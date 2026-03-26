Milliárdos fejlesztés vidéken, több mint száz munkahely jön létre

A MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. kőzetgyapot szigetelőanyagokat előállító üzemet épített 7,2 milliárd forint értékben Kisnánán, ami kiváltja az import egy részét és tovább erősíti a magyar építőipart – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a településen. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Kft. beruházásátadó ünnepségén elmondta, hogy a hazai tulajdonú vállalat kőzetgyapot szigetelőanyagokat előállító üzemet épített 7,2 milliárd forintnyi értékben, amihez a kormány 2,3 milliárd forint támogatást biztosított, így segítve elő 110 új munkahely létrehozását.

Magyar gyár válthatja ki a külföldi szigetelőanyagokat. Fotó: MTI/Katona Tibor

Kiválthatja a szigetelőanyagok beszerzését külföldről

Kifejtette, hogy az évi ötvenezer tonna kapacitású gyár a teljes tevékenységet helyben el tudja végezni, és arra is kitért, hogy a szigetelőanyagok révén visszaszorítható az energiafogyasztás a családok számára. – És azért is fontos ez a beruházás, mert eddig a magyar építőipar alapvetően külföldről szerezte be ezt a szigetelőanyagot. Most ezzel a gyárépítéssel az importot ki lehet váltani, és a magyar építőipar magyar építőanyagokra alapítva folytathatja a tevékenységét – mutatott rá. Majd hangsúlyozta, hogy az építőipar versenyképessége alapvetően határozza meg a magyar gazdaság teljesítményét, hiszen az ágazatban mintegy 350 ezren dolgoznak, és éves termelési értéke tavaly meghaladta a 8400 milliárd forintot.

Valamint úgy vélekedett, hogy pár éve még elképzelhetetlen volt, hogy hazai tulajdonú vállalatok ehhez hasonló beruházásokat hajtsanak végre, mára azonban jelentősen megerősödtek, amit az is jól bizonyít, hogy tavaly rekordszámú magyar cég valósított meg beruházásokat, 210 milliárd forintnyi összértékben.

Szijjártó Péter ezután rendkívül fontosnak nevezte a vidék fejlesztését, s úgy fogalmazott: – Mi nem lejövünk vidékre, hanem mi vidékiek vagyunk, mi vidéken születtünk, vidéken nevelkedtünk, és nekünk a vidék az otthonunk.

Ezzel kapcsolatban tudatta, hogy Heves vármegye ipari termelése az elmúlt tíz évben a két és félszeresére nőtt, 2025-re meghaladta az évi 2300 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a harmadára csökkent. – Ez nyilvánvalóan részben arra alapul, hogy az elmúlt tíz esztendőben 109 olyan vállalati beruházás jött létre itt a vármegyében, amelyhez a magyar kormány támogatást biztosított – mondta. A miniszter végezetül érintette az elmúlt másfél évtized válságait és a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, valamint az ukrajnai és az iráni háború miatt kialakult energiaellátási nehézségekre figyelmeztetett, aláhúzva, hogy ebben a helyzetben Európa húzhatja a legrövidebbet. – Ezért itt nekünk Magyarországon mint kormányzati döntéshozóknak két nagyon fontos feladatot kell most ellátnunk. Az első, hogy Magyarországot kívül kell tartani minden háborúból, legyen az közel vagy távol, emellett pedig meg kell kímélni a magyar embereket, a magyar családokat és a magyar gazdaság szereplőit ezen háborúk hatásaitól, döntően az energiaellátás és az energiaárak terén – jelentette ki Szijjártó Péter. – Ezért született a döntés, hogy az olajblokáddal szembeni védekezéshez hasonlóan a földgázellátásunk biztonsága és a földgáz áremelkedésének elkerülése érdekében feltöltjük a földgáztárolókat, ezért az Ukrajnába irányuló exportot leállítjuk, és így garantáljuk azt, hogy a magyar földgáztárolókban elegendő gáz lesz ahhoz, hogy mind az ellátási válságot, mind az árak drámai emelkedését meg tudjuk előzni – tette hozzá. – Ha ezt nem tudnánk megtenni, akkor az elmúlt igen nehéz években elért fantasztikus, bravúrszámba menő eredményeket kockáztatnánk – összegzett a külgazdasági és külügyminiszter.