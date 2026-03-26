Szijjártó Péter: Mi nem lejövünk vidékre, hanem mi vidékiek vagyunk

Szijjártó Péter kijelentette: – Mi nem lejövünk vidékre, hanem mi vidékiek vagyunk, mi vidéken születtünk, vidéken nevelkedtünk, nekünk a vidék az otthonunk, és számunkra a magyar vidék fejlesztése kiemelt kérdés.
Példaként Heves vármegyét említette, ahol az elmúlt tíz esztendőben a munkanélküliség a harmadára csökkent, amivel párhuzamosan az ipari termelés a két és félszeresére növekedett. Kijelentette:
Kisnánán pedig egy újabb fontos lépést tettünk előre: az egyik legnagyobb magyar magántulajdonú bányászati és építőanyag-gyártó vállalat, a MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. 7,2 milliárd forintos beruházással kőzetgyapot szigetelőanyag-gyárat hoz létre, melyhez a kormány ehhez 2,3 milliárd forintos támogatást biztosít.
