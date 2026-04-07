Orbán Viktor: Ma két szabadságszerető nemzet találkozik – kövesse nálunk élőben a miniszterelnök és J. D. Vance nagygyűlését

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

J D VanceOrbán ViktorBudapestamerikai alelnök

J. D. Vance Budapesten: Orbán Viktor videóban idézte fel a találkozó kulcspillanatait + videó

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnökének budapesti látogatása szerdáig tart, ezalatt kétoldalú egyeztetések is lesznek a felek között. Orbán Viktor videóban összegezte a mai napot. J. D. Vance egyértelmű támogatásáról biztosította a miniszterelnököt, igazi államférfinak nevezte őt, és méltatta hazánk szerepét Európa stabilitásában. Az amerikai alelnök kijelentette, hogy Orbán Viktor nyeri meg a választást, ebben biztos.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 15:22
Az amerikai alelnök kijelentette, hogy Orbán Viktor nyeri meg a választást, ebben biztos Forrás: (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
J. D. Vance amerikai alelnök Budapestre érkezett, ahol több hivatalos programon vesz részt Orbán Viktor miniszterelnökkel. J. D. Vance és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatót tartott kedden. Orbán Viktor videóban idézte fel a találkozó kulcspillanatait.

J. D. Vance amerikai alelnök Budapestre érkezett Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály

Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott új videójában idézte fel a nap legfontosabb pillanatait. A miniszterelnök a videóhoz azt írta:

Amerika velünk. Köszönjük a támogatást, alelnök úr! 

A videóban látható, amint Orbán Viktor és J. D. Vance baráti kézfogással üdvözlik egymást, az alelnök pedig közvetlen hangnemben úgy fogalmazott: „Szia, jó látni téged.” J. D. Vance arról beszélt, hogy szeretik a magyar embereket, valamint nagyra tartják a nemzetet és annak kultúráját. Orbán Viktorhoz szólva hozzátette:

Az elnök úr is nagyra tart téged, és én is, mert kulcsfontosságú része vagy annak, ami Európát erőssé és sikeressé tette. Az igazi államférfiak egyike vagy, sőt azt mondanám, Európában az egyik utolsó valódi államférfi. Számunkra nagyon, nagyon fontos, hogy ezt a kapcsolatot folytassuk. Tudom, hogy öt-hat nap múlva választások lesznek, ezért is szerettünk volna eljönni és sok sikert kívánunk!

J. D. Vance és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatót tartott, ahol az amerikai alelnök leszögezte:

Orbán Viktor nyeri meg a választást, ebben biztos vagyok!

Magyarországra érkezett J. D. Vance

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán emlékeztetett, hogy ma Magyarországra érkezett J. D. Vance amerikai alelnök, ő az első hivatalban lévő amerikai alelnök, aki a rendszerváltás óta hivatalos úton jár hazánkban, és egyben a legmagasabb szintű amerikai látogató George W. Bush 2006-os budapesti útja óta.

Borítókép: J. D. Vance és Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

