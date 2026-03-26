Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan beszédet mond Törökszentmiklóson – kövesse nálunk élőben!

Szijjártó Péter: Mi nem lejövünk vidékre, hanem mi vidékiek vagyunk

Szijjártó Péter a legújabb Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kormánynak kiemelten fontos a vidék fejlesztése, mivel maguk is vidékről származnak, és ezt tekintik otthonuknak. Példaként említette, hogy Heves vármegye területén csökkent a munkanélküliség és nőtt az ipari termelés, valamint egy új, állami támogatással megvalósuló beruházás Kisnána településen 110 munkahelyet teremt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 17:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter kijelentette: – Mi nem lejövünk vidékre, hanem mi vidékiek vagyunk, mi vidéken születtünk, vidéken nevelkedtünk, nekünk a vidék az otthonunk, és számunkra a magyar vidék fejlesztése kiemelt kérdés. 

Példaként Heves vármegyét említette, ahol az elmúlt tíz esztendőben a munkanélküliség a harmadára csökkent, amivel párhuzamosan az ipari termelés a két és félszeresére növekedett. Kijelentette:

Kisnánán pedig egy újabb fontos lépést tettünk előre: az egyik legnagyobb magyar magántulajdonú bányászati és építőanyag-gyártó vállalat, a MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. 7,2 milliárd forintos beruházással kőzetgyapot szigetelőanyag-gyárat hoz létre, melyhez a kormány ehhez 2,3 milliárd forintos támogatást biztosít.

Ez a fejlesztés 110 új munkahelyet teremt a térségben élő családok számára, és teljes, helyben megvalósuló gyártási folyamatot jelent a kitermeléstől egészen az újrahasznosításig

– mutatott rá.

 

„Máshol leépítik a gyárakat, nálunk építik”

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy új ipari beruházással erősödik a hazai gazdaság: a Pro-Solum Bag községben egy eddig Magyarországon nem alkalmazott technológiára épülő üzemet hoz létre. A fejlesztés jelentőségét Szijjártó Péter is kiemelte, hangsúlyozva: miközben több országban gyárakat építenek le, Magyarországon új kapacitások jönnek létre.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
