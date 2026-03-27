Orbán Viktor: Mindent, amit az elmúlt 16 évben felépítettünk, a Tiszával elvinné a víz. Ki akarnak zsebelni bennünket

Szijjártó Péter: Nem szabad bedőlni az online agressziónak

Az online térben terjedő agresszió és álhírek veszélyeire hívta fel a figyelmet közösségi oldalán közzétett videójában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a digitális világban egyre inkább elmosódik a határ a valóság és a mesterségesen generált tartalmak között.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 15:20
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter úgy fogalmazott: ebben a „virtuális rossebben” már csupán pénz, energia és rosszindulat kérdése, hogy milyen hazugságok, féligazságok vagy álhírek terjednek el villámgyorsan, és válnak sokak számára a valóság részévé.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter  (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Szijjártó Péter: A választás a fülkékben dől el

Azt javaslom, hogy ennek ne üljünk fel, mert például a parlamenti választás sem Facebook-profilok között fog eldőlni! Nem álképpel és álprofillal szavazunk, hanem mindenki egy személyi igazolvánnyal, egy névvel, képpel és lakcímmel egyszer

– fogalmazott a külügyminiszter.

A külügyminiszter kiemelte: a tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor a politikai küzdelem kilép a virtuális térből, akkor mindig a kormányoldal bizonyul erősebbnek.

Eddig mindig, amikor a dolog a fizikai valóság terepébe lépett, mindig amikor a dolog lába leért a földre, akkor mindig mi voltunk erősebbek, mindig mi voltunk többen és mindig mi nyertünk

– összegezte Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Megpróbálom összefoglalni

Bayer Zsolt avatarja

Számoljunk!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
