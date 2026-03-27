Példátlan támadás indult Robert Fico ellen Ukrajna miatt

Az ügy oka a miniszterelnök döntése, amellyel megszüntette az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 10:09
Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)
A szlovák rendőrség vizsgálatot indított Robert Fico miniszterelnök ellen – mondta Branislav Gröhling, az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt vezetője.

Hazaárulás gyanújával indult vizsgálat Robert Fico ellen (Fotó: AFP)
Hazaárulás gyanújával indult vizsgálat Robert Fico ellen. Fotó: AFP

Elmondása szerint a vizsgálat Fico azon döntésével függ össze, hogy megszüntette az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-ellátást. 

Egy hónappal ezelőtt feljelentést tettem Robert Fico ellen hazaárulás és más bűncselekmények gyanúja miatt

 – mondta Gröhling.

Az ellenzék hatalommal való visszaéléssel és hazaárulással gyanúsítja a miniszterelnököt. – Meggyőződésem, hogy Robert Fico súlyos bűncselekmények elkövetésének gyanúja alatt áll. Nagyra értékelem, hogy mind az ügyészség, mind a rendőrség lépéseket tesz, és nem hallgat az ügyben – tette hozzá az SaS vezetője, akit a Fakti.bg idézett.

Februárban Fico bejelentette, hogy az ország megszünteti az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást. Indoklásként a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező olajszállítások megszakadását nevezte meg.

Márciusban az Ukrenergo közölte, hogy a szlovák SEPS hálózatüzemeltető májusban felmondja az Ukrajnával kötött sürgősségi villamosenergia-ellátási megállapodást.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu