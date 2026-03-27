Szijjártó Péter: Szórakoznak velünk, hülyének néznek minket!

– Egyetlen oroszozó, kémező és hazaárulózó sem jelentkezett eddig , hogy a jelenleginél háromszor többet kívánna fizetni a rezsiköltségekért, márpedig orosz energiahordozók nélkül ez történne – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Sátoraljaújhelyen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is „nemzeti sorskérdés”, ugyanis a jelenlegi kormány nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét, illetve nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását sem.

Kifejtette, hogy ezért Kijev mindent megtesz a végeredmény befolyásolása érdekében. „Ezért láthatják, hogy olyan titkosszolgálati beavatkozások zajlanak, amelyek egy része nem látható a nyilvánosság előtt, ezekkel szemben mi is a nyilvánosság előtt nem látható eszközökkel küzdünk. Egy része viszont ezeknek a beavatkozásoknak meg elképesztően látványos. Itt van például az olajbokád” – mondta.

Ugye látható, hogy most Brüsszelben játsszák a színházat, hogy Von der Leyen levelet ír a Zelenszkijnek, a Zelenszkij levelet ír a Von der Leyennek, eljátsszák, hogy itt az ukránok hoztak egy döntést, amiről más nem tudott, és most az Európai Bizottság gépészkedik, hogy valami működjön, azonban ez nem így van

– folytatta.

„Hát szórakoznak velünk, hülyének néznek minket, de mi magyarok vagyunk, nem a hülyék. Tehát mi pontosan átlátunk a szitán, hogy itt ezt a döntést is közösen hozták meg. Leültek és átnézték, hogyan lehet beavatkozni a magyar választásba a Tisza Párt érdekében. Ebből az egyik volt az olajblokád. Mert nyilvánvalóan mi volt a céljuk? Legyen olajblokád, legyen olajellátási válság, legyenek hosszan kígyózó sorok a benzinkutaknál, legyen ezer forint a benzin. Az ilyesmi nagyon ritkán használ a kormánynak egy hónappal a választás előtt” – tette hozzá.

Szijjártó Péter tudatta, hogy a kormány azonban felkészült, a tengeri szállítmányokat megrendelték, a tartalékokat feltöltötték, Szlovákiával és Szerbiával pedig megállapodtak az együttműködésről, s így sikerült kivédeni az olajblokádot. „Amikor látták, hogy kivédtük, rámentek a totális energiablokádra. És mit csinálnak? Drónok tucatjaival lövik a Török Áramlat vezetéket, amely Magyarország földgázellátásáért felelős” – emlékeztetett, „dupla bűnnek” nevezve ezt a jelenlegi helyzetben, amikor az iráni háború miatt amúgy is nagy energiaellátási nehézségekkel néz szembe a világ.

Ennek kapcsán megjegyezte, hogy mivel Európa előzőleg kitiltotta az orosz kőolajat, most pedig az arab import is veszélybe került, a kontinens húzhatja a legrövidebbet a jelenlegi helyzetben.

Majd kitért a földgázellátásra is, és rámutatott, hogy az európai tárolók töltöttsége jelenleg csak az éves fogyasztás kilenc százalékát tudná fedezni, míg Magyarországon ez a szám 24 százalék. „De ennél jóval feljebb szeretnénk menni. Ezért úgy döntöttünk, hogy megszüntetjük a földgázszállítást Ukrajnába, minden, amit oda szállítottak volna, az megy be a magyar tárolókba annak érdekében, hogy Magyarország meg tudja védeni magát egy földgázellátási válságtól és egy áremelkedéstől” – emelte ki.