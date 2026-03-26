A mintegy 2,5 milliárd forintos beruházás keretében egy ezer négyzetméteres ipari komplexum épül, amely speciális beton előállítására lesz alkalmas. A kormány a projekt megvalósítását 625 millió forinttal támogatja, közölte Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter: Máshol leépítik a gyárakat, nálunk építik + videó
Új ipari beruházással erősödik a hazai gazdaság: a Pro-Solum Bag községben egy eddig Magyarországon nem alkalmazott technológiára épülő üzemet hoz létre. A fejlesztés jelentőségét Szijjártó Péter is kiemelte, hangsúlyozva: miközben több országban gyárakat építenek le, Magyarországon új kapacitások jönnek létre.
Szijjártó Péter szerint hiánypótló beruházás született
Ennek a beruházásnak a keretében egy ezer négyzetméteres ipari komplexum jön itt létre. Magyarországon ennek a speciális betonnak most még nincsen gyártása, nincsen olyan technológia, amivel ezt versenyképesen Magyarországon jelenleg elő lehet állítani, ezért a magyar építőipar száz százalékban importból vásárolja, leginkább Ausztriából
– mondta a külügyminiszter.
Rámutatott: ez a technológia jelenleg nem érhető el Magyarországon, ezért a hazai építőipar teljes egészében importra szorul, elsősorban Ausztria felől. A beruházás célja éppen ennek a függőségnek a megszüntetése.
Most ennek vet véget a Pro-Solum beruházása. Az eddigi import helyett Magyarországon előállított, magyar mérnöki tudással, magyar mérnöki precizitással és korszerű technológiával létrehozott speciális beton váltja ki az eddigi importot
– összegezte a külügyminiszter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
