A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, ugyanis hazánk nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét és nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását.
Szijjártó Péter: Nem hagyjuk, hogy Magyarországot ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé tegyék
Nem hagyjuk, hogy Magyarországot ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé tegyék az áprilisi választás előtt, ez a mi országunk, s velünk ilyet senki nem csinálhat – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Ózdon.
Mi nem akarjuk, hogy Magyarországot belekeverjék a háborúba. Mi nem akarjuk, hogy az ukránok elvigyék a magyar emberek pénzét. Mi nem akarjuk, hogy a mostaninál háromszor drágább energiaforrásokat kelljen vásárolnunk, és nem akarjuk, hogy az ukránok behozzák a háborút az Európai Unióba. Ez a mi érdekünk. És ezért szállunk síkra április 12-én is
– szögezte le.
„A baj az, barátaim, hogy az ukránok érdekei pont ezzel ellentétesek. 180 fokos ellentétben vannak a mi érdekeinkkel, mert ők azt akarják, hogy egész Európa, köztük Magyarország is háborúba menjen. Azt akarják, hogy Európa finanszírozza a háborújukat a mi pénzünkből, be akarnak jönni az Európai Unióba, és azt akarják, hogy ne az olcsó orosz olajat és az olcsó orosz gázt vegyük” – folytatta.
Itt a két érdek között nincsen kompromisszum. Két homlokegyenest ellentétes érdek. És innen érthetik meg, hogy miért zajlik minden eddiginél nyíltabb, minden eddiginél durvább, minden eddiginél szégyentelenebb ukrán titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választásba
– húzta alá.
Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé változtatta Magyarországot a parlamenti választás előtti hetekre, ami elfogadhatatlan.
„Egy teljesen szégyentelen titkosszolgálati beavatkozás zajlik magyar újságíró felhasználásával is. Azért az mégiscsak durva, hogy egy Orbán Anitát a barátjának tartó, a következő, esetleges Tisza párti külügyminisztérium személyi összetételében önmagának döntő szót vindikáló, külföldi titkosszolgálatokkal együttműködő újságíró közreműködésével hallgassák le a magyar külügyminisztert” – mondta.
Ez elfogadhatatlan, ez egy nagyon durva támadás a szuverenitásunkkal szemben, amit ki fogunk vizsgálni, és természetesen ki fogjuk védeni
– jegyezte meg.
„Mi nem adjuk a szuverenitásunkat, azt meg fogjuk védeni, egy nagy parlamenti választási győzelemmel fogjuk azt megvédeni” – fűzte hozzá.
„Nem hagyjuk, hogy ukrán ügynökök Magyarországot a parlamenti választás előtt ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé tegyék. Ez a mi országunk, velünk ilyet senki nem csinálhat” – összegzett.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)
