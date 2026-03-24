Rendkívüli

Bukott, sértett egykori nemzetbiztonságiak környékezték meg Magyar Péteréket

Bayer ZsoltkémbotrányPanyi Szabolcs

Bayer Zsolt: A tiszás brigád tagjai azonnal hátbadöfik egymást + videó

Panyi Szabolcs egy fizetett hazaáruló ügynök, nem újságíró – véleményezte lapunk publicistája a tiszás kémbotrányt. Bayer Zsolt megjegyezte, beszédes az is, hogy Orbán Anita rögtön tagadta, hogy élő kapcsolat lenne közte és a magát független újságírónak nevező Panyi között.

Munkatársunktól
2026. 03. 24. 7:29
Panyi Szabolcsról tíz éve tudjuk, hogy valahova be van ütve, most már bizonyíték is van erre – reagált Bayer Zsolt a tiszás kémbotrányra, miután kiderült, Orbán Anita, Magyar Péter külügyminiszter-jelöltje összejátszik a külföldi kémekkel együtt dolgozó újságíróval, Panyi Szabolccsal. A publicista megjegyezte, őt például nem hívogatja egyik nyugati állam titkosszolgálata sem, hogy miről írjon cikket, és persze mindezt független újságíróként. 

 

Egy fizetett hazaáruló ügynök, nem újságíró

– közölte, hozzátéve, hogy Orbán Anita persze tagadja, hogy kapcsolat lenne közte és Panyi Szabolcs között, azt állította, az elmúlt években összesen kétszer találkoztak. Bayer szerint az is beszédes, hogy a tiszás brigád tagjai az első pillanatban hátba döfik egymást. 

A Szijjártó Péter és Lavrov közötti beszélgetésről elmondták, csupán egy rutin diplomáciai beszélgetésről szóló felvételt kapott meg Panyi Szabolcs. – Brüsszel persze vizsgálatot követel egy hatéves felvételről, amit ügynök Szabi megpróbált már eladni 2024-ben – közölte nevetve Bayer Zsolt. 

Arról, hogy Magyar Péter szerint Szijjártó Péterre életfogytiglant szabna ki, és persze egyetértve a Néppárttal elkotyogta, hogy szerinte Európa hadban áll Oroszországgal, Bayer megjegyezte, ami nem sikerült Adolf Hitlernek, azt most megoldja Manfred Weber és Ursula von der Leyen. 

– Van egy ország, agyhalott vezetőkkel, szétbarmolt gazdasággal, tönkretett társadalommal , és közlik, hogy az az álmuk, hogy bevegyék Moszkvát? Mégis kivel? A második LMBTQ-hadtesttel? Komolyan? – tette fel a kérdést.

A Magyar Péter-féle álhírekről és a baloldali médiumok állításairól, mely szerint Orbán Viktor országjárásaira vendégmunkások járnak tapsolni, bezzeg a Tisza elnök rendezvényein sokkal többen vannak, a publicista megjegyezte, nem lehet egyszerű ezeket a cikkeket megírni, és keresni valakit a tömegben, aki a baloldali narratívát erősíti.

Bayer Zsolt: Magyar Péter frissen nyírt hajjal Bécsig menekült „drogtesztre”

A műsorban szó volt arról is, hogy amíg a Tisza elnöke fennhangon azt az álhírt terjeszti, hogy a fideszesek krumplit és hagymát osztanak, ők a saját országjárásaikon tartós élelmiszert, banánt, tűzifát adnak a tiszásoknak. 

Bayer Zsolt kommentálta a Radnai Márkról kiszivárgott hangfelvételt is, amelyben a Tisza Párt alelnöke arról beszélget Vogel Evelinnel, Magyar Péter volt barátnőjével, hogy LSD-t kellene fogyasztaniuk, majd felidézték a legutóbbi élményüket is. A publicista élcelődve úgy fogalmazott: ezek persze nyilván alaptalan vádak a tiszásokkal szemben, hiszen Magyar Péter nemrég mindenre kiterjedő drogteszt alá vetette magát. 

– Tegyük fel magunknak a kérdést, miért kellett elmennie Bécsig Magyar Péternek, frissen nyírt hajjal, miért nem volt neki jó egy hazai teszt, vagy Zacher Gábor? 

– közölte, kiemelve, ha 90 napja nem fogyasztott drogot, akár derékig érő hajjal, egy valódi, hazai szakembert is felkereshetett volna, de ő inkább Bécsig menekült, egy áltesztre.

Borítókép: Bayer Zsolt publicista (Forrás: Képernyőfotó)

                 
       
       
       

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
