J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában – kövesse nálunk élőben Orbán Viktor és az amerikai alelnök közös sajtótájékoztatóját

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke és felesége Magyarországra érkezett. Az alelnök budapesti útja során több hivatalos programon vesz részt Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Vance Magyarországon Fotó: Polyák Attila

A hivatalos menetrend szerint kedd délután nagyszabású rendezvényt is tartanak a magyar–amerikai barátság napja alkalmából.

A nagygyűlésnek az MTK Sportpark ad otthont, ahol J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

Az alelnök érkezéséről már korábban is szivárogtak ki információk, a látogatás azonban csak a múlt héten vált hivatalossá. Kedden közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és J. D. Vance.

A sajtótájékoztatón Orbán Viktor elmondta, alelnök utoljára 35 éve járt utoljára Magyarországon és 20 éve nem volt ilyen magas rangú vendégünk az Egyesült Államokból.

20 év barátok között azért hosszú idő. Trump elnök úr megválasztásával egy aranykor köszöntött be kapcsolatainkban

– fogalmazott Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök elmondta, 2025 a rekordok éve volt a gazdasági együttműködésben. A '26-os év is lendületes: 50 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom, és márciusban 6 amerikai cég jelentett be jelentős magyarországi beruházásokat több mint 100 milliárd forint értékben. A mai napon megerősítettük a stratégiai szinten elért együttműködésünket az űripari és védelmi területeken is – tette hozzá a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy az elmúlt években kiálltak Magyarország mellett és ma is ezt teszik. Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és örömmel mondhatom, hogy ők ma a szövetségeseink. Magyarország békéje és biztonsága így garantált.

A magyar miniszterelnök elmondta, tárgyalatak az európai energiaválságról is.

Európa minden idők legsúlyosabb energiaválsága felé halad, drasztikus áremelkedéseket látunk, és ha időben nem lépünk, akkor energia, olaj és gázhiány alakulhat ki, és ebben a helyzetben különösen is fontos az amerikai–magyar energetikai együttműködés, amely nélkül nem tudnánk Magyarország energiabiztonságát garantálni és a rezsicsökkentést sem lehetne megvédeni

– mondta.