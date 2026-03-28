Választás 2026FideszOrbán Viktor

Orbán Viktor munkáját külföldön is elismerik, hatalmas támogatást kapott a miniszterelnök

Európában és a tengerentúlon is mind több szereplő jut arra a következtetésre, hogy csak a magyar kormányfő által képviselt irányvonal biztosíthatja a szuverenitás és a béke fenntartását. Az utóbbi hetekben politikusok és politikai szervezetek egyaránt kifejezték támogatásukat Orbán Viktor mellett, az amerikai elnöktől kezdve az osztrák jobboldali erőkig.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 6:48
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ausztriában az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vált a magyar kabinet egyik legmarkánsabb támogatójává. A pártot vezető Herbert Kickl úgy fogalmazott, hogy Magyarország egy jelzőtűz, amely a bátorságot és a nemzeti szuverenitást testesíti meg a brüsszeli bürokráciával szemben. A párt főtitkára, Harald Vilimsky pedig az Európai Parlamentben szólalt fel, ahol azt sürgette, hogy hagyjanak fel a Magyarországot célzó támadásokkal, kiemelve: Orbán Viktor az európai polgárok érdekeit képviseli a háborús pszichózissal szemben – számolt be róla az Origo.

Orbán Viktor miniszterelnök a 2026-os CPAC-en
Orbán Viktor miniszterelnök a 2026-os CPAC-en
Fotó: MTI

A közép-európai térségben Szlovákia és Robert Fico miniszterelnök számít Magyarország egyik legstabilabb szövetségesének. A szlovák miniszterelnök a márciusi uniós csúcstalálkozókon többször is világossá tette, hogy

nem hagyják cserben Magyarországot és együtt lépnek fel az olyan brüsszeli kezdeményezések ellen, amelyek csökkentenék a nemzeti hatásköröket – például az ukrán hitelfelvétel ügyében.

Hasonló álláspontot képvisel Giorgia Meloni is, aki a brüsszeli egyeztetéseken közvetítőként lépett fel, és több stratégiai kérdésben is elismerte a magyar kormány érveinek megalapozottságát.

A legjelentősebb támogatás ugyanakkor az Egyesült Államok felől érkezett. Donald Trump az elmúlt hetek során több alkalommal is kiállt Orbán Viktor mellett. Március 21-én egy videóüzenetben szólt a magyarokhoz, amelyben hangsúlyozta, hogy 

a miniszterelnök erős vezető, aki tiszteli országát és megvédi annak lakóit.

A budapesti CPAC Hungary konferencián bemutatott üzenetében Trump teljes és feltétel nélküli támogatásáról biztosította Orbán Viktort. Hozzátette: a magyar modell az amerikai konzervatívok számára is követendő példa. Kedden a Truth Social felületén ismét méltatta a magyar kormányfőt, akit határozott és erős vezetőként jellemzett, aki új szintre emelte a magyar–amerikai kapcsolatokat, és arra biztatta az embereket, hogy 

április 12-én szavazzanak rá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
