Ezerforintos benzin és sötétség – ez várt volna ránk, ha a kormány nem lép közbe

Ezért láthatják, hogy olyan titkosszolgálati beavatkozások zajlanak, amelyek egy része nem látható a nyilvánosság előtt, ezekkel szemben mi is a nyilvánosság előtt nem látható eszközökkel küzdünk. Egy része viszont ezeknek a beavatkozásoknak meg elképesztően látványos. Itt van például az olajbokád

– mondta. Majd azzal folytatta, hogy látható, ahogy most Brüsszelben játsszák a színházat, hogy Von der Leyen levelet ír a Zelenszkijnek, a Zelenszkij levelet ír a Von der Leyennek, eljátsszák, hogy itt az ukránok hoztak egy döntést, amiről más nem tudott, és most az Európai Bizottság gépészkedik, hogy valami működjön, azonban Szijjártó Péter szerint ez nem így van.

Hát szórakoznak velünk, hülyének néznek minket, de mi magyarok vagyunk, nem hülyék. Tehát mi pontosan átlátunk a szitán, hogy itt ezt a döntést is közösen hozták meg. Leültek és átnézték, hogyan lehet beavatkozni a magyar választásba a Tisza Párt érdekében. Ebből az egyik volt az olajblokád. Mert nyilvánvalóan mi volt a céljuk? Legyen olajblokád, legyen olajellátási válság, legyenek hosszan kígyózó sorok a benzinkutaknál, legyen ezer forint a benzin! Az ilyesmi nagyon ritkán használ a kormánynak egy hónappal a választás előtt

– tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a kormány azonban felkészült, a tengeri szállítmányok meg lettek rendelve, a tartalékok fel voltak töltve, Szlovákiával és Szerbiával pedig megállapodtak az együttműködésről, s így sikerült kivédeni az olajblokádot.