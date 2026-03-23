Orbán Viktor irányt mutatott, Szijjártó Péter ellen titkosszolgálati akció indult

A miniszterelnök a millenárison elmondott beszédében jelezte, hamarosan már a Patrióták vezetik majd Európát. Orbán Viktor egyúttal azt is kiemelte, az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben pompázhat majd.
A Millenárison rendezett Patrióta-nagygyűlés csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök lépett színpadra. A kormányfő felszólalása irányt szabott a magyar és az európai patrióta erők számára, és meghatározta a következő időszak politikai hangsúlyait is.
„Hányszor hallottuk már az elmúlt években, hogy a magyar kormány külpolitikája elszigetelt” – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, világos terveik vannak.
– Ezeket a célokat mi nem titkoljuk. Mi nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását – emelte ki a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta:
El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan uniót akarunk, amely a Szuverén Nemzetek Szövetsége. Nem akarunk föderációt, nem akarunk Ever Closer Uniont, szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk.
