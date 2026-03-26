Szijjártó Péter: Máshol leépítik a gyárakat, nálunk építik + videó

Új ipari beruházással erősödik a hazai gazdaság: a Pro-Solum Bag községben egy eddig Magyarországon nem alkalmazott technológiára épülő üzemet hoz létre. A fejlesztés jelentőségét Szijjártó Péter is kiemelte, hangsúlyozva: miközben több országban gyárakat építenek le, Magyarországon új kapacitások jönnek létre.

2026. 03. 26. 15:08
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
A mintegy 2,5 milliárd forintos beruházás keretében egy ezer négyzetméteres ipari komplexum épül, amely speciális beton előállítására lesz alkalmas. A kormány a projekt megvalósítását 625 millió forinttal támogatja, közölte Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter szerint hiánypótló beruházás született

Ennek a beruházásnak a keretében egy ezer négyzetméteres ipari komplexum jön itt létre. Magyarországon ennek a speciális betonnak most még nincsen gyártása, nincsen olyan technológia, amivel ezt versenyképesen Magyarországon jelenleg elő lehet állítani, ezért a magyar építőipar száz százalékban importból vásárolja, leginkább Ausztriából

– mondta a külügyminiszter.

Rámutatott: ez a technológia jelenleg nem érhető el Magyarországon, ezért a hazai építőipar teljes egészében importra szorul, elsősorban Ausztria felől. A beruházás célja éppen ennek a függőségnek a megszüntetése.

Most ennek vet véget a Pro-Solum beruházása. Az eddigi import helyett Magyarországon előállított, magyar mérnöki tudással, magyar mérnöki precizitással és korszerű technológiával létrehozott speciális beton váltja ki az eddigi importot

– összegezte a külügyminiszter.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
