Szijjártó Péter úgy fogalmazott: ebben a „virtuális rossebben” már csupán pénz, energia és rosszindulat kérdése, hogy milyen hazugságok, féligazságok vagy álhírek terjednek el villámgyorsan, és válnak sokak számára a valóság részévé.
Szijjártó Péter: Nem szabad bedőlni az online agressziónak
Az online térben terjedő agresszió és álhírek veszélyeire hívta fel a figyelmet közösségi oldalán közzétett videójában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a digitális világban egyre inkább elmosódik a határ a valóság és a mesterségesen generált tartalmak között.
Szijjártó Péter: A választás a fülkékben dől el
Azt javaslom, hogy ennek ne üljünk fel, mert például a parlamenti választás sem Facebook-profilok között fog eldőlni! Nem álképpel és álprofillal szavazunk, hanem mindenki egy személyi igazolvánnyal, egy névvel, képpel és lakcímmel egyszer
– fogalmazott a külügyminiszter.
A külügyminiszter kiemelte: a tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor a politikai küzdelem kilép a virtuális térből, akkor mindig a kormányoldal bizonyul erősebbnek.
Eddig mindig, amikor a dolog a fizikai valóság terepébe lépett, mindig amikor a dolog lába leért a földre, akkor mindig mi voltunk erősebbek, mindig mi voltunk többen és mindig mi nyertünk
– összegezte Szijjártó Péter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!