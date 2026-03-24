Bayer Zsolt: A tiszás brigád tagjai azonnal hátbadöfik egymást + videó

Panyi Szabolcsról tíz éve tudjuk, hogy valahova be van ütve, most már bizonyíték is van erre – reagált Bayer Zsolt a tiszás kémbotrányra, miután kiderült, Orbán Anita, Magyar Péter külügyminiszter-jelöltje összejátszik a külföldi kémekkel együtt dolgozó újságíróval, Panyi Szabolccsal. A publicista megjegyezte, őt például nem hívogatja egyik nyugati állam titkosszolgálata sem, hogy miről írjon cikket, és persze mindezt független újságíróként.

Egy fizetett hazaáruló ügynök, nem újságíró

– közölte, hozzátéve, hogy Orbán Anita persze tagadja, hogy kapcsolat lenne közte és Panyi Szabolcs között, azt állította, az elmúlt években összesen kétszer találkoztak. Bayer szerint az is beszédes, hogy a tiszás brigád tagjai az első pillanatban hátba döfik egymást.

A Szijjártó Péter és Lavrov közötti beszélgetésről elmondták, csupán egy rutin diplomáciai beszélgetésről szóló felvételt kapott meg Panyi Szabolcs. – Brüsszel persze vizsgálatot követel egy hatéves felvételről, amit ügynök Szabi megpróbált már eladni 2024-ben – közölte nevetve Bayer Zsolt.

Arról, hogy Magyar Péter szerint Szijjártó Péterre életfogytiglant szabna ki, és persze egyetértve a Néppárttal elkotyogta, hogy szerinte Európa hadban áll Oroszországgal, Bayer megjegyezte, ami nem sikerült Adolf Hitlernek, azt most megoldja Manfred Weber és Ursula von der Leyen.

– Van egy ország, agyhalott vezetőkkel, szétbarmolt gazdasággal, tönkretett társadalommal , és közlik, hogy az az álmuk, hogy bevegyék Moszkvát? Mégis kivel? A második LMBTQ-hadtesttel? Komolyan? – tette fel a kérdést.

A Magyar Péter-féle álhírekről és a baloldali médiumok állításairól, mely szerint Orbán Viktor országjárásaira vendégmunkások járnak tapsolni, bezzeg a Tisza elnök rendezvényein sokkal többen vannak, a publicista megjegyezte, nem lehet egyszerű ezeket a cikkeket megírni, és keresni valakit a tömegben, aki a baloldali narratívát erősíti.

A műsorban szó volt arról is, hogy amíg a Tisza elnöke fennhangon azt az álhírt terjeszti, hogy a fideszesek krumplit és hagymát osztanak, ők a saját országjárásaikon tartós élelmiszert, banánt, tűzifát adnak a tiszásoknak.