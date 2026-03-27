ukrajnamagyarországzelenszkijdonald trump

Orbán Viktor: Esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből, milliárdokat szállítottak Ukrajnából Nyugatra Magyarországon keresztül

Az ukrán aranykonvoj ügye messzebbre vezet, mint gondolnánk.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 9:45
Forrás: Orbán Viktor/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Újabb lebukás… Esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből” – írta a friss videójához Orbán Viktor. A miniszterelnök újabb fejleményekről számolt be: Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra. Ezzel más megvilágításba kerül a Magyarországon elfogott ukrán aranykonvoj ügye is.  

– Tegnap kiderült, hogy Zelenszkij elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben – mondta el a videóban Orbán Viktor. Ez azt jelenti, hogy ukrán pénzből támogatták a demokraták kampányát. – Ugyanezt teszik most Magyarországon: ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek. Az ukrán aranykonvoj ügyében folytatott nyomozás azt is felderítette, hogy nem csak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is, vagyis az elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: 

Azt is tudjuk, hogy a pénzek nagy részét átutalták Amerikába. Zelenszkij elnöknek semmi sem drága, ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját. Magyarországon itt ennek véget vetünk.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekszabó bence

Átkeretezés

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.