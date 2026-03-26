Szijjártó Péter: Nem hagyjuk, hogy Magyarországot ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé tegyék

Nem hagyjuk, hogy Magyarországot ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé tegyék az áprilisi választás előtt, ez a mi országunk, s velünk ilyet senki nem csinálhat – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Ózdon.

2026. 03. 26. 18:58
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Facebook
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, ugyanis hazánk nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét és nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Hatházi Tamás

Mi nem akarjuk, hogy Magyarországot belekeverjék a háborúba. Mi nem akarjuk, hogy az ukránok elvigyék a magyar emberek pénzét. Mi nem akarjuk, hogy a mostaninál háromszor drágább energiaforrásokat kelljen vásárolnunk, és nem akarjuk, hogy az ukránok behozzák a háborút az Európai Unióba. Ez a mi érdekünk. És ezért szállunk síkra április 12-én is

 – szögezte le.

„A baj az, barátaim, hogy az ukránok érdekei pont ezzel ellentétesek. 180 fokos ellentétben vannak a mi érdekeinkkel, mert ők azt akarják, hogy egész Európa, köztük Magyarország is háborúba menjen. Azt akarják, hogy Európa finanszírozza a háborújukat a mi pénzünkből, be akarnak jönni az Európai Unióba, és azt akarják, hogy ne az olcsó orosz olajat és az olcsó orosz gázt vegyük” – folytatta.

Itt a két érdek között nincsen kompromisszum. Két homlokegyenest ellentétes érdek. És innen érthetik meg, hogy miért zajlik minden eddiginél nyíltabb, minden eddiginél durvább, minden eddiginél szégyentelenebb ukrán titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választásba

 – húzta alá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé változtatta Magyarországot a parlamenti választás előtti hetekre, ami elfogadhatatlan.

„Egy teljesen szégyentelen titkosszolgálati beavatkozás zajlik magyar újságíró felhasználásával is. Azért az mégiscsak durva, hogy egy Orbán Anitát a barátjának tartó, a következő, esetleges Tisza párti külügyminisztérium személyi összetételében önmagának döntő szót vindikáló, külföldi titkosszolgálatokkal együttműködő újságíró közreműködésével hallgassák le a magyar külügyminisztert” – mondta.

Ez elfogadhatatlan, ez egy nagyon durva támadás a szuverenitásunkkal szemben, amit ki fogunk vizsgálni, és természetesen ki fogjuk védeni

 – jegyezte meg.

„Mi nem adjuk a szuverenitásunkat, azt meg fogjuk védeni, egy nagy parlamenti választási győzelemmel fogjuk azt megvédeni” – fűzte hozzá.

„Nem hagyjuk, hogy ukrán ügynökök Magyarországot a parlamenti választás előtt ukrán titkosszolgálati műveleti tereppé tegyék. Ez a mi országunk, velünk ilyet senki nem csinálhat” – összegzett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
