A régi korok és múltbéli összefüggések útvesztőjéből kell kitalálniuk ma az érettségizőknek

A középszinten érettségizők már délben végeztek, az emelt szinten érettségizők 13 óráig oldhatták meg a feladatokat. Az utóbbi vizsga szintén két részből állt, és a diákok maguk oszthatták be a rendelkezésükre álló 240 percet.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a feladatsor több nagy témakört érintett: logika és kombinatorika, algebra, függvények, geometria, valamint valószínűség-számítás és statisztika is szerepelt a lapon.

A matematikai érettségin fontos különbség a többi tárggyal szemben, hogy

középszinten alaphelyzetben nincs szóbeli vizsga.

Ugyanakkor ha az írásbeli nem éri el a ketteshez szükséges 25 százalékot, de a vizsgázó legalább 12 pontot szerzett a 100 pontos feladatlapon, akkor még szóban javíthat.