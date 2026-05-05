Ma sokak mumus tantárgyával néznek szembe az érettségizők

Idén nehezebb volt a magyarérettségi

Az utóbbi évek vizsgáihoz képest nehezebb volt az idei megméretés több pedagógus szerint is. A középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi összességében egy klasszikus feladatsor volt, ugyanakkor az elmúlt évekhez képest egy kissé nehezebb – mondta a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium főigazgatója, hozzátéve: az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte, és időben is teljesíthető volt.

Gecsei Kolos elmondta, hogy a szövegértési feladat jó felkészültséggel könnyedén megoldható volt.

Néhány gyermek jelezte azonban, hogy nem az interjú szövegét, hanem a feladat szövegét volt nehéz értelmeznie, ugyanakkor ez sikeresen leküzdhető akadály volt mindenkinek – fűzte hozzá.

A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium igazgatója, Zalay Szabolcs szerint „a 2020-ban bevezetett, idén harmadik alkalommal az érettségizőket is érintő Nemzeti alaptanterv feladatai eddig mindig megugorható szintet jelentettek a diákoknak, és így volt ez idén is”. Ezzel együtt az idei feladatsor is arról tanúskodik, hogy az érettségi vizsgáknak a mai napig megmaradt a tétjük – tette hozzá.