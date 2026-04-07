Alekszandar Vucsics szerb elnök kijelentette, hogy az a személy, akinek a feladata lett volna a Magyarország felé tartó gázvezeték elleni támadás végrehajtása, katonai ranggal rendelkezett országának a hadseregében. Az államfő beszámolt arról, hogy hatóságaik a legnagyobb szakszerűséggel jártak el az incidens során, majd hozzátette, hogy a merénylet, amit megakadályoztak, borzasztó erejű pusztítást végezhetett volna – számolt be cikkében a B92.

A szerb elnök információval szolgált a Török Áramlat merénylőjéről Fotó: AFP