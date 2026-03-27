Rendkívüli

Orbán Viktor: Mindent, amit az elmúlt 16 évben felépítettünk, a Tiszával elvinné a víz. Ki akarnak zsebelni bennünket

Választás 2026MagyarországSzijjártó Péter

Ezerforintos benzin és sötétség – ez várt volna ránk, ha a kormány nem lép közbe

Egyetlen „oroszozó”, „kémező” és „hazaárulózó" sem jelentkezett eddig, hogy a jelenleginél háromszor többet kívánna fizetni a rezsiköltségekért, márpedig orosz energiahordozók nélkül ez történne – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Sátoraljaújhelyen. A közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is sorskérdés.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 15:45
Szijjártó Péter Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, ugyanis a jelenlegi kormány nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét, illetve nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását sem. Kifejtette, hogy ezért Kijev mindent megtesz a végeredmény befolyásolása érdekében. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a választás tétje hatalmas
(Fotó: MTI)

Ezért láthatják, hogy olyan titkosszolgálati beavatkozások zajlanak, amelyek egy része nem látható a nyilvánosság előtt, ezekkel szemben mi is a nyilvánosság előtt nem látható eszközökkel küzdünk. Egy része viszont ezeknek a beavatkozásoknak meg elképesztően látványos. Itt van például az olajbokád

– mondta. Majd azzal folytatta, hogy látható, ahogy most Brüsszelben játsszák a színházat, hogy Von der Leyen levelet ír a Zelenszkijnek, a Zelenszkij levelet ír a Von der Leyennek, eljátsszák, hogy itt az ukránok hoztak egy döntést, amiről más nem tudott, és most az Európai Bizottság gépészkedik, hogy valami működjön, azonban Szijjártó Péter szerint ez nem így van. 

Hát szórakoznak velünk, hülyének néznek minket, de mi magyarok vagyunk, nem hülyék. Tehát mi pontosan átlátunk a szitán, hogy itt ezt a döntést is közösen hozták meg. Leültek és átnézték, hogyan lehet beavatkozni a magyar választásba a Tisza Párt érdekében. Ebből az egyik volt az olajblokád. Mert nyilvánvalóan mi volt a céljuk? Legyen olajblokád, legyen olajellátási válság, legyenek hosszan kígyózó sorok a benzinkutaknál, legyen ezer forint a benzin! Az ilyesmi nagyon ritkán használ a kormánynak egy hónappal a választás előtt

– tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormány azonban felkészült, a tengeri szállítmányok meg lettek rendelve, a tartalékok fel voltak töltve, Szlovákiával és Szerbiával pedig megállapodtak az együttműködésről, s így sikerült kivédeni az olajblokádot. 

Amikor látták, hogy kivédtük, rámentek a totális energiablokádra. És mit csinálnak? Drónok tucatjaival lövik a Török Áramlat vezetéket, amely Magyarország földgázellátásáért felelős

– emlékeztetett, dupla bűnnek nevezve ezt a jelenlegi helyzetben, amikor az iráni háború miatt amúgy is nagy energiaellátási nehézségekkel néz szembe a világ. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy mivel Európa előzőleg kitiltotta az orosz kőolajat, most pedig az arab import is veszélybe került, a kontinens húzhatja a legrövidebbet a jelenlegi helyzetben. Majd kitért a földgázellátásra is, és rámutatott, hogy az európai tárolók töltöttsége jelenleg csak az éves fogyasztás kilenc százalékát tudná fedezni, míg Magyarországon ez a szám 24 százalék. 

De ennél jóval feljebb szeretnénk menni. Ezért úgy döntöttünk, hogy megszüntetjük a földgázszállítást Ukrajnába, minden, amit oda szállítottak volna, az megy be a magyar tárolókba annak érdekében, hogy Magyarország meg tudja védeni magát egy földgázellátási válságtól és egy áremelkedéstől

– emelte ki. Megjegyezte, hogy ha nem lenne olcsó orosz kőolaj és földgáz, akkor a rezsicsökkentés veszélybe kerülne, és a számlák a jelenlegi háromszorosára emelkednének. 

Ugye megy ez az oroszozás, kémezés, hazaárulózás […] S én még egyetlen olyan oroszozót, kémezőt és hazaárulózót nem láttam, aki jelentkezett volna önként, hogy a jövő hónaptól készen áll a háromszoros rezsiszámla kifizetésére. Ezt érdemes mérlegelni mindenkinek, aki mondjuk ilyeneket ordibál vagy ilyen gondolatokat ébreszt magában

– fogalmazott.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Megpróbálom összefoglalni

Bayer Zsolt avatarja

Számoljunk!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
