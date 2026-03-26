Szijjártó Péter: Ilyen durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás soha nem volt a magyar választásba

Ilyen szégyentelen, nyílt, durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás soha nem volt még a magyarországi parlamenti választásba, pedig 2022-ben sem volt egyszerű a helyzet – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Nagykátán.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 22:14
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a közelgő választás nem csak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, ugyanis a jelenlegi kormány nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét, illetve nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását sem.

És ezért mindent meg is tesznek, hogy befolyásolják a választást. Nézzék, én is végigcsináltam néhány választási kampányt már, de ilyen szégyentelen, nyílt, durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás soha nem volt a magyar parlamenti választásba, pedig 2022-ben is dolgoztak, és akkor még Washingtonban is dolgoztak

 – tudatta.

„Ugye van a beavatkozásnak egy része, ami a nyilvánosság számára nem látható, itt mi is a nyilvánosság számára nem látható eszközökkel védekezünk, nap mint nap. Aztán vannak a nagyon látványos elemek. Ilyen például az olajblokád” – folytatta.

„És játsszák Brüsszelben a színházat, hogy von der Leyen levelet ír Zelenszkijnek, és Zelenszkij levelet ír von der Leyennek. Dehát naponta ötször beszélnek telefonon. Hetente legalább egyszer találkoznak, és itt eljátsszák, mintha az ukránok valamit döntöttek volna, a brüsszeliek meg valamit ott gépészkednek, hogy megoldják. De nem ez történt, leültek, kigondolták, megbeszélték, a Berlin-Brüsszel-Kijev tengely” – fogalmazott.

Berlinben nem viselik el, hogy egy közép-európai ország miniszterelnöke a legfontosabb kérdésekben nem a német érdek, hanem a magyar érdek alapján lép (…) Brüsszelből mit akarnak? Háború, migráció, gender. És pontosan tudják, hogy egy ország tud ennek ellentartani, az mi vagyunk. És ugye itt vannak az ukránok, akik meg hát ugye az EU-s tagság, a háború és a pénz

 – sorolta.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy az olajblokád kudarcot vallott, mert a magyar kormány felkészült. Éppen ezért egy totális energiablokádot próbáltak előállítani azzal, hogy az ukrán hadsereg drónok tucatjaival lőtte a Török Áramlat földgázvezeték oroszországi szakaszát.

Szavai szerint ez az iráni háború miatti energiaellátási zavarok közepette különösen súlyos dolog, viszont ez sem jött be.

És akkor most itt van ez az új titkosszolgálati lelepleződés, amikor kiderül, hogy egy magyar újságíró személyes közreműködésével külföldi szolgálatok lehallgatják a magyar külügyminisztert. Azért mondom így, mert nem személyes az ügy, hanem ez egy magyar szuverenitás elleni támadás

 – mondta.

„Egy olyan magyar újságíró közreműködésével, aki Orbán Anitát a barátjának vallja, és aki azt mondja magáról, hogy a következő külügyminisztériumban majd ő mondja meg, hogy ki fog dolgozni. Önök szerint milyen szuverén politika lesz az, vagy lenne az, amikor egy külügyminisztériumban az dönti el, hogy ki dolgozzon ott, aki külföldi szolgálatokkal dolgozik együtt? Milyen szuverén politika lenne mindez?” - tette fel a kérdést.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.
