J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában – kövesse nálunk élőben Orbán Viktor és az amerikai alelnök közös sajtótájékoztatóját

J. D. Vance amerikai alelnök Budapestre érkezett, ahol több hivatalos programon vesz részt Orbán Viktor miniszterelnökkel. A látogatás szerdáig tart, ezalatt kétoldalú egyeztetések is lesznek a felek között. J. D. Vance és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatót tart kedden.

Sebők Barbara
2026. 04. 07. 13:01
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) fogadja J.D. Vance amerikai alelnököt a Karmelita kolostorban 2026. április 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke és felesége Magyarországra érkezett. Az alelnök budapesti útja során több hivatalos programon vesz részt Orbán Viktor miniszterelnökkel. 

J. D. Vance Magyarországon
Vance Magyarországon Fotó: Polyák Attila

A hivatalos menetrend szerint kedd délután nagyszabású rendezvényt is tartanak a magyar–amerikai barátság napja alkalmából. 

A nagygyűlésnek az MTK Sportpark ad otthont, ahol J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

Az alelnök érkezéséről már korábban is szivárogtak ki információk, a látogatás azonban csak a múlt héten vált hivatalossá.  Kedden közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és J. D. Vance.

A sajtótájékoztatón Orbán Viktor elmondta, alelnök utoljára 35 éve járt utoljára Magyarországon és 20 éve nem volt ilyen magas rangú vendégünk az Egyesült Államokból. 

20 év barátok között azért hosszú idő. Trump elnök úr megválasztásával egy aranykor köszöntött be kapcsolatainkban

– fogalmazott Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök elmondta, 2025 a rekordok éve volt a gazdasági együttműködésben. A '26-os év is lendületes: 50 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom, és márciusban 6 amerikai cég jelentett be jelentős magyarországi beruházásokat több mint 100 milliárd forint értékben. A mai napon megerősítettük a stratégiai szinten elért együttműködésünket az űripari és védelmi területeken is – tette hozzá a magyar miniszterelnök.  

Orbán Viktor úgy fogalmazott: 

Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy az elmúlt években kiálltak Magyarország mellett és ma is ezt teszik. Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és örömmel mondhatom, hogy ők ma a szövetségeseink. Magyarország békéje és biztonsága így garantált. 

A magyar miniszterelnök elmondta, tárgyalatak az európai energiaválságról is. 

Európa minden idők legsúlyosabb energiaválsága felé halad, drasztikus áremelkedéseket látunk, és ha időben nem lépünk, akkor energia, olaj és gázhiány alakulhat ki, és ebben a helyzetben különösen is fontos az amerikai–magyar energetikai együttműködés, amely nélkül nem tudnánk Magyarország energiabiztonságát garantálni és a rezsicsökkentést sem lehetne megvédeni

– mondta. 

Mint mondta, ebszéltek az Egyesült Államok békeerőfeszítőiről is, Magyarország mindig is támogatta az Egyesült Államokat és Donald Trump elnök urat e tekintetben. Orbán Viktor megjegyezte, Magyarországon négy éve élünk egy háború árnyékában, „és meg vagyunk győződve arról, hogyha '22-ben Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, ez a háború ki sem tört volna”.

És hogyha az európaiak, még pontosabban Brüsszel nem akadályozná az elnök béketörekvéseit, már régen béke lehetne Ukrajnában

– tette hozzá a magyar miniszterelnök. 

Orbán Viktor elmondta, arról is beszámolt J. D. Vance alelnöknek, hogy Magyarországon is szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a választási folyamatokba. – Ennek fényében különösen nagyra értékeljük és üdvözöljük az Egyesült Államok elnökének döntéseit, amelyeken megszüntette az amerikai pénzügyi beavatkozást más országok politikai folyamataiba – tette hozzá. 

