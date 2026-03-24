Rendkívüli

LSD után kokain, újabb hangfelvétel került elő Radnai Márkról + videó

Magyar Pétertisza pártkatrein ferencbuda péter

Bukott, sértett egykori nemzetbiztonságiak környékezték meg Magyar Péteréket

Az utóbbi időben több olyan szakértő jelent meg a Tisza környékén, aki korábban a nemzetbiztonság területén dolgozott, ám alkalmatlansága vagy botrányai miatt távoznia kellett a szolgálatoktól. A sértett személyek – Buda Péter, Katrein Ferenc és Sebők Krisztián – az őket jól ismerő forrásaink beszámolói szerint Magyar Péterék kormányra kerülésétől várják, hogy újból fontos pozíciókat kapjanak a nemzetbiztonságnál. Ezt elsősorban a Magyar Péteréknek kedvező olyan narratívák sulykolásával kívánhatják kiérdemelni, hogy a kormány orosz befolyás alatt áll. Több kérdést is küldtünk a Tiszának annak tisztázásáért, hogy pontosan milyen kapcsolatban állnak a három férfival, ám nem érkezett érdemi reakció.

Munkatársunktól
2026. 03. 24. 8:21
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A háború kitörése óta nagy fordulatszámon pörgeti az ellenzék azt az egyébként alaptalan és régi baloldali szöveget, hogy a kormány oroszpárti, az orosz érdekek kiszolgálója. Szinte napi rendszerességgel bukkannak fel az ellenzéki sajtóban magukat biztonságpolitikai szakértőnek nevező figurák, akik felmondják a „kötelező elemeket”. Nem véletlen, hogy jellemzően a Tisza Párt szája íze szerint keretezik a megszólalásaikat, a szakértők közül ugyanis többen korábban a nemzetbiztonság területén dolgoztak, de távozni kényszerültek, s most azt várhatják, hogy Magyar Péterék kormányra kerülésével majd ismét fontos pozíciókat kapnak. Számos olyan forrással beszéltünk, akik a nemzetbiztonsági szervezeteknél korábban együtt dolgoztak ezekkel a nyilvánvalóan sértődött szereplőkkel, s az egykori kollégák beszámolóiból az derül ki: a Tisza körüludvarlása nélkül – pusztán szakmai alapon – nem lenne esélyük visszatérni erre a területre.

Katrein Ferenc is szívesen szerepel a médiában

Garázsból a főosztály élére

Az egyik ilyen sértődött figura Katrein Ferenc, aki a 2000-es évek elejétől dolgozott a Nemzetbiztonsági Hivatalnál (NBH), a mai Alkotmányvédelmi Hivatal elődjénél. Eléggé szokatlanul indult a 13 évig tartó titkosszolgálati karrierje, amely során Katrein volt műveleti vezető és a főigazgató tanácsadója. Pályafutását ugyanis az NBH garázsában kezdte, a szolgálati autókkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat látott el. Egykori kollégái szerint Katrein főként a vezetők felé mutatott előzékenységével, szolgálatkészségével hívta fel magára a figyelmet, s ennek köszönhető az is, hogy a „nagy dumás” férfit egy idő után a terrorelhárítási szakterületre helyezték, ahol később osztályvezető is lett. 

Forrásaink visszaemlékezései szerint noha Katrein kedvelhető figura, „ideális kocsmatárs” volt, átlagos intellektusa, pontatlansága és felületessége is közismert volt a szervezeten belül.

Amikor azonban 2007-ben, a Gyurcsány-kormány idején Laborc Sándort nevezték ki az NBH főigazgatójává, Katrein váratlan lehetőséget kapott. A szervezeti átalakítások, összevonások miatt százas nagyságrendben nyugdíjaztak tapasztalt, kipróbált szakembereket, így Katrein Ferenc előtt megnyílt az út a feljebb lépésre, hisz minden korábbi vezetője „elfogyott” előle. Informátoraink szerint az is sokat nyomott a latba, hogy Laborc Sándor jól emlékezett arra: Katrein annak idején mindig a bokáját csattogtatva jelentkezett nála a garázsban.

Értelmetlen pénzszórás

2009-ben, már Balajti László főigazgatósága alatt egy újonnan formálódó szervezeti egység élére nevezték ki Katreint. Az elképzelés csak nagyjából volt meg, a szakmai kivitelezés Katrein feladata lett volna. A bizalmat azonban ismét nem sikerült megszolgálnia, vezetését az értelmetlen és felesleges pénzszórás, a koncepciónélküliség és az adminisztrációs szabályok teljes negligálása jellemezte, így rövid idő alatt leváltották a főosztály éléről. 

