A szerb elnök információval szolgált a Török Áramlat merénylőjéről

Alekszandar Vucsics szerb elnök szerint katonai háttérrel rendelkező személy készülhetett támadást végrehajtani a Magyarország felé tartó gázvezeték ellen, amely súlyos energiabiztonsági következményekkel járt volna. A szerb hatóságoknak sikerült megakadályozni a robbantást, amely akár egy hónapra is ellehetetlenítette volna a gázellátást. Vucsics hangsúlyozta: az ügyben még folyik a vizsgálat, és nem vonnak le elhamarkodott következtetéseket.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 16:03
Alekszandar Vucsics szerb miniszterelnök
Alekszandar Vucsics szerb miniszterelnök Forrás: AFP
Alekszandar Vucsics szerb elnök kijelentette, hogy az a személy, akinek a feladata lett volna a Magyarország felé tartó gázvezeték elleni támadás végrehajtása, katonai ranggal rendelkezett országának a hadseregében. Az államfő beszámolt arról, hogy hatóságaik a legnagyobb szakszerűséggel jártak el az incidens során, majd hozzátette, hogy a merénylet, amit megakadályoztak, borzasztó erejű pusztítást végezhetett volna – számolt be cikkében a B92.

Alekszandar Vucsics elnök szerint borzasztó pusztítást végzett volna a Török Áramlat vezetéknél megtalált robbanószerkezet:

Szakszerűen és felelősségteljesen jártunk el. A robbanóanyag mennyisége és ereje pusztító lett volna: olyan hatást idézett volna elő, mintha egy Iszkander csapódott volna be a gázvezeték szelepének helyén. Egy ilyen esetben a tűz kialakulását lehetetlen lett volna megakadályozni. A Katonai és Biztonsági Ügynökség (VBA) szakszerűen végezte a munkáját

– mondta Vucsics.

Hozzátette: bizonyos telefonokról hívások érkeztek konkrét nagykövetségekre, azonban addig nem vonnak le következtetéseket, amíg minden körülményt teljeskörűen fel nem tárnak.

Vannak bizonyos nyomok, de egyelőre nem vonunk le elhamarkodott következtetéseket. Tudjuk, hogy az a személy, akinek a feladata a támadás végrehajtása lett volna, katonai rangot viselt annak az országnak a hadseregében, ahonnan dezertált

– tájékoztatott szerb elnök.

Egy hónapon át nem tudtunk volna gázt szállítani Magyarországra, és nekünk sem lett volna elegendő legalább ugyanennyi ideig. Büszke vagyok az embereink szakmai felkészültségére és felelősségteljes hozzáállására. Vannak az országunkban és más országokban is olyanok, akik hazugságokból élnek. Én a tényekkel foglalkozom, és a tényekben hiszek

– mondta Vucsics.

Soha nem titkoltam, hogy szeretném, ha Orbán győzne. De a hadsereg választásokba való bevonását soha nem tenném meg. Szégyelljék magukat azok, akik ilyen képtelenségeket terjesztenek. Ez jutott eszébe az N1-nek, a The Guardiannek és a hozzájuk hasonlóknak. Még csak meg sem fordult a fejemben ilyesmi. Csupán attól tartottam, hogy valaki megsérülhet a robbanóanyag hatástalanítása közben

– mondta Vucsics.

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb miniszterelnök (Fotó: AFP)

