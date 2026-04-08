J. D. Vance Budapesten: Orbán Viktort méltatta, a magyar modellt példaként említette

Orbán Viktorral tárgyalt az amerikai alelnök

Az amerikai alelnök budapesti programjának középpontjában az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélés állt. A találkozón napirendre került a gazdasági együttműködés, az energiabiztonság, a családpolitika, a migráció kérdése, valamint a nyugati civilizáció jövőjét érintő politikai kihívások is.

A megbeszélést követően mindkét fél világossá tette, hogy Magyarországot Washington stratégiai partnernek tekinti, és a két ország számos kérdésben hasonló álláspontot képvisel. J. D. Vance méltatta Orbán Viktor politikáját, és hangsúlyozta, hogy nagyra értékeli a magyar kormányfő barátságát.

Nagygyűlés a magyar–amerikai barátság jegyében

A nap másik kiemelt eseménye a magyar–amerikai barátság napja alkalmából tartott budapesti nagygyűlés volt, ahol Orbán Viktor és J. D. Vance is beszédet mondott. A miniszterelnök hangsúlyozta: a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorukat élik, és kiemelte, hogy a két ország barátsága nem pusztán diplomáciai természetű, hanem a közös szabadságeszményből és történelmi tapasztalatokból fakad. Úgy fogalmazott, „nem egyszerűen egy diplomáciai eseményen vagyunk”, hanem a két nemzet küzdelmeinek és reményeinek találkozását ünneplik.

J. D. Vance a nagygyűlésen hangsúlyozta, hogy Magyarország a szuverenitás és a szabadság élharcosa, és méltatta Orbán Viktor vezetését, amely szerinte képes megvédeni a nemzeti érdekeket és a nyugati civilizáció alapjait.

Az amerikai alelnök bírálta a brüsszeli bürokráciát és a progresszív ideológiákat, valamint kiemelte: Magyarország példát mutat Európának az energiabiztonság, a családpolitika és a határvédelem terén.