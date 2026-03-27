A szlovák rendőrség vizsgálatot indított Robert Fico miniszterelnök ellen – mondta Branislav Gröhling, az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt vezetője.
Példátlan támadás indult Robert Fico ellen Ukrajna miatt
Elmondása szerint a vizsgálat Fico azon döntésével függ össze, hogy megszüntette az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-ellátást.
Egy hónappal ezelőtt feljelentést tettem Robert Fico ellen hazaárulás és más bűncselekmények gyanúja miatt
– mondta Gröhling.
Az ellenzék hatalommal való visszaéléssel és hazaárulással gyanúsítja a miniszterelnököt. – Meggyőződésem, hogy Robert Fico súlyos bűncselekmények elkövetésének gyanúja alatt áll. Nagyra értékelem, hogy mind az ügyészség, mind a rendőrség lépéseket tesz, és nem hallgat az ügyben – tette hozzá az SaS vezetője, akit a Fakti.bg idézett.
Februárban Fico bejelentette, hogy az ország megszünteti az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást. Indoklásként a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező olajszállítások megszakadását nevezte meg.
Márciusban az Ukrenergo közölte, hogy a szlovák SEPS hálózatüzemeltető májusban felmondja az Ukrajnával kötött sürgősségi villamosenergia-ellátási megállapodást.
Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)