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Katreinnek nincs jövője a titkosszolgálatnál, feleségével Ausztriában próbáltak szerencsét vendéglátóipari vállalkozásokkal – sikertelenül. Katrein Ferenc azóta egyfajta kémelhárítási és dezinformációs szakértőként szerepel a balos médiában.

A Tiszát mosdatta kémügyben

Ebben a szerepkörben 2017 márciusában, az Indexnek adott interjúban tűnt fel, ahol egyebek mellett olyan szenzációhajhász kijelentésekkel igyekezett felhívni magára a figyelmet, mint hogy orosz titkosszolgálati offenzíva zajlik az Európai Unió ellen, amelynek része a migránsválság elmélyítése, és annak felhasználása propagandacélokra és befolyásolásra. Azt hangoztatta, hogy a magyar köztévé is orosz dezinformációt terjeszt, miközben bagatellizálni próbálta a Soros-hálózat befolyásgyakorlását a magyar belpolitikára.

A tavaly májusban kirobbant ukrán kémbotrány kapcsán úgy vélte, hogy nincs itt semmi látnivaló. Noha az ügyben tartott nemzetbiztonsági ülést követő sajtótájékoztatón kiderült az ukrán beavatkozási kísérlet mértéke és több fontos körülménye, Katrein szerint a sajtótájékoztatón „semmi nem utalt arra, ami a büntető törvénykönyv szerinti kémkedés lenne”. Ezzel pedig a Tiszát is mosdatni igyekezett, hiszen a botrány egyik érintettje a párt katonai szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz volt, a központi szerepet pedig az a Tseber Roland játszotta, aki egyrészt az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztje, másrészt Magyar Péter egyszerűen a testvéreként mutatta be.

Az utóbbi időben egyébként igencsak megszaporodtak Katrein szereplései az ellenzéki médiumokban. Nemrégiben a Klubrádióban és a Népszavának adott interjúban is arról beszélt, hogy az orosz titkosszolgálatok régóta készülnek választási beavatkozásra, s szerinte „a millió dolláros kérdés” az, hogy mennyire van kooperáció az orosz szolgálatok és a kormányzati háttéremberek közt. A Katrein Ferenc környezetéből származó információink szerint a férfi az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatói székét reméli a Tisza kormányra kerülésétől.

Buda Péter és az oroszfóbia

Katreinhez hasonlóan kudarcba fulladt nemzetbiztonsági karrier áll Buda Péter mögött, aki – úgy tudjuk – valamelyik magyar titkosszolgálat első számú vezetője szeretni lenne, ha Magyar Péterék alakítanának kormányt. Buda az Információs Hivatalnál – vagyis a hírszerzésnél – dolgozott, ahonnan a 2010-es évek elején ejtőernyőzött át az Alkotmányvédelmi Hivatalba, vagyis az elhárításhoz. Ott különleges műveleti szakterületen tevékenykedett és értékelőként is lehúzott pár évet. Forrásaink szerint az előnyös tulajdonságai ellenére – mint például a jó kommunikációs készsége – több jelentős probléma is felmerült a személye kapcsán. Akkoriban ugyanis Katrein jobbkezeként funkcionált a titkosszolgálatnál, s a fentebb említett belső problémák – a pénzszórás, az értelmetlen feladatok és az adminisztrációs hiányosságok – jelentősen rontották a hírét.

Furcsa szivárogtatás

Emellett felmerült a gyanú, hogy a nyugati titkosszolgálatok asztalán kötöttek ki azok az információk, amelyeket Buda rendszeresen juttatott el balliberális újságírókhoz. Bár ezt nem sikerült bebizonyítani, az aggályok nem növelték a bizalmat a férfival szemben, ahogyan a szervezeti követelményekhez, elvárásokhoz igazodni képtelen személyisége sem. Forrásaink felidézték, hogy Buda szinte kizárólag csak bizonyos ügyekkel – elsősorban orosz hátterű műveletek kérdésével – volt hajlandó foglalkozni, más feladatokkal viszont nem igazán haladt. Az öntörvényűségéből adódó konfliktusok miatt végül távozott a szervezettől.

