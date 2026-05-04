A megszokotthoz képest nehezebb volt idén a magyarérettségi

A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban – ahonnan általában szinte mindenki a felsőoktatásba készül, s szinte mindenki két nyelvvizsgával hagyja el az intézményt – idén 156-an érettségiznek, közülük kilencen választották az emelt szintű magyar feladatsort – mondta az intézmény másfél évtizede regnáló igazgatója, Zalay Szabolcs.

A 2020-ban bevezetett, idén harmadik alkalommal az érettségizőket is érintő Nemzeti alaptanterv feladatai eddig mindig megugorható szintet jelentettek a diákoknak, s így volt ez idén is

– mondta, hozzátéve: ezzel együtt az idei feladatsor is arról tanúskodik, hogy az érettségi vizsgáknak a mai napig megmaradt a tétjük. A hétfői magyar feladatsor is kimondottan alkalmas volt a diákok teljesítményének, érettségének megmérésére. A választható feladatoknál ugyan többen hiányolták a novellaelemzést, ennek ellenére a diákok szerinte kellő empátiával ugyanígy képesek voltak Arany János A tölgyek alatt című versének elemzésére is. Szerinte ugyanis ezt választották többen, nem pedig a létösszegző versek összehasonlításával kapcsolatos feladatot.