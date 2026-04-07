Orbán Viktor visszavágott Tusknak: Ön mit tett a békéért?

Ismét a magyar kormányfőt támadta Donald Tusk lengyel miniszterelnök . Ezúttal azt kifogásolta, hogy Orbán Viktor fenntartja a kommunikációs csatornát Moszkvával.
A magyar kormányfő frappáns választ adott lengyel hivatali partnere kirohanására:
Ez igaz. Beszéltem [Vlagyimir] Putyin elnökkel a háború befejezéséről és egy amerikai–orosz békecsúcs megrendezéséről Budapesten
– fogalmazott.
Ön mit tett a béke érdekében?
– tette fel a kérdést Orbán Viktor.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!