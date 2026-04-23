ukrajnaoroszországeurópai bizottságbarátság

Három hónapig tartott, míg az olaj és a pénz megtalálta az útját

Most fellélegezhetünk, de valójában továbbra is fennáll az olajszállítás leállásának fenyegetése. Az orosz kőolaj és a kilencvenmilliárd eurós uniós hitel összekapcsolása pedig olyan helyzetet teremtett, amelyre sem Brüsszel, sem a régió országai nem voltak felkészülve.

Munkatársunktól
2026. 04. 23. 6:36
A Barátság kőolajvezeték Forrás: AFP
Megnyílt az olajcsap, megnyílt a pénzcsap

Nem csoda, hogy az április 21-i, keddi bejelentés az újraindításról nem megállapodás nyomán érkezett, hanem az április 12-i választási eredmény után, amellyel kapcsolatban az ukrán elnök azt gondolhatta, hogy az újonnan felálló magyar kormány nem akadályozza majd az újabb kilencvenmilliárd eurós uniós kölcsön jóváhagyását. Zelenszkij az olajcsap kinyitása kapcsán azt is írta Telegram-posztjában, hogy senki sem tudja garantálni, hogy az orosz támadások nem ismétlődnek meg. 

Ebből az olvasható ki, hogy továbbra sem lehet biztos a folyamatos ellátás. A Mol időközben benyújtotta az első tranzitkérelmet, az első szállítmányt Magyarország és Szlovákia között egyenlően osztják meg.

Ahogyan a Barátság vezeték csapja, úgy a pénzcsap is megnyílt, hiszen Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdasági biztosa szintén kedden közölte, hogy Ukrajna 2026-os finanszírozási igényei biztosítottak, és a kilencvenmilliárd eurós hitel első részlete várhatóan május végén vagy június elején folyósítható. Ukrajna idén 52 milliárd dollár külső finanszírozásra szorul, ellenkező esetben júniusra komoly finanszírozási problémával szembesülne. De változott a szlovák álláspont is, Juraj Blanár szlovák külügyminiszter az EU Tanácsának ülése után jelezte, hogy amint a kőolaj megérkezik Szlovákiába, kormánya az Oroszországgal szembeni huszadik szankciós csomagot is jóváhagyja.

Maradtak rendezetlen kérdések

Az ukrán elnök által jelzett kockázat, amely az újabb orosz csapásokra vonatkozott, valóban nem szűnt meg, ahogyan az a helyzet sem változott, hogy a tranzitvezeték Ukrajna területén halad át, tehát az ellátás továbbra sem garantált. A képet tovább árnyalja, hogy Oroszország május 1-jétől leállítja a Kazahsztánból Németországba irányuló olajexportot a Barátság északi ágán. A kazah szállítások 2025-ben 2,1 millió tonnát tettek ki az északi ágon, ami negyvennégy százalékkal haladta meg a 2024-es mennyiséget. A teljes leállás a schwedti PCK finomító – Németország egyik legnagyobb feldolgozója – éves kapacitásának csaknem egyötödét érintené, és Brandenburg tartomány üzemanyag-ellátását közvetlenül veszélyeztetné.

Az orosz olaj jelentősége változatlan a struktúrában

Magyarország szűk olajbeszerzési mozgástere sem igen változott a kritikus három hónap alatt, bár sikerült némi nyersanyagot beszerezni alternatív forrásból az Adria vezetéken. De messze nem elegendőt, ugyanis közben a tartalékok jelentős része elfogyott. 

A Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség április 16-i tájékoztatója szerint márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter gázolajat szabadítottak fel a biztonsági készletből; a visszapótlás április 15-ig összesen alig több mint kétszázmillió litert tett ki, a készletszint pedig ötvennégy napnyi nettó importnak felelt meg. A jogszabály kilencvennapnyi tartalék fenntartását írja elő, a március végi készlet 44 napot mutat.

Az újraindulás után három–öt nap szükséges ahhoz, hogy a beérkező olaj eljusson a Dunai Finomítóba, a stratégiai kőolajtartalék visszatöltése pedig ennél lényegesen hosszabb folyamat lesz, vagyis jókora gondot okozott az orosz olaj három hónapon át tartó blokkolása Magyarországtól.


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
