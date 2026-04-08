J. D. Vance amerikai alelnök a budapesti sajtótájékoztatón hangsúlyozta: látogatásával üzenni kívánt azoknak az „eurobürokratáknak Brüsszelben”, akik szerinte nyomás alatt tartják Magyarországot a kormány döntései miatt.
Vance Brüsszelnek üzent Budapestről: Magyarország példát mutat az energiapolitikában
Az Egyesült Államok alelnöke szerint Magyarország példát mutat Európának az energiabiztonság terén, miközben Brüsszel nyomás alatt tartja a magyar kormányt.
Mint fogalmazott:
nagyon sokféleképpen lehet Magyarországgal együttműködni, különösen az energiabiztonság és a függetlenség témáiban.
Hozzátette, hogy az Egyesült Államok több területen is együtt kíván működni Magyarországgal, és ezek közül kiemelt jelentőségű az energia kérdése.
Az alelnök szerint érdemes lenne megvizsgálni a magyarországi helyzetet, ahol az energiaárak nem érik el a nyugat-európai árszínvonalat. Úgy fogalmazott:
nagyon különös azt látni, hogy némely nyugat-európai vezető energiaválságról beszél, de nem támogatják Orbán Viktor energiapolitikáját.
Vance hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok azt szeretné, hogy Európa sikeres és energiafüggetlen legyen, ugyanakkor szerinte ez nem érhető el a korábbi gyakorlat folytatásával.
Úgy hiszem, Orbán Viktor miniszterelnök úr nagyszerű utat jelölt ki, amely energiabiztonságot adhat Európa számára
– fogalmazott.
Az alelnök kitért arra is, hogy az amerikai–magyar kapcsolatok több területen is erősödnek, és a jövőben is számítanak az együttműködés további bővítésére, különösen az energiapolitika és a gazdaság területén.
Orbán Viktor a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Európa „minden idők legsúlyosabb energiaválsága felé halad”, és drasztikus áremelkedések tapasztalhatók az energiapiacon. Figyelmeztetett: ha nem történik időben beavatkozás, akár energia-, olaj- és gázhiány is kialakulhat a kontinensen.
A miniszterelnök hangsúlyozta: ebben a helyzetben különösen fontos az amerikai–magyar energetikai együttműködés. Mint mondta, „amely nélkül nem tudnánk Magyarország energiabiztonságát garantálni, és a rezsicsökkentést sem lehetne megvédeni”.
Orbán Viktor hozzátette: a két ország közötti együttműködés stratégiai szintre emelkedett, és a jövőben is fennmarad, mivel mindkét fél érdekelt a kapcsolatok további fejlesztésében.
Borítókép: Orbán Viktor és J. D. Vance (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)