Nemzetbiztonsági elemzőként Friderikusz Sándor podcastjában bukkant fel először. A 2021 nyarán közzétett, Merre tart a világ? című műsorban a témák olyan széles spektrumával foglalkozott, mint a klímakatasztrófa, a népvándorlás, az iszlám terrorista radikalizmus, egy hagyományos világháború esélye, vagy Kína expanziós politikája. Akkor még csak érintőlegesen került szóba a „folyamatos orosz fenyegetés”, ami később Buda Péter szerepléseinek szinte kizárólagos fókuszává vált. Már a Friderikusznak adott interjúban érzékelhető volt az az előadói attitűd, amelyet a műsorvezető a következőképpen foglalt össze: „a figyelmeztetőknek tulajdonképpen mindig egy kicsit túlzásba kell esniük ahhoz, hogy a szűk látókörű és önérdekek által vezérelt embereket gondolkodásra késztessék.”

A videón 7.50-től hallható:

Kunczéval együtt rettegtek az orosz befolyástól

Buda Péter azóta rendszeresen házal a balos sajtóban az „orosz fenyegetéssel”, az utóbbi időben pedig figyelemre méltó módon megszaporodtak a szereplései. Néhány hete az egykori SZDSZ-elnök, Kuncze Gábor oldalán beszélt arról, hogy a kormány orosz segítséggel hamis zászlós műveletekkel befolyásolhatja választást. – Ha úgy tettem volna fel a kérdést, hogy lesz-e hamis zászlós művelet Magyarországon, akkor azt mondtam volna, hogy nem, nem lesz, mert már van – fogalmazott. Majd azt is kifejtette, hogy miket sorol ide: iskolai bombariadókat, Magyar Péterék drogos házibulijának a helyszínéről készült felvételt, de még azt is, hogy a magyar kormány úgy döntött: megerősíti a kritikus infrastruktúrák védelmét. Az orosz hamis zászlós műveletek kérdésköre egyébként visszatérő témája Budának. Még azt is annak nevezte, amikor a 2023 októberi, Izrael elleni palesztin terrortámadásra adott válaszreakciót követően Párizsban több helyen Dávid-csillagokat festettek az épületek falaira.

Csakúgy, mint Katrein, Buda Péter is bagatellizálni igyekezett az ukrán kémbotrányt, amivel végeredményben a Tiszának kedvezett. – Továbbra is várom a konkrétumokat, amelyekre alapozva szakmai állásfoglalást lehet hozni – jelentette ki, amikor pedig már számos fontos konkrétum ismert volt.

Hadházy spiclije

Sebők Krisztián is hasonló cipőben jár, mint Katrein és Buda. Az egykori kollégái által kifejezetten gyenge képességűnek, felületesnek és ügyeskedőnek leírt férfi 2002-től volt a Nemzetbiztonsági Hivatal, majd az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos tisztje, ám végül egy botrány miatt 2016-ban eltávolították. Az ügy egyik érdekes mozzanata, hogy Sebőknek viszonya volt a hivatal egyik takarítónőjének lányával, akit titkosszolgálati állományába kívánt felvetetni. Elbocsátása után Sebők a végrehajtói kar munkatársa volt egy ideig, ahonnan hamarosan szintén elküldték, miután kiderült, hogy belsős információkat szivárogtatott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőnek és a balliberális sajtónak. Onnan egyenes út vezetett Magyar Péterékhez: 2024 nyarától Sebők a Tisza Párt Bács-Kiskun vármegyei koordinátoraként tevékenykedik.

Kérdéseket küldünk a Tisza sajtóosztályára arra vonatkozólag, hogy Buda, Katrein és Sebők pontosan milyen kapcsolatban állnak a párttal, s hogy szánnak-e valamilyen pozíciót a három személynek abban az esetben, ha a Tisza nyerné a választást. Érdeklődésünkre nem érkezett érdemi válasz.

Lebukás

Az oroszbarát magyar kormány narratívájának sulykolásában főszerepet játszott a napokban leleplezett  Panyi Szabolcs is. A Direkt36, valamint a VSquare újságírójáról egy hangfelvételből kiderült, hogy kapcsolatban áll külföldi nemzetbiztonsági szolgálatokkal, illetve hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy uniós ország titkosszolgálatának azért, hogy a tárcavezetőt le tudják hallgatni. A felvételből kiderült, hogy Panyi nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Panyit egyébként Amerikában képezték, médiumait pedig külföldről finanszírozzák.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
Hegyi Zoltán avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu