J. D. Vance Budapesten: Orbán Viktor videóban idézte fel a találkozó kulcspillanatait + videó

J. D. Vance amerikai alelnök Budapestre érkezett, ahol több hivatalos programon vesz részt Orbán Viktor miniszterelnökkel. J. D. Vance és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatót tartott kedden. Orbán Viktor videóban idézte fel a találkozó kulcspillanatait.
Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott új videójában idézte fel a nap legfontosabb pillanatait. A miniszterelnök a videóhoz azt írta:
Amerika velünk. Köszönjük a támogatást, alelnök úr!
A videóban látható, amint Orbán Viktor és J. D. Vance baráti kézfogással üdvözlik egymást, az alelnök pedig közvetlen hangnemben úgy fogalmazott: „Szia, jó látni téged.” J. D. Vance arról beszélt, hogy szeretik a magyar embereket, valamint nagyra tartják a nemzetet és annak kultúráját. Orbán Viktorhoz szólva hozzátette:
Az elnök úr is nagyra tart téged, és én is, mert kulcsfontosságú része vagy annak, ami Európát erőssé és sikeressé tette. Az igazi államférfiak egyike vagy, sőt azt mondanám, Európában az egyik utolsó valódi államférfi. Számunkra nagyon, nagyon fontos, hogy ezt a kapcsolatot folytassuk. Tudom, hogy öt-hat nap múlva választások lesznek, ezért is szerettünk volna eljönni és sok sikert kívánunk!
