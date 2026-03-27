Orbán Viktor: Esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből, milliárdokat szállítottak Ukrajnából Nyugatra Magyarországon keresztül

„Újabb lebukás… Esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből” – írta a friss videójához Orbán Viktor. A miniszterelnök újabb fejleményekről számolt be: Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra. Ezzel más megvilágításba kerül a Magyarországon elfogott ukrán aranykonvoj ügye is.

– Tegnap kiderült, hogy Zelenszkij elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben – mondta el a videóban Orbán Viktor. Ez azt jelenti, hogy ukrán pénzből támogatták a demokraták kampányát. – Ugyanezt teszik most Magyarországon: ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéknek segítenek. Az ukrán aranykonvoj ügyében folytatott nyomozás azt is felderítette, hogy nem csak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is, vagyis az elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: