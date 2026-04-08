Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Vance Brüsszelnek üzent Budapestről: Magyarország példát mutat az energiapolitikában

Az Egyesült Államok alelnöke szerint Magyarország példát mutat Európának az energiabiztonság terén, miközben Brüsszel nyomás alatt tartja a magyar kormányt.

2026. 04. 08. 9:34
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és J.D. Vance amerikai alelnök Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
J. D. Vance amerikai alelnök a budapesti sajtótájékoztatón hangsúlyozta: látogatásával üzenni kívánt azoknak az „eurobürokratáknak Brüsszelben”, akik szerinte nyomás alatt tartják Magyarországot a kormány döntései miatt.

J. D. Vance szerint Magyarország példát mutat Európának az energiabiztonság terén (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)

Mint fogalmazott:

nagyon sokféleképpen lehet Magyarországgal együttműködni, különösen az energiabiztonság és a függetlenség témáiban.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok több területen is együtt kíván működni Magyarországgal, és ezek közül kiemelt jelentőségű az energia kérdése.

Az alelnök szerint érdemes lenne megvizsgálni a magyarországi helyzetet, ahol az energiaárak nem érik el a nyugat-európai árszínvonalat. Úgy fogalmazott: 

nagyon különös azt látni, hogy némely nyugat-európai vezető energiaválságról beszél, de nem támogatják Orbán Viktor energiapolitikáját.

Vance hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok azt szeretné, hogy Európa sikeres és energiafüggetlen legyen, ugyanakkor szerinte ez nem érhető el a korábbi gyakorlat folytatásával. 

Úgy hiszem, Orbán Viktor miniszterelnök úr nagyszerű utat jelölt ki, amely energiabiztonságot adhat Európa számára

 – fogalmazott.

Az alelnök kitért arra is, hogy az amerikai–magyar kapcsolatok több területen is erősödnek, és a jövőben is számítanak az együttműködés további bővítésére, különösen az energiapolitika és a gazdaság területén.

Orbán Viktor a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Európa „minden idők legsúlyosabb energiaválsága felé halad”, és drasztikus áremelkedések tapasztalhatók az energiapiacon. Figyelmeztetett: ha nem történik időben beavatkozás, akár energia-, olaj- és gázhiány is kialakulhat a kontinensen.

A miniszterelnök hangsúlyozta: ebben a helyzetben különösen fontos az amerikai–magyar energetikai együttműködés. Mint mondta, „amely nélkül nem tudnánk Magyarország energiabiztonságát garantálni, és a rezsicsökkentést sem lehetne megvédeni”.

Orbán Viktor hozzátette: a két ország közötti együttműködés stratégiai szintre emelkedett, és a jövőben is fennmarad, mivel mindkét fél érdekelt a kapcsolatok további fejlesztésében.

Borítókép: Orbán Viktor és J. D. Vance (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
