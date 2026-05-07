Sok érettségiző pihenőnapra ébredt, de a többségüknek ma is helyt kell állnia
Az érettségik negyedik napján az angol nyelvvel folytatódik a számonkérés. Ma sok diáknak nem kell korán kelnie, de az érettségizők többségére ma is komoly kihívás vár, cserébe ma véget ér számukra a számonkérés erre a hétre.
Nem mindenkinek kell szóbeli forduló
A matematika-írásbelin – amelynek már elérhetőek a hivatalos megoldásai – a diákokra összesen két feladatsor várt, amelyeket 180 perc alatt kellett megoldaniuk. Az első részben 12 rövidebb feladat szerepelt, amelyekre 45 perc állt rendelkezésre. Ezek főként alapfogalmakra, egyszerűbb számításokra és logikai összefüggések felismerésére épültek. Itt maximum 30 pontot szerezhettek az érettségizők.
A második rész már komolyabb kihívást jelentett: itt 135 percük volt az érettségizőknek az összetettebb, többlépéses példák megoldására és 70 pont volt szerezhető. Ez a feladatlap két részből állt: az A rész három, egyenként 9–14 pontos feladatot tartalmazott, amik több részkérdésből álltak. A B rész szintén három, egyenként 17 pontos feladatot tartalmazott, amelyekből csak kettőt kellett megoldaniuk a diákoknak.
A matematikaiérettségin fontos különbség a többi tárggyal szemben, hogy
középszinten alaphelyzetben nincs szóbeli vizsga.
Ugyanakkor ha az írásbeli nem éri el a ketteshez szükséges 25 százalékot, de a vizsgázó legalább 12 pontot szerzett a 100 pontos feladatlapon, akkor szóban még javíthat.
Nehezebb volt, de teljesíthető a magyarérettségi
Az utóbbi évek vizsgáihoz képest nehezebb volt az idei magyarmegméretés több pedagógus szerint is. A középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi – amelynek már közzétették a hivatalos megoldásait – összességében egy klasszikus feladatsor volt, ugyanakkor az elmúlt évekhez képest egy kissé nehezebb – mondta a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium főigazgatója, hozzátéve: az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte, és időben is teljesíthető volt.
A középszintű írásbeli feladatsor első részének és második részének részleteiről és feladatairól korábban már beszámoltunk.
Kiugró számokat hozott az érettségi
Az idei vizsgaidőszakban több mint 79 ezer végzős középiskolás ad számot tudásáról az érettségin.
A legtöbben rendes érettségi keretében vizsgáznak: a végzős diákok összesen 228 743 ilyen vizsgát tesznek, ami az összes megméretés 57,7 százalékát jelenti.
Jelentős az előre hozott vizsgák száma is, ebből összesen 139 757-et regisztráltak, ami a teljes vizsgaszám 35,3 százalékát adja. Emellett 17 822 szintemelő vizsgára is sor kerül.
Azok közül, akik már rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, 5969-en ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek, míg a pótló és javítóvizsgák száma együttesen 4128.
Az érettségi menete
Az írásbeli érettségi vizsgák jellemzően reggel 9 órakor kezdődnek, időtartamuk pedig tantárgytól és vizsgaszinttől függően 180 és 240 perc között alakul. A diákok közép- vagy emelt szinten tehetnek vizsgát, utóbbi a felsőoktatási felvételinél kiemelt jelentőségű, hiszen többletpontot jelenthet, sőt bizonyos szakok esetében elvárás is lehet.
A vizsgák alatt szigorú szabályok vannak érvényben, a nem engedélyezett segédeszközök használata pedig kizárást is maga után vonhat.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Heves Megyei Hírlap/Pap Zsolt)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!