Hazai tulajdonú cég beruházása válthatja ki az építőipari import jó részét

A hazai tulajdonú Pro-Solum speciális beton előállítására alkalmas gyárat épít Bagon, ami kiválthatja az eddigi importot, s ezáltal tovább erősítheti a magyar gazdaság egyik tartóoszlopának számító építőipart – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Pro-Solum friss beruházásának alapkőletételén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú építőipari vállalat speciális beton előállítására alkalmas üzemet épít 2,5 milliárd forint értékben, amihez a kormány 625 millió forint támogatást nyújt.

Beszédében üdvözölte, hogy ennek nyomán a magyar építőipar az eddigi, főként ausztriai import helyett ezentúl hazai gyártású, magyar mérnöki tudással előállított speciális betont is használhat majd.

Az építőipar igen fontos tartóoszlopa a magyar gazdaságnak, ezért kiemelten fontos, hogy az építőipar versenyképességét azon keresztül is fejlesszük, hogy a szükséges alapanyagok az építőipar számára jó minőségben, magyar gyártással rendelkezésre álljanak

– fogalmazott.

Kifejtette, hogy a 350 ezer embernek munkát adó, tavaly 8400 milliárd forintnyi termelési értéket felmutató ágazat versenyképességének további erősítése az egész magyar gazdaság teljesítményére is pozitív hatással van. Szavai szerint ráadásul az ilyen fejlesztések különös jelentőséggel bírnak Pest vármegye számára, ahol az elmúlt tíz évben 325 beruházás valósult meg állami támogatással, 4300 milliárd forintnyi értékben, aminek nyomán ez idő alatt az ipari teljesítmény két és félszeresére nőtt, miközben a munkanélküliség a felére csökkent.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. Erre példaként említette a hazai tulajdonú cégek megerősödését, és kiemelte, hogy tavaly rekordszámú beruházást hajtottak végre ezek a vállalatok, mintegy 210 milliárd forint értékben.

És mivel a magyar gazdaságok, magyar vállalkozások, magyar tulajdonban lévő vállalkozások a magyar gazdaság lelkét adják, ezért ezeknek a vállalkozásoknak a támogatása a kormány kiemelt célja. Az elmúlt tíz esztendőben a magyar tulajdonban lévő vállalkozások beruházásaikhoz több mint 600 milliárd forint kormányzati támogatásban részesültek

– tudatta. A miniszter végül kitért az ukrajnai és az iráni háború miatt kialakult energiaellátási nehézségekre, s úgy vélekedett, hogy ebben a helyzetben ismét Európa húzhatja a legrövidebbet. „Egy ilyen helyzetben a kormánynak nem lehet más feladata, mint hogy két dolgot garantáljon. Az első, hogy akármilyen közel, akármilyen távol van egy-egy háború Magyarországtól, ezekből a háborúkból az ország maradjon ki. A másik pedig, hogy ezeknek a háborúknak a hatásaitól Magyarországot, a magyar embereket és a magyar gazdaság szereplőit is kíméljük meg” – szögezte le. Ennek kapcsán pedig elmondta, hogy ezért született az a döntés, hogy a kőolajtartalékokhoz hasonlóan a földgáztartalékokat is feltöltsék annak érdekében, hogy a küszöbönálló ellátási válság és áremelkedés ne hozza nehéz helyzetbe a magyar családokat és a gazdaság szereplőit. „Tudjuk, hogy egy-egy drámai áremelkedés az élet minden területére kihat, és tudjuk, hogy az energiaár emelkedése a vállalkozások működését rendkívüli kihívások elé állítja. Ezért született döntés arról, hogy az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat leállítjuk, és helyettük a magyar földgáztárolókat töltjük föl, így kerülve el az ellátási problémákat és az áremelkedést itt Magyarországon” – fűzte hozzá.