J. D. Vance Budapesten: Orbán Viktor videóban idézte fel a találkozó kulcspillanatait + videó

J. D. Vance amerikai alelnök Budapestre érkezett, ahol több hivatalos programon vesz részt Orbán Viktor miniszterelnökkel. J. D. Vance és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatót tartott kedden. Orbán Viktor videóban idézte fel a találkozó kulcspillanatait.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott új videójában idézte fel a nap legfontosabb pillanatait. A miniszterelnök a videóhoz azt írta:

Amerika velünk. Köszönjük a támogatást, alelnök úr!

A videóban látható, amint Orbán Viktor és J. D. Vance baráti kézfogással üdvözlik egymást, az alelnök pedig közvetlen hangnemben úgy fogalmazott: „Szia, jó látni téged.” J. D. Vance arról beszélt, hogy szeretik a magyar embereket, valamint nagyra tartják a nemzetet és annak kultúráját. Orbán Viktorhoz szólva hozzátette: