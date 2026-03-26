A cikk szerint Skirják legfrissebb videójában támadta a kormányközeli médiát, azonban érdemi cáfolatot nem fogalmazott meg a vele kapcsolatos állításokra. Ezzel szemben maga beszélt arról, hogy régóta ismeri Tseber Rolandot, akivel – saját elmondása szerint – már évekkel ezelőtt is közös akciókban vett részt.
Magyar Pétert dicséri az ukrán propagandista – újabb kapcsolatok kerültek felszínre
Az Ellenpont beszámolója szerint újabb részletek kerültek napvilágra a kárpátaljai Skirják Krisztián tevékenységéről és kapcsolatrendszeréről. A portál felidézi: a vlogger korábban Magyar Péter ukrajnai útján is feltűnt, és kapcsolatban áll a Magyarországról kiutasított Tseber Rolanddal.
A vlogger a videóban több magyar közéleti szereplővel való kapcsolatát is említette, köztük olyan személyeket, akik az ellenzéki politikai térben aktívak. Emellett hangsúlyozta, hogy büszke ezekre az ismeretségekre, és pozitívan nyilatkozott róluk.
További Külföld híreink
Az írás arra is kitért, hogy Skirják a közösségi médiában következetesen a kijevi narratívát képviseli, miközben hadköteles korúként továbbra is szabadon mozog Ukrajnában. A portál szerint ez több kérdést is felvet.
Az Ellenpont összegzése szerint a bemutatott kapcsolatok egy olyan hálózatra utalnak, amelyben politikai szereplők, aktivisták és külföldi szervezetek is megjelennek.
További Külföld híreink
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!