És ami miatt már régóta vártam erre a találkozóra, és hálás vagyok, hogy létrejöhetett, hogy az alelnök úrral áttekinthettük a nyugati civilizáció nagy kérdéseit is. Nem árulok el titkot, hogy folyamatos közöttünk az eszmecsere és a kormányzati munkából fakadó tapasztalatok cseréje, különösen négy területen: a migráció, a genderideológia, a családpolitika és a globális biztonság terén. Itt ugyanis Magyarország komoly tapasztalatokkal és kiterjedt közép-európai és balkáni kapcsolatrendszerrel rendelkezik

– fejtette ki a miniszterelnök, és kiemelte:

Arra jutottunk a mai megbeszélés eredményeképpen, hogy az együttműködésünknek a folytatása mindkét fél érdeke és a stratégiai együttműködés a két ország között a jövőben folyamatos lesz és a jövőben is fennmarad. Hálás szívvel köszönöm az alelnök úrnak, hogy megtisztelt bennünket és ellátogatott Magyarországra.

J. D. Vance alelnök átadta az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak üdvözletét. Mint mondta, Trump közeli barátja Orbán Viktor miniszterelnöknek. – Szeretnénk együttesen építeni mindazon fontos és nagyszerű dolgokra, amelyeket elértünk. És nyilván szeretnénk támogatni a miniszterelnök urat ebben a választási időszakban, a választásban, amelyre hétvégén kerül sor – tette hozzá J. D. Vance. Úgy fogalmazott:

Mindenkinek szerettem volna ezzel a látogatással üzenni különösen azoknak az eurobürokratáknak Brüsszelben, akik Magyarországot sakkban tartják és zsarolják a vezetőjének a döntései miatt. Nagyon sokféleképpen lehet Magyarországgal együttműködni, és nagyon sokféle módon működik együtt, különösen az energiabiztonság és a függetlenség témáiban. És nagyon különös azt látni, hogy némely nyugat-európai vezető energiaválságról beszél, de nem támogatják mindeközben Orbán Viktor energiapolitikáját. Megnézhetnék azt, hogy mi történik itt Magyarországon, ahol az energiaárak nem érik el a nyugat-európai árszínvonalat. 

J. D. Vance beszélt arról is, hogy az Egyesült Államok szeretné, hogy Európa sikeres és energiafüggetlen legyen, de nem lehet Európa energiabiztonsága biztosított, hogyha a múlt példáit követik. – Úgy hiszem, Orbán Viktor miniszterelnök úr nagyszerű utat jelölt ki, amely energiabiztonságot biztosíthat Európa számára – tette hozzá. 

Az alelnök kiemelte, hogy nem szeretné leszűkíteni a találkozót pusztán a gazdasági együttműködés témájára. 

Szeretném kiemelni az erkölcsi együttműködés területeit is, ugyanis Orbán Viktor és Trump elnök együttműködése lehetővé teszi azt is, hogy a gyermekeink az iskolában oktatásban részesüljenek, és nem indoktrinációban. Ugyanakkor hadd emeljem ki azt is tízmillió magyar számára, hogy az önök vezetősége nagyon-nagyon konstruktív, a béke szempontjából a béke útján

– tette hozzá az amerikai alelnök. 

J. D. Vance a közelgő választások kapcsán elmondta, hogy ami ezen választási kampány során történt, a lehető legrosszabb példája annak, ahogyan egy külső erőhatalom beavatkozhat egy szuverén ország választási folyamataiba. – Brüsszel arra törekedett, hogy Magyarország energiafüggetlensége csorbuljon, sérüljön, és azért tették, mert utálják ezt az úriembert itt mellettem – fogalmazott, és hozzátette, hogy a magyaroknak azt a kérdést kellene feltennie, hogy ki az, aki az érdekeiket szolgálja. – És ezért szeretném támogatásomról biztosítani Viktort ebben a kampányban, mert nem frázisokat emlegettünk, hanem konkrét pontokat – tette hozz. Mint mondta,  a magyar választópolgárok nagykorúak, nem kéne, hogy egy idegen főváros, egy másik hatalom fővárosa gyermekként kezelje őket. Hozzátette, azért vannak itt, mert zavarónak találják a befolyásolás mértékét, amivel Brüsszel igyekezett befolyásolni a magyar választásokat. 

Mint arról korábban írtunk, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált. Vance következetesen kiáll a magyar család- és bevándorláspolitika mellett, miközben bírálja Brüsszel Magyarország-ellenes intézkedéseit. Április 7-én az alelnök Budapestre látogatott.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

