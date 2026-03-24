Bukott, sértett egykori nemzetbiztonságiak környékezték meg Magyar Péteréket

A háború kitörése óta nagy fordulatszámon pörgeti az ellenzék azt az egyébként alaptalan és régi baloldali szöveget, hogy a kormány oroszpárti, az orosz érdekek kiszolgálója. Szinte napi rendszerességgel bukkannak fel az ellenzéki sajtóban magukat biztonságpolitikai szakértőnek nevező figurák, akik felmondják a „kötelező elemeket”. Nem véletlen, hogy jellemzően a Tisza Párt szája íze szerint keretezik a megszólalásaikat, a szakértők közül ugyanis többen korábban a nemzetbiztonság területén dolgoztak, de távozni kényszerültek, s most azt várhatják, hogy Magyar Péterék kormányra kerülésével majd ismét fontos pozíciókat kapnak. Számos olyan forrással beszéltünk, akik a nemzetbiztonsági szervezeteknél korábban együtt dolgoztak ezekkel a nyilvánvalóan sértődött szereplőkkel, s az egykori kollégák beszámolóiból az derül ki: a Tisza körüludvarlása nélkül – pusztán szakmai alapon – nem lenne esélyük visszatérni erre a területre.

Katrein Ferenc is szívesen szerepel a médiában

Garázsból a főosztály élére

Az egyik ilyen sértődött figura Katrein Ferenc, aki a 2000-es évek elejétől dolgozott a Nemzetbiztonsági Hivatalnál (NBH), a mai Alkotmányvédelmi Hivatal elődjénél. Eléggé szokatlanul indult a 13 évig tartó titkosszolgálati karrierje, amely során Katrein volt műveleti vezető és a főigazgató tanácsadója. Pályafutását ugyanis az NBH garázsában kezdte, a szolgálati autókkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat látott el. Egykori kollégái szerint Katrein főként a vezetők felé mutatott előzékenységével, szolgálatkészségével hívta fel magára a figyelmet, s ennek köszönhető az is, hogy a „nagy dumás” férfit egy idő után a terrorelhárítási szakterületre helyezték, ahol később osztályvezető is lett.

Forrásaink visszaemlékezései szerint noha Katrein kedvelhető figura, „ideális kocsmatárs” volt, átlagos intellektusa, pontatlansága és felületessége is közismert volt a szervezeten belül.

Amikor azonban 2007-ben, a Gyurcsány-kormány idején Laborc Sándort nevezték ki az NBH főigazgatójává, Katrein váratlan lehetőséget kapott. A szervezeti átalakítások, összevonások miatt százas nagyságrendben nyugdíjaztak tapasztalt, kipróbált szakembereket, így Katrein Ferenc előtt megnyílt az út a feljebb lépésre, hisz minden korábbi vezetője „elfogyott” előle. Informátoraink szerint az is sokat nyomott a latba, hogy Laborc Sándor jól emlékezett arra: Katrein annak idején mindig a bokáját csattogtatva jelentkezett nála a garázsban.