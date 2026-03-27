Zelenszkij arannyal fizet az ukrán háborút támogatóknak

Zelenszkij elnök az amerikai elnökválasztásokon az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben – idézi a miniszterelnök szavait Gulyás Gergely. A miniszter a posztjában leszögezi, hogy ugyanezt teszik most Magyarországon. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán a következőt posztolta:

Orbán Viktor: Zelenszkij elnöknek semmi sem drága, ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját. Magyarországon itt ennek véget vetünk.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök. Fotó: AFP

„Ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek” – zárta az idézetét Gulyás Gergely, aki Orbán Viktor szavait osztotta meg.

Gulyás Gergely annak kapcsán tette ki bejegyzését, hogy az aranykonvoj ügyében zajló nyomozás során kiderült: Zelenszkij elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben. Vagyis ukrán pénzből támogatták a demokraták kampányát – jelentette be Orbán Viktor.

