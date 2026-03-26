Szijjártó Péter: Ilyen durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás soha nem volt a magyar választásba

„És játsszák Brüsszelben a színházat, hogy von der Leyen levelet ír Zelenszkijnek, és Zelenszkij levelet ír von der Leyennek. Dehát naponta ötször beszélnek telefonon. Hetente legalább egyszer találkoznak, és itt eljátsszák, mintha az ukránok valamit döntöttek volna, a brüsszeliek meg valamit ott gépészkednek, hogy megoldják. De nem ez történt, leültek, kigondolták, megbeszélték, a Berlin-Brüsszel-Kijev tengely” – fogalmazott.

Berlinben nem viselik el, hogy egy közép-európai ország miniszterelnöke a legfontosabb kérdésekben nem a német érdek, hanem a magyar érdek alapján lép (…) Brüsszelből mit akarnak? Háború, migráció, gender. És pontosan tudják, hogy egy ország tud ennek ellentartani, az mi vagyunk. És ugye itt vannak az ukránok, akik meg hát ugye az EU-s tagság, a háború és a pénz

– sorolta.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy az olajblokád kudarcot vallott, mert a magyar kormány felkészült. Éppen ezért egy totális energiablokádot próbáltak előállítani azzal, hogy az ukrán hadsereg drónok tucatjaival lőtte a Török Áramlat földgázvezeték oroszországi szakaszát.