizonyítja, hogy van alternatívája a nyugati világot ma uraló baloldali–liberális irányvonalnak.

A nap további hírei

Miközben a nap politikai fókuszát J. D. Vance budapesti látogatása adta, több fontos nemzetközi fejlemény is történt. Ezek közül különösen figyelemre méltó, hogy 

Alekszandar Vucsics új részleteket árult el a Magyarország felé tartó gázvezeték elleni tervezett támadásról.

  •  A szerb elnök szerint a robbantást végrehajtani készülő személy katonai rangot viselt annak az országnak a hadseregében, ahonnan dezertált.
  • Vucsics arról is beszélt, hogy a robbanószerkezet olyan erejű volt, hogy a detonáció hatása „olyan lett volna, mintha egy Iszkander csapódott volna be” a vezeték szelepének helyén.
  • A szerb államfő szerint a merénylet következtében akár egy hónapra is leállhatott volna a Magyarországra irányuló gázszállítás, és Szerbiában sem lett volna elegendő készlet ugyanennyi ideig.

Ezen kívül:

  • Az orosz–ukrán háborúban több ukrán régiót újabb súlyos támadások értek, halálos áldozatokról, sebesültekről és áramkimaradásokról is érkeztek jelentések.
  • Nemzetközi téren az is napirendre került, hogy J. D. Vance nagyobb szerepet kaphat az Iránnal kapcsolatos amerikai tárgyalásokban.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBudaházy Edda

Köszönet!

Bayer Zsolt avatarja

Nagyszerűek vagytok, hazafiak vagytok, igazak vagytok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
