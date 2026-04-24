ZelenszkijUkrajnaVálasztás 2026MagyarországMagyar Péter

Zelenszkijnek sosem elég, Cipruson is Orbán Viktort támadta

Új fejezet nyílhat Ukrajna és Magyarország kapcsolatában az ukrán elnök szerint. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor Cipruson sem tudta türtőztetni magát, s beleszólt Magyarország belügyeibe, Orbán Viktor miniszterelnököt is támadta. Zelenszkij Magyar Péterrel egyesült erővel dolgozna.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 11:06
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Kiemelte, hogy a szomszédos országok kapcsolatai nem személyekhez kötődnek, hanem a stabilitásra, a kölcsönös tiszteletre és a békés együttélésre épülnek. Hozzátette: a korábbi feszültségek nem határozhatják meg a jövőt, ugyanakkor a bizalom újjáépítése mindkét fél számára kulcsfontosságú.

Mindig is azt mondtam, hogy Ukrajna és Magyarország szomszédos országok, és úgy vélem, népeinknek erős, baráti, kiegyensúlyozott kapcsolatokra van szükségük. Ez nem csak stratégiai kérdés: szomszédok vagyunk, ezért békében kell együtt élnünk. Úgy gondolom, a miniszterelnöknek nem volt igaza abban, hogy feszültséget keltett, mert a szomszédokkal szembeni ellenséges hangulat szítása hiba. De ez az ő döntése volt, és látjuk az eredményét.

– mondta Zelenszkij.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész együttműködni Magyarország új vezetésével:

Ezért az új kormánynak minden jót és békét kívánok. Készen állunk az együttműködésre, arra, hogy vállvetve dolgozzunk és segítsük egymást. Bízom benne, hogy nyitottak lesznek felénk.

Arra a kérdésre, hogy felvették-e már a kapcsolatot, Zelenszkij úgy válaszolt: a folyamat még zajlik, ugyanakkor Ukrajna készen áll az együttműködésre, és diplomáciai tanácsadóik, illetve szakértői csapataik már felvették a kapcsolatot a magyar féllel.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lázár Emese
idezojelektisza párt

Oszd meg és…?

Lázár Emese avatarja

A „mindenkihez” intézett felszólítások mögött miért az „oszd meg és uralkodj” logikája húzódik meg?

