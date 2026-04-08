Vance Brüsszelnek üzent Budapestről: Magyarország példát mutat az energiapolitikában

nagyon sokféleképpen lehet Magyarországgal együttműködni, különösen az energiabiztonság és a függetlenség témáiban.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok több területen is együtt kíván működni Magyarországgal, és ezek közül kiemelt jelentőségű az energia kérdése.

Az alelnök szerint érdemes lenne megvizsgálni a magyarországi helyzetet, ahol az energiaárak nem érik el a nyugat-európai árszínvonalat. Úgy fogalmazott:

nagyon különös azt látni, hogy némely nyugat-európai vezető energiaválságról beszél, de nem támogatják Orbán Viktor energiapolitikáját.

Vance hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok azt szeretné, hogy Európa sikeres és energiafüggetlen legyen, ugyanakkor szerinte ez nem érhető el a korábbi gyakorlat folytatásával.

Úgy hiszem, Orbán Viktor miniszterelnök úr nagyszerű utat jelölt ki, amely energiabiztonságot adhat Európa számára

Az alelnök kitért arra is, hogy az amerikai–magyar kapcsolatok több területen is erősödnek, és a jövőben is számítanak az együttműködés további bővítésére, különösen az energiapolitika és a gazdaság területén.