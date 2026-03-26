A kémkedéssel vádolt Panyi Szabolcs megijedt, segítséget kért

Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója rendesen megijedt, miután kémkedés gyanújával feljelentették. Azt írta, tevékenységét több mint egy évtizede folytatja, így valószínűleg ő van most a legkevésbé meglepődve ezen a fejleményen. Azt állítja, a vádakkal szemben sokkal könnyebben tudna védekezni, ha nem újságíró lenne. Azt állítja, hogy nem működött együtt külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar és az orosz külügyminiszterek közötti telefonbeszélgetésről utólag próbált meg információkat begyűjteni.

Emlékezetes, pár nappal korábban kikerült Panyi Szabolcsról egy hangfelvétel, amin egy ismeretlen nőnek arról beszél, hogy egy meg nem nevezett európai uniós állam szervének továbbította Szijjártó Péter telefonszámát. Erről most azt állítja, „semmilyen információértékkel nem bírt az a két telefonszám, amelyen a magyar külügyminiszter rendszeresen hívta Lavrovot”.

A kémkedéssel vádolt újságíró végső elkeseredettségében megosztott egy zavaros történetet is, miszerint magángépeken Oroszországból drágaköveket és készpénzt hordanak be bizonyos szereplők Magyarországra. Ennek alátámasztására semmit nem tett közzé. Segítséget is kért, azt szeretné, ha újabb források jelentkeznének nála, akik alátámasztják „értesüléseit”.

Panyi és a Tisza Párt

Emlékezetes, lapunk a Mandiner cikke alapján hétfőn arról számolt be, hogy súlyos titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: egy kiszivárgott hangfelvétel alapján kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar újságíró egy ismeretlen forrásával arról beszélt a hanganyagon, hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs arra is rákérdezett Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.

A párbeszéd ezek után újabb fordulatot vett, hiszen Panyi belengette, hogy megmutatja a hölgynek Szijjártó Péter beszélgetéseit. Az újságíró végül rájön, hogy épp nincsenek nála a beszélgetések, de elővesz egy iPodot, amelyet állítása szerint a Pegasus-projekt alatt kezdett el használni, annak érdekében, hogy ne tudják lehallgatni.

Panyi egy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közötti beszélgetést emlegetett, amely szerinte azt igazolja, hogy 2020-ban Szijjártó segített elintézni Peter Pellegrini korábbi szlovák miniszterelnöknek egy moszkvai vizitet a szlovák választások hajrájában. Ez Panyi értelmezése szerint „jól jött” Pellegrininek, hiszen a szlovák társadalom „elég oroszbarát”. Panyi egyébként 2024-ben már valóban írt egy ilyen történetről. Majd azzal zárja mondandóját, hogy neki ezek a beszélgetések megvannak, hiszen vannak szolgálatok, titkosszolgálatok, amelyek „ezeket lehallgatják”.

Panyi azzal is hencegett beszélgetőpartnerének, hogy barátja Orbán Anitának és együtt is dolgozik a Tisza politikusával.

Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott. Az újságíró szerint olyan bizalmas viszonyban van Orbán Anitával, hogy konkrét javaslatokat tehet arra nézve, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz. Panyi elismerte, hogy ő hallható a felvételen.