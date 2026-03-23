Orbán Viktor irányt mutatott, Szijjártó Péter ellen titkosszolgálati akció indult

A miniszterelnök kijelölte az irányt a magyar és nemzetközi patrióta erők számára a Millenárison tartott I. Patrióta Nagygyűlésen. Orbán Viktor beszédében elmondta, hamarosan a szuverenista erők átveszik az Európai Unió irányítását. Példátlan titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ellen, amelyben egy magyar újságíró is érintett. Már több mint húsz ország, többségében NATO-tagországok csatlakoztak a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának érdekében szükséges lépések kidolgozásához Donald Trump amerikai elnök sürgetésének hatására. Antiszemita indíttatású gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják, hogy négy, a zsidó közösséget szolgáló mentőautót felgyújtottak Észak-Londonban. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 03. 23. 23:59
A miniszterelnök a millenárison elmondott beszédében jelezte, hamarosan már a Patrióták vezetik majd Európát. Orbán Viktor egyúttal azt is kiemelte, az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázhat majd.

A Millenárison rendezett Patrióta-nagygyűlés csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök lépett színpadra. A kormányfő felszólalása irányt szabott a magyar és az európai patrióta erők számára, és meghatározta a következő időszak politikai hangsúlyait is.

„Hányszor hallottuk már az elmúlt években, hogy a magyar kormány külpolitikája elszigetelt” – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, világos terveik vannak.

– Ezeket a célokat mi nem titkoljuk. Mi nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását – emelte ki a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta:

El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan uniót akarunk, amely a Szuverén Nemzetek Szövetsége. Nem akarunk föderációt, nem akarunk Ever Closer Uniont, szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk.

Itt a teljes felvétel, ami leleplezte Szijjártó Péter lehallgatását 

Szijjártó Péter megdöbbent, miután kiderült, hogy külföldi titkosszolgálat lehallgatta egy magyar újságíró közreműködésével. Láthatóvá vált, hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma – közölte a külügyminiszter. Orbán Viktor miniszterelnök azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Ez úgy működik, hogy figyelnek egy számot, és nekik az van meg, hogy az a szám kivel beszélt, és azt látják, hogy ki hívja azt a számot vagy az a szám kit hív

– számolt be róla a külföldről finanszírozott újságíró, aki egyébként elismerte a közösségi oldalán, hogy ő hallható a hangfelvételen, amelyen egy forrásával beszél.

NATO-főtitkár: Több mint húsz ország csatlakozott a Hormuzi-szoros biztonságáról szóló tervhez

Már több mint húsz ország, többségében NATO-tagországok csatlakoztak a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának érdekében szükséges lépések kidolgozásához Donald Trump amerikai elnök sürgetésének hatására – közölte Mark Rutte, a NATO-főtitkára vasárnap amerikai médiumoknak adott interjúkban.

A szervezet főtitkára a CBS és a Fox News amerikai televíziónak adott interjúban közölte, hogy 22 országról van szó, és köztük NATO-n kívüli országként Japán, Dél-Korea, Ausztrália, Új-Zéland, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein csatlakozhat a tervezett művelethez, amelynek tervezésében az Egyesült Államok is részt vesz.

Újabb antiszemita támadás: mentőautókat gyújtottak fel Londonban

Antiszemita indíttatású gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják, hogy négy, a zsidó közösséget szolgáló mentőautót felgyújtottak Észak-Londonban. A BBC beszámolója szerint a támadást robbanások is kísérték. A brit miniszterelnök megdöbbentőnek nevezte a történteket.

A támadás a londoni Golders Green városrész Highfield Roadján történt, ahol a tűzoltókat hajnali 1:40 körül riasztották.

A londoni tűzoltóság közlése szerint a járművekben található palackok felrobbantak, ami a környező épületekben is károkat okozott: több ablak betört. A hatóságok mintegy 30 embert biztonsági okokból evakuáltak, személyi sérülés azonban nem történt.

idezojelekolaszország

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